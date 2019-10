​PiS zdobyło 40,47 proc. głosów w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim (nr 5) - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW z 98,91 proc. komisji. Pozostałe komitety: KO - 26,29 proc., SLD - 14,76 proc., PSL - 11 proc., Konfederacja - 6,34 proc.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Publikowane przez PKW wyniki wyborów to dane z 817 na 826 (98,91 proc.) obwodowych komisji wyborczych do Sejmu w okręgu toruńskim (nr 5).



Okręg obejmuje powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miasta Grudziądz, Toruń, Włocławek.



Według danych PKW, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył w 817 obwodach do głosowania 178 813 głosów, co daje mu 40,47 proc. poparcia. Koalicja Obywatelska 116 135 (26,29 proc.), SLD 65 216 (14,76 proc.), PSL 48 603 (11 proc), a Konfederacja 28 016 (6,34 proc.).