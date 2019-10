​Mariusz Gromko (PiS) zdobędzie mandat senatorski w okręgu nr 60 obejmującym powiaty białostocki i sokólski oraz miasto Białystok - wynika z danych cząstkowych z 63,86 proc. komisji wyborczych w tym okręgu, opublikowanych w poniedziałek rano przez PKW.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Okręg nr 60 to jeden z trzech okręgów w wyborach do Senatu w woj. podlaskim. O mandat walczyły tam cztery osoby.



Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej PKW - w oparciu o dane z 235 na 368 obwodowych komisji wyborczych - wynika, że na Mariusza Gromkę oddano 45,88 proc. (63310 głosów).



Drugi wynik uzyskał kandydat Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Nikitorowicz z poparciem 34 proc. (46916 głosów), trzeci - Wanda Jankowska z Kukiz'15 do Senatu (10,32 proc. czyli 14243 głosy), a czwarty - senator obecnej kadencji Jan Dobrzyński (najpierw PiS, potem niezrzeszony), startujący z własnego komitetu Zjednoczona Prawica, którego w tych komisjach wyborczych poparło 9,8 proc., czyli 13522 głosujących.