W Kabulu rozpoczęła się w niedzielę ewakuacja ambasady USA, na jej dachu lądują śmigłowce CH-47 Chinook, które transportują dyplomatów; w budynku trwa niszczenie wrażliwych dokumentów - podaje AP. Wcześniej prezydent Joe Biden polecił wysłać do Afganistanu dodatkowych 1000 żołnierzy w celu osłony ewakuacji dyplomatów amerykańskich i Afgańczyków, którzy pracowali dla sił USA. Łącznie wysłanych ma być do tego kraju ok. 5 tys. żołnierzy.

