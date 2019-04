W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego o mandat europosła ubiega się 115 posłów i 9 senatorów. Rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę kandydatów-parlamentarzystów jest klub Prawa i Sprawiedliwości - ponad połowa wszystkich wystawionych przez PiS kandydatów w eurowyborach to parlamentarzyści.

Zdjęcie ilustracyjne / arch. RMF

W majowych wyborach do PE kandyduje 115 posłów i 9 senatorów. Jeśli uzyskają mandaty, ich miejsca w przypadku Sejmu zajmą osoby z ich list partyjnych, które w 2015 r. otrzymały kolejny wynik.

W przypadku wygranych senatorów, do czasu jesiennych wyborów parlamentarnych ich miejsca nie będą obsadzone, a Senat będzie pracował w mniejszym składzie. Zgodnie z Kodeksem wyborczym prezydent zarządza wybory uzupełniające do Senatu m.in. w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora w związku z wyborem w toku kadencji na posła do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie Kodeks stanowi, że wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu (te odbędą się jesienią tego roku).



W wyborach do PE w 2009 roku o mandat europosła ubiegało się 79 parlamentarzystów, w 2014 r. było ich 137.



Z list Koalicji Europejskiej w eurowyborach kandyduje 30 obecnych posłów: 24 z klubu PO-KO, 3 z klubu Nowoczesnej, 2 z klubu PSL i 1 poseł niezrzeszony. O mandat europosła ubiegał będzie się także jeden senator PO - Jarosław Duda.



Wśród posłów Platformy kandydują m.in. b. premier Ewa Kopacz, b. minister sportu Joanna Mucha, b. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, Krzysztof Brejza, Andrzej Halicki, i Jacek Protas. Kandydatami PO są też posłowie Jakub Rutnicki, Bożena Kamińska, Jolanta Hibner, Dorota Rutkowska, Grzegorz Furgo, Włodzimierz Karpiński, Stanisław Żmijan, Krystyna Skowrońska, Joanna Frydrych, Marek Rząsa, Jagna Marczułajtis-Walczak, Dorota Niedziela, Mirosława Nykiel i Izabela Mrzygłocka.



Ponadto, na listach Koalicji Europejskiej znaleźli się posłowie, którzy w grudniu ub.r. odeszli z klubu Nowoczesnej i obecnie są w klubie PO-KO: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Kornelia Wróblewska, Paweł Kobyliński i Elżbieta Stępień.