​PiS zdobyło 36,17 proc. głosów, KO - 28,78 proc., SLD - 14,63 proc., PSL - 13,13 proc. i Konfederacja - 7,30 proc. w sejmowym okręgu wyborczym nr 8 obejmującym całe woj. lubuskie - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW z 73,99 proc. komisji w tym okręgu.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Częściowe wyniki głosowania do Sejmu to dane z 532 na 719 obwodowych komisji wyborczych w tym okręgu.



Zgodnie z nimi KW Prawo i Sprawiedliwość zdobył 102 909 głosów, KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - 81 880, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 41 632, KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 37 352, a KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - 20 757 głosów.



W okręgu wyborczym nr 8 swoje listy kandydatów do Sejmu zarejestrowało pięć wymienionych ogólnopolskich komitetów wyborczych.