Samodzielna większość w Sejmie i utrata kontroli nad Senatem - wiele wskazuje na to, że takim rozstrzygnięciem zakończą się dla Prawa i Sprawiedliwości wybory parlamentarne 2019. Co oznacza to dla tempa procesu legislacyjnego i czy w tej sytuacji wyniki wyborów nadal partię rządzącą satysfakcjonują? W Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Zaborski zapyta o to Radosława Fogla, wicerzecznika PiS i dyrektora biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego.

