Kandydaci PiS wygrali wybory do Sejmu w okręgu częstochowskim, zdobywając 44,28 proc. głosów; kandydatów Koalicji Obywatelskiej poparło prawie 22,63 proc. głosujących - wynika z danych PKW ze wszystkich obwodów.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Na trzecim miejscu znalazł się komitet SLD - 15,59 proc., na czwartym PSL - 8,68 proc., na piątym Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6,07 proc., a na szóstym Bezpartyjni i Samorządowcy - 2,75 proc.



Sejmowy okręg wyborczy nr 28 obejmuje Częstochowę i powiat częstochowski oraz powiaty: kłobucki, lubliniecki i myszkowski. Do podziału w tym okręgu jest 7 mandatów poselskich.



Na listę PiS w okręgu głosowało ogółem 125 990 wyborców, na KO - 64 374, SLD - 44 354, PSL - 24 704, WiN - 17 278, a na Bezpartyjnych i Samorządowców - 7817.



Najwięcej głosów spośród kandydatów startujących w tym okręgu zdobył wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński (PiS) - 42 325. To znacznie więcej niż przed czterema laty, kiedy poparło go 24 802 wyborców. Zyskał też cały PiS, który w 2015 r. uzyskał w tym okręgu 35,82 proc. głosów. Wtedy także wygrała ta partia, obsadzając 4 mandaty.