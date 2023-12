„Wróg rozpoczął wczoraj zmasowaną akcje szturmową ze wsparciem pojazdów opancerzonych w Awdijiwce i Marinice” - przekazał Ołeksandr Stupun, rzecznik ukraińskiego Sztabu Generalnego. Nad ranem w stolicy Ukrainy, Kijowie doszło do serii wybuchów. Władze miasta podały, że w wyniku zestrzelenia wrogich celów odłamki pocisków spadły na ziemię, uszkadzając niedobudowany dom. Dwie osoby są ranne. Ukraińskie wojska utrzymują zajęte pozycje na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, w rejonie miejscowości Krynki trwają walki z Rosjanami – pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Poniedziałek, 11 grudnia 2023 r. to 656. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze wydarzenia konfliktu śledzimy w naszej relacji.

Zniszczenia po ataku w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

10:40

W ciągu ostatniego tygodnia miasto Awdijiwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy nadal było miejscem najbardziej intensywnych walk na całym froncie ukraińsko-rosyjskim - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że według oficjalnych ukraińskich danych, w niektórych dniach w tym niewielkim sektorze miało miejsce blisko 40 proc. wszystkich starć bojowych.

Poinformowano, że rosyjskie działania ofensywne nadal charakteryzowały się głównie atakami piechoty, często przeprowadzanymi przez jednostki karne Sztorm-Z. Jednostki ukraińskie prawdopodobnie przeprowadziły udane lokalne kontrataki, uniemożliwiając siłom rosyjskim przejęcie pełnej kontroli nad wioską Stepowe, gdzie Rosja próbuje wykonać jeden z ruchów okrężnych, aby otoczyć Awdijiwkę i jej silnie bronioną strefę przemysłową.

10:36

Stupun przekazał jednak, że doszło do 610 ostrzałów artyleryjskich w ciągu 24 godzin.

Rosja próbuje otoczyć Awdijiwkę. Przed wojną mieszkały tam 32 tys. osób. Teraz pozostaje tam 1500 mieszkańców.

10:20

Brytyjska marynarka wojenna przekaże Ukrainie dwa okręty do wykrywania min morskich, by wzmocnić jej możliwości na Morzu Czarnym, a Wielka Brytania wraz z Norwegią stworzy koalicję w celu zapewnienia Ukrainie długoterminowego wsparcia - poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony.

"Te niszczyciele min zapewnią Ukrainie kluczowe możliwości, które pomogą ratować życie na morzu i otworzą ważne szlaki eksportowe, które zostały poważnie ograniczone od czasu, gdy Putin rozpoczął nielegalną inwazję na pełną skalę" - oświadczył minister obrony Grant Shapps.

10:16

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przekazała mediom zdjęcia z likwidacji zbiegłego do Rosji byłego deputowanego Rady Najwyższej Illi Kywy i ostrzegła, że taki sam los spotka innych zdrajców ojczyzny. "Pamiętajcie, Rosja was nie obroni" - oświadczył anonimowy funkcjonariusz SBU.

"Ta wyjątkowa operacja specjalna SBU była przygotowywana przez długi czas i została pomyślnie zrealizowana przez Służbę" - powiedział funkcjonariusz, cytowany w poniedziałek przez agencję Interfax-Ukraina.

Ujawnił, że Kywa był jednym z priorytetowych celów SBU, która "prowadziła" go od dawna, śledząc jego trasy poruszania się oraz codzienne nawyki.

"Nie zważając na poważną ochronę, SBU zlikwidowała go pod Moskwą... Jest to sygnał dla wszystkich zdrajców i zbrodniarzy wojennych, którzy przeszli na stronę wroga. Pamiętajcie - Rosja was nie ochroni" - dodał rozmówca agencji.

08:29

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji podała, że w ciągu roku zapobiegła 18 atakom terrorystycznym, które miały zostać przeprowadzone na Krymie.

Do udaremnionych ataków Rosjanie wliczają plan zabicia samozwańczego premiera Republiki Krymu Siergieja Aksionowa i prorosyjskiego posła Olega Cariowa.

FSB przekazało, że zatrzymało 18 osób pracujących dla ukraińskich służb bezpieczeństwa.

08:05

W niedzielę 10 grudnia samoloty szturmowe i taktyczne Rosji zostały rozmieszczone na całej linii frontu w obwodzie ługańskim - przekazała Ługańska Obwodowa Administracja Wojskowa.

07:28

Od 24 lutego 2022 roku w Ukrainie zginęło 339 850 rosyjskich żołnierzy - podaje ukraińska armia. Tylko w ciągu ostatniej doby zginęło 1030 walczących po stronie Rosji.

06:48

Jak podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w ciągu ostatniej dobry na froncie doszło do 98 starć. "Ukraińscy obrońcy w dalszym ciągu powstrzymują wroga, który nie ustaje w próbach otoczenia Awdijiwki. Nasi żołnierze mocno utrzymują obronę, zadając wrogowi znaczne straty" przekazano w raporcie.

06:24

Oprócz ośmiu rakiet balistycznych nad Ukrainą zestrzelono w nocy z niedzieli na poniedziałek także 18 dronów Shahed, którymi Rosjanie zaatakowali z okupowanego Krymu - powiadomiły rano w poniedziałek Siły Powietrzne armii ukraińskiej.

"W nocy z niedzieli na poniedziałek okupanci zaatakowali Ukrainę bezzałogowcami typu Shahed z terytorium okupowanego Krymu, z rejonu Czauda, Belbek" - poinformowały Siły Powietrzne w komunikacie rano w poniedziałek.

W sumie armia ukraińska zarejestrowała 18 dronów Shahed 136/131.

Jak podano, wszystkie bezzałogowce zostały zniszczone na południu Ukrainy, w tym większość - nad terytorium obwodu mikołajowskiego.

06:18

Na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim siły ukraińskie kontynuują operacje naziemne i utrzymują zajęte pozycje, a w rejonie Krynek (30 km na północny wschód od Chersonia) trwają walki z przeciwnikiem - wybija portal Ukraińska Prawda w oparciu o najnowszą analizę Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Według źródeł rosyjskich wojska ukraińskie posunęły się do przodu, zajmując nowe pozycje na wyspie Wełykyj Potiomkin na Dnieprze. ISW ocenia przy tym, że Ukraińcy kontrolują już całą wysepkę.

W raporcie ISW odnotowuje również wystąpienie rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej, które potwierdza, że rosyjskie "maksymalistyczne cele" na Ukrainie nie zmieniły się, a urzędniczka powtórzyła żądanie Kremla "całkowitej politycznej kapitulacji Kijowa i zgody Ukrainy na wojskowe i polityczne żądania Rosji".

05:56

Osiem rosyjskich rakiet zestrzeliła w nocy z niedzieli na poniedziałek nad Kijowem obrona powietrzna - powiadomiły Siły Powietrzne armii ukraińskiej.

"Ok. godz. 4 rano (godz. 3 w Polsce) 11 grudnia rosyjscy okupanci przeprowadzili atak rakietowy na obwód kijowski" - poinformowały w komunikacie Siły Powietrzne armii ukraińskiej.



05:45

"W rejonie (dzielnicy) Darnickim są dwie poszkodowane osoby: mężczyzna i kobieta. Pomocy udzielają im ratownicy" - powiadomił na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko.

Według jego relacji odłamki rakiet trafiły w niedobudowany dom w rejonie Darnickim, gdzie wybuchł pożar. W tejże dzielnicy odłamki spadły również na trawnik, nie uszkadzając okolicznych budynków.