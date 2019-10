​PiS uzyskało najlepszy wynik wyborczy do Sejmu w okręgu nr 40, obejmującym m.in. Koszalin - wynika z oficjalnych danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych opublikowanych na stronach PKW. Partia zdobyła 36,83 proc. głosów wyprzedzając Koalicję Obywatelską.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Na kandydatów PiS zagłosowało 100 078 wyborców (36,83 proc.), a Koalicji Obywatelskiej 87 799 (32,31 proc.). Trzeci wynik w okręgu nr 40 uzyskał KW SLD, na który zagłosowało 41 943 wyborców (15,44 proc.).



PSL- Koalicja Polska uzyskał 25 632 głosy, co daje mu poparcie na poziomie 9,43 proc. Próg wyborczy w okręgu koszalińskim przekroczył również KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Otrzymał 16 259 głosów (5,98 proc.).



W okręgu nr 40, obejmującym powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz Koszalin, do obsadzenia jest 8 mandatów poselskich.



Na liście PiS najwięcej głosów zdobył europoseł minionej kadencji, wcześniej kilkukrotnie wybierany do Sejmu, lekarz endokrynolog Czesław Hoc (zdobył 33 083 głosy). Kolejny wynik uzyskał poseł i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker (22 116 głosów), po nim uplasowali się poseł i wiceminister środowiska Małgorzata Golińska ( 16 497 głosów) i wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz (7 937 głosów).



Do Hoca należy też najlepszy wynik spośród wszystkich list w okręgu koszalińskim.



Wysokie wyniki uzyskali też kandydaci do Sejmu Koalicji Obywatelskiej. Lider ustępujący senator Piotr Zientarski (PO) otrzymał 18 771 głosów. Kolejni na liście KO sekretarz miasta Koszalin Tomasz Czuczak zdobył 10 121 głosów, a poseł Marek Hok 11 572 głosy. Ostatni z listy były burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas uzyskał 10 280 głosów.



Z listy KW SLD zdecydowanie najlepszy wynik uzyskała jej liderka dziennikarka Małgorzata Prokop-Paczkowska z Wiosny. Zdobyła 15 300 głosów. Z KW PSL - Koalicja Polska najwięcej głosów dostał Radosław Lubczyk (6 112), a z Konfederacji - Krzysztof Chmielewski (7 263 proc.). Obaj byli liderami list. Frekwencja wyborcza w okręgu koszalińskim wyniosła 55,46 proc.



W poprzednich wyborach w tym okręgu wygrała PO przed PiS, uzyskując 29,02 proc. głosów. PiS miał poparcie 27,58 proc. Ostatecznie obie partie wprowadziły wówczas do Sejmu po trzech posłów, po jednym mandacie uzyskały Nowoczesna i Kukiz’15