Ponad 40 osób zostało rannych na przedmieściach Kabulu po tym, jak do afgańskiej stolicy weszli talibowie. W mieście wprowadzono godzinę policyjną. Talibowie informują, że ich oddziały przejęły kontrolę nad pałacem prezydenckim. Informacje o dynamicznie zmieniającej się sytuacji w Afganistanie zbieramy w naszej relacji.

Mieszkańcy na ulicach Kabulu / STRINGER / PAP/EPA





Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w niedzielę w rozmowie z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem na temat sytuacji w Afganistanie oświadczył, że Sojusz pomaga zapewnić bezpieczeństwo na lotnisku w Kabulu w celu koordynowania i przeprowadzenia ewakuacji. Stoltenberg dodał, że rozmawiał także z szefami resortów spraw zagranicznych Kanady, Danii i Holandii.



Brytyjskie Foreign Office poinformowało w niedzielę, że ambasador tego kraju w Afganistanie jest w dalszym ciągu w Kabulu i cały personel robi wszystko, aby umożliwić Brytyjczykom, którzy chcą, opuszczenie tego kraju.

"W Święto Wojska Polskiego nie zapominamy o sojusznikach, zwłaszcza tych w największej potrzebie. Podjąłem decyzję o wystawieniu wiz humanitarnych dla 45 osób, które współpracowały z Polską, delegaturą UE w Kabulu i członków ich rodzin. Dotrzymujemy swych sojuszniczych zobowiązań" - poinformował na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.







"Dla zapobieżenia zamieszkom, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Kabulu i ich mienia, począwszy od o dziewiątej wieczorem (18.30 w Polsce) wprowadza się ograniczenie ruchu we wszystkich częściach miasta" - podała agencja Hama Press.

Szpital w Kabulu przekazał na Twitterze, że ponad 40 osób zostało rannych na przedmieściach stolicy w niedzielę po tym, gdy talibowie weszli do miasta. "Większość ludzi przywieziono do szpitali po walkach w rejonie Qarabag.



Według agencji Reutera, powołującej się na dowódców talibów, ich oddziały przejęły kontrolę nad pałacem prezydenckim w Kabulu. Prezydent Aszraf Ghani wcześniej opuścił miasto i wyjechał za granicę, prawdopodobnie do Tadżykistanu. Strona rządowa nie potwierdziła doniesień o zajęciu pałacu.