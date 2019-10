24 października, w Sali Kolumnowej Sejmu, odbędzie się uroczystość wręczenia posłom kolejnej kadencji zaświadczeń o wyborze; 25 października zaświadczenia odbiorą nowo wybrani senatorowie - powiedziała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

24 października, w Sali Kolumnowej Sejmu, odbędzie się uroczystość wręczenia posłom kolejnej kadencji zaświadczeń o wyborze / Jacek Turczyk / PAP

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę 13 października, a to oznacza, że inauguracyjne posiedzenia muszą się odbyć najpóźniej 12 listopada.



Na inauguracyjnych posiedzeniach posłowie i senatorowie złożą ślubowania. Wybrani zostaną marszałkowie Sejmu i Senatu. A prezydent może - ale nie musi - wygłosić orędzie.



Jak będzie wyglądać inauguracyjne posiedzenie Sejmu?

W przypadku Sejmu posiedzenie otwiera marszałek senior. To on przeprowadza ślubowanie nowych posłów. Regulamin Sejmu określa, że po odczytaniu roty każdy z wywołanych posłów wypowiada słowo "ślubuję"; może dodać też zdanie: "tak mi dopomóż Bóg". Marszałek senior przeprowadza również wybór marszałka Sejmu. Kandydata może zgłosić co najmniej 15 posłów. Po wyborze marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad. Sejm w uchwale ustala liczbę wicemarszałków.



W czasie pierwszego posiedzenia Sejmu dymisję rządu składa premier. Kolejnego premiera desygnuje prezydent i powołuje go wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.



Najpóźniej 12 listopada musi się także odbyć pierwsze posiedzenie Senatu; otwiera je prezydent lub najstarszy wiekiem senator - marszałek senior.



Zgodnie z regulaminem Senatu marszałek senior odbiera ślubowanie senatorskie: senatorowie po odczytaniu roty ślubowania wypowiadają słowo "ślubuję", mogą dodać: "tak mi dopomóż Bóg". Marszałek senior przeprowadza także wybór marszałka Senatu. Następnie marszałek Senatu przeprowadza wybór wicemarszałków.



W niedzielnych wyborach do Sejmu PiS uzyskał 43,59 proc. i 235 mandatów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc. i 134 mandaty, SLD - 12,56 proc. i 49 mandatów, PSL - 8,55 proc. i 30 mandatów, a Konfederacja - 6,81 proc. i 11 mandatów. 1 mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej. W wyborach do Senatu kandydaci popierani przez opozycję zdobyli większość - 51 mandatów.