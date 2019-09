Edukacja – to temat pierwszej debaty „Po prostu Polska” przed wyborami parlamentarnymi 2019, organizowanej przez RMF FM, "Dziennik Gazetę Prawną" i Interię.pl z udziałem polityków z największych ugrupowań. Swój udział w organizowanej przez nas dyskusji potwierdzili: Prawo i Sprawiedliwość - szef MEN Dariusz Piontkowski, Koalicja Obywatelska - Urszula Augustyn, PSL-Koalicja Polska - Piotr Zgorzelski, Lewica - prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Konfederacja - Artur Dziambor.

Dzisiejszą debatę poprowadzą Marcin Zaborski oraz Patryk Michalski z RMF FM oraz Dominika Sikora z "Dziennika Gazety Prawnej".

Cały program transmitujemy na RMF24.pl, w Interii.pl oraz na portalu dziennik.pl oraz w mediach społecznościowych.

Co ważne, także i Wy możecie mieć swój udział w debacie. Czekamy na pytania do polityków. Platformę do zadawania pytań znajdziecie poniżej.