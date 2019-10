​PiS zdobyło 38,32 proc. głosów w wyborach do Sejmu w okręgu pilskim (nr 38) - wynika z danych opublikowanych na stronach PKW. Pozostałe komitety: KO - 27,55 proc., PSL - 15,19 proc.; SLD - 12,22 proc.; Konfederacja - 6,73 proc.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Publikowane przez PKW wyniki wyborów pochodzą z danych z 326 na 516 (63,18 proc.) obwodowych komisji wyborczych do Sejmu w okręgu pilskim.



Okręg pilski obejmuje powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński i złotowski.



Według danych PKW, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył w 326 obwodach do głosowania 76 034 głosów (38,32 proc.), Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni uzyskał 54 669 głosów (27,55 proc.), Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 30 133 głosów (15,19 proc.).



Pozostałe komitety uzyskały: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 24 242 (12,22 proc.), Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 13 361 (6,73 proc.).



W 2015 roku w okręgu pilskim na PO zagłosowało 83 845 (31,02 proc.), zaś na listę Prawa i Sprawiedliwości - 73 665 osób (27,26 proc.). Trzeci wynik w okręgu osiągnęła lista Zjednoczonej Lewicy (ZL), zdobywając 24 723 głosów (9,15 proc.), ale ZL nie przekroczyła 8 proc. progu wyborczego w skali kraju i nie brała udziału w podziale mandatów. Niewiele mniej od ZL, bo 24 359 głosów (ok. 9,01 proc.), otrzymał komitet "Kukiz'15". Na PSL głosy oddało 20 712 osób (7,66 proc.). Nowoczesna Ryszarda Petru zebrała 18 859 głosów (6,98 proc.), ale nie otrzymała mandatu w okręgu.



Pod progiem wyborczym znalazły się: Komitet KORWiN - 11 004 głosów (4,07 proc.), Partia Razem 10 591 wyborców (3,92 proc.). W okręgu zarejestrowano Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi - otrzymał poparcie 2 515 osób (0,93 proc.).



Frekwencja w 2015 roku w okręgu pilskim wynosiła 46,07 proc.



W 2011 r. w pilskim okręgu wygrała Platforma Obywatelska uzyskując 43,56 proc. poparcia (113 226 głosów). Na PiS głosowało 19,24 proc. wyborców (50 023 głosów). PSL poparło 12 proc. wyborców (31 192 głosów), SLD - 11,40 proc. (29 638 głosów), a Ruch Palikota 11,01 proc. (28 633 głosów). Platforma po wyborach miała 4 mandaty, PiS - 2, a SLD, PSL i Ruch Palikota po jednym. Frekwencja w okręgu wyniosła 45,74 proc.