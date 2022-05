Aktorka, producentka filmowa, aktywistka, a prywatnie żona piosenkarza Stinga - Trudie Styler, odwiedziła Help Ukraine Center w Lublinie, gdzie spotkała się z wolontariuszami i rodzinami ukraińskimi.

Trudie Styler / Marechal Aurore/ABACA / PAP/EPA

Jak przyznała Trudie Styler, zaangażowała się we wsparcie Ukrainy w ramach inicjatywy Help Ukraine Center dzięki informacji od polskiej reżyserki Małgorzaty Szumowskiej. Jak podkreśliła, chcieli być wraz z mężem użyteczni i pomocni.

Objawieniem dla mnie jest to, jak pozytywne rzeczy mogą dziać się w tych okropnych czasach. Nadszedł czas, aby wszyscy byli razem. To poczucie wspólnoty naprawdę mnie tutaj w Polsce porusza. Nie ma różnicy między Ukraińcami a Polakami - podkreśliła.



W jej odczuciu, Ukraińcy przyjeżdżający do Polski zastają otwarte drzwi i słyszą zaproszenie "chodźcie do nas, jesteśmy w tym razem". Uważam, że to jest fantastyczna wiadomość do świata - dodała.



Podkreśliła wielką walkę i odwagę Ukraińców. Zaznaczyła, że możemy tylko podejrzewać, jak okropnym przeżyciem jest stracić swój dom, ukochanych ludzi i zwierzęta. Ludzka dobroć jest większa niż wszystko inne. Otwórzcie drzwi, wpuście ludzi do środka, dajcie wsparcie, przytulcie w ramionach - w przenośni i dosłownie - zaznaczyła Trudie Styler.

Centrum Pomocy Ukrainie (Help Ukraine Center) w Lublinie powstało z inicjatywy największych logistycznych firm z Ukrainy. Połączyły siły, aby stworzyć we wschodniej Europie punkty, które będą zajmować się pozyskiwaniem i szybkim dostarczaniem pomocy humanitarnej i medycznej na Ukrainę. Jak dotąd, istnieją dwa duże huby: w Lublinie w Polsce i w Huși w Rumunii. Około 150 wolontariuszy dziennie zaangażowanych jest w tę inicjatywę. W marcu Help Ukraine Center wysłał 3 tys. ton pomocy humanitarnej na Ukrainę. Większość stanowiła żywność, środki higieny osobistej i lekarstwa.



Aktorka, producentka filmowa, aktywistka Trudie Styler znana jest również ze swojej działalności charytatywnej. Wraz z mężem, piosenkarzem Stingiem, założyła fundację Rainforest, której celem jest zwrócenie uwagi na lasy deszczowe i obronę praw ludności tubylczej. W 2004 r. została Ambasadorem UNICEF. Aktywistka razem ze Stingiem wspiera od pierwszych dni wojny Centrum Pomocy Ukrainie, którego siedziba znajduje się przy Mełgiewskiej 29 w Lublinie.