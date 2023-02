Rosja gromadzi samoloty i śmigłowce w pobliżu granicy z Ukrainą, co wskazuje, że przygotowuje się do rzucenia ich do walki, aby wesprzeć zacinającą się ofensywę lądową – podaje „Financial Times”. Rosjanie koncentrują ostrzały artyleryjskie na Bachmucie. Czekając na walki uliczne, Ukraińcy umacniają swoje pozycje w mieście. To 357. dzień wojny rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

- Dziś drugi dzień rozmów ministrów obrony NATO. - "Rosyjskie siły lądowe są dość uszczuplone, więc jest to najlepsza wskazówka, że przestawią się na walkę powietrzną. Jeśli Ukraińcy mają przetrwać, muszą mieć jak najwięcej możliwości obrony powietrznej i tak wiele amunicji jak to możliwe" - mówił sekretarz obrony USA Lloyd Austin w Brukseli. - "Obecnie kluczowe znaczenie ma szybkość, co dotyczy zarówno podejmowania decyzji przez naszych sojuszników i dostarczania nam uzbrojenia, jak też szkolenia naszych żołnierzy; szybkość ratuje życie mieszkańcom Ukrainy i przywraca bezpieczeństwo" - ocenił we wtorek w wieczornym wystąpieniu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. - Amerykanie spodziewają się, że wiosną Ukraińcy rozpoczną swoją ofensywę na froncie. - Naukowcy z Yale opublikowali raport, z którego wynika, że w 43 obozach filtracyjnych Rosjanie przetrzymują i reedukują co najmniej 6000 ukraińskich dzieci. 05:43 Naukowcy z Yale opublikowali raport, z którego wynika, że w 43 obozach filtracyjnych Rosjanie przetrzymują i reedukują co najmniej 6000 ukraińskich dzieci. Wśród dzieci, które przetrzymuje Rosja są najmłodsi, którzy mają rodziców lub opiekuna prawnego, ci, których Rosja uznała za sieroty, i inni, którzy przebywali w ukraińskich instytucjach państwowych przed inwazją. Są też dzieci, których status prawny był niejasny z powodu wojny.