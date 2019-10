W senackim okręgu wyborczym nr 20 w woj. lubuskim (obejmuje powiaty: krośnieński, świebodziński, zielonogórski i Zieloną Górę) najwięcej głosów otrzymał Robert Dowhan z KO - 66,43 proc. Jego konkurent z PiS – Zbigniew Kościk otrzymał 33,57 proc. głosów – wynika z protokołu opublikowanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w Zielonej Górze.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Według wyników głosowania ujętych w protokole w tym okręgu Dowhan uzyskał 97 398 głosów, natomiast Zbigniew Kościk - 49 219. Frekwencja wyniosła 60,83 proc.

W 2015 r. Dowhan uzyskał mandat wyższej izby parlamentu, będąc kandydatem Platformy Obywatelskiej, ale wówczas startował z okręgu nr 22 obejmującym południowe powiaty woj. lubuskiego. Tym razem był kandydatem do Senatu w centralnej części regionu.



Robert Dowhan to znana postać w Zielonej Górze i regionie - przedsiębiorca, polityk i działacz sportowy. Przez wiele lat był szefem tamtejszego klubu żużlowego z Zielonej Góry.



Senacki okręg wybiorczy nr 20 obejmuje swoim zasięgiem powiaty: krośnieński, świebodziński, zielonogórski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra. O mandat senatorski ubiegało się w nim dwóch wymienionych wyżej kandydatów.



Przed czterema laty senatorem z tego okręgu został Waldemar Sługocki z PO, który w tegorocznych wyborach startował do Sejmu z pozycji nr dwa na liście KO. Sługocki jest obecnie szefem struktury PO w Lubuskiem.