Zdaniem pond 45 procent pytanych w sondażu IBRiS dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wystawienie kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na premiera w miejsce Grzegorza Schetyny zapewni lepszy wynik Koalicji Obywatelskiej .

/ Michał Dukaczewski / RMF FM

Najbardziej do Małgorzaty Kidawy - Błońskiej przekonane są kobiety. Takiego zdania jest 57 procent z tych, które wzięły udział w badaniu. 4 procent uważa, że wynik będzie KO będzie gorszy.



W przypadku mężczyzn odsetek przekonanych , że wystawienie kandydatury Kidawy-Błońskiej doda Koalicji Obywatelskiej punktów, wynosi 35 procent. Gorszego wyniku spodziewa się 15 procent pytanych mężczyzn.









/ RMF FM /

Kolejne pytanie w sondażu dotyczyło też tego, kto po wyborach byłby lepszym premierem?



/ RMF FM /

Z sondażu IBRiS dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika również, że Koalicja Obywatelska powinna jeszcze popracować nad rozpoznawalnością swojej kandydatki. Na razie niemal co czwarty pytany, nie ma zdania na temat Małgorzaty Kidawy- Błońskiej. Co piąty uważa, że wynik Koalicji Obywatelskiej będzie taki sam, jakby na premiera kandydował Grzegorz Schetyna.



Dziennik Gazeta Prawna