Jeżeli głosowanie wypadnie po myśli naszej formacji, to spór między programem, który realizujemy, a nicością, którą reprezentuje opozycja zostanie rozstrzygnięty - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w podkarpackim Krośnie na konwencji partii.

Jarosław Kaczyński / Darek Delmanowicz / PAP

Kaczyński na konwencji wyborczej PiS podkreślał, że partia zdobyła przez ostatnie cztery lata wiarygodność - "podstawową wartość, w polityce bezcenną". Zapowiedzieliśmy w 2015 roku, że pewne rzeczy zrobimy i zmienimy politykę, i uczyniliśmy to - oświadczył Kaczyński.

Jak dodał prezes PiS, po wygranej w 2015 roku, po raz pierwszy od 30 lat okazało się, że zapowiedzi są nie tylko grą wyborczą, manipulacją, oszustwem, ale są czymś, co tworzy poważny dialog między społeczeństwem, a tymi którzy dążą do objęcia władzy. Co jest istotą demokracji - wskazał Kaczyński.