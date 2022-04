7,5 tysiąca osób, które uciekły do Polski przed wojną z Ukrainy, planują ugościć na śniadaniu wielkanocnym pracownicy Polskiego Holdingu Hotelowego. Zaproszenie jest skierowane do tych osób, które nie znalazły się w prywatnych domach. Kierowanie oferty do tych osób koordynuje Caritas.

Śniadanie wielkanocne dla Ukrainy odbędzie się w ponad 50 obiektach /Magdalena Grajnert /RMF FM