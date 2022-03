Kolejna runda rozmów ukraińsko-rosyjskich rozpocznie się w Turcji jutro, a nie dziś, jak zapowiadano wcześniej. Obie delegacje dotrą do Stambułu wieczorem. Rosjanie zrezygnowali z operacji ofensywnych w regionie miasta Sumy i próbują przegrupować się oraz skierować jednostki na inne obszary - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Sztab dodaje, że jednocześnie Rosjanie kontynuują ataki na infrastrukturę Charkowa. Rano wojska rosyjskie ponownie ostrzelały miasto Rubiżne w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy. Zginęła co najmniej jedna osoba, jedna została ranna. Rakieta manewrująca, która spadła na skład paliw w Łucku, została wystrzelona z terytorium Białorusi - twierdzą lokalne władze. Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 17 tys. żołnierzy, a także 586 czołgów, 302 systemy artyleryjskie, 123 samoloty i 127 śmigłowców - poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Najważniejsze wydarzenia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 28.03.2022 r.

Mieszkanie w Czernichowie zniszczone po bombardowaniu

Rosjanie zrezygnowali z operacji ofensywnych w regionie miasta Sumy i próbują się przegrupować - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy; Sztab uważa też, że nadal istnieje poważne zagrożenie zaangażowaniem Białorusi w wojnę

Rano wojska rosyjskie ponownie ostrzelały miasto Rubiżne w obwodzie ługańskim , na wschodzie Ukrainy. Zginęła co najmniej jedna osoba, jedna została ranna.

Rakieta manewrująca, która spadła na skład paliw w Łucku, została wystrzelone z terytorium Białorusi - twierdzą lokalne władze.

Ukraina będzie bronić suwerenności i integralności terytorialnej podczas kolejnej rundy negocjacji pokojowych z Rosją, które mają się odbyć w Turcji - powiedział wieczorem w wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Kolejna runda rozmów ukraińsko-rosyjskich rozpocznie się w Turcji jutro, a nie dziś, jak zapowiadano wcześniej. Obie delegacje dotrą do Stambułu wieczorem.

4 samoloty, helikopter, 2 drony i dwie rakiety zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza minionej doby - informuje Sztab Generalny Armii Ukrainy

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 17 tys. żołnierzy, a także 586 czołgów, 302 systemy artyleryjskie, 123 samoloty i 127 śmigłowców - poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosyjska inwazja na Ukrainę w ciągu pierwszego miesiąca wyrządziła szkody w infrastrukturze tego kraju wyceniane na ponad 63 mld dolarów - podała stacja BBC, cytując szacunki badaczy z Kijowskiej Szkoły Ekonomii

Co działo się 32. inwazji Rosji na Ukrainę? Przeczytacie w zapisie relacji z 27.03.2022 i w podsumowaniu najważniejszych wydarzeń .

Każdego dnia wojny na Ukrainie ginie 510-530 rosyjskich żołnierzy, co świadczy o nadzwyczajnej intensywności walk i wysokiej motywacji ukraińskiej armii - napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"W celu podwojenia lub potrojenia bezpowrotnych strat Rosjan należy istotnie zwiększyć dostawy pocisków do systemów artylerii ciężkiej i dalekiego zasięgu" - dodał Podolak.

W piątek w Watykanie planowana jest audiencja i rozmowa między prezydentem Andrzejem Dudą i papieżem Franciszkiem; tematem, który prezydent chce poruszyć, jest Ukraina - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.



Browar Heineken poinformował, że ze względu na wojną na Ukrainie całkowicie wycofuje się z Rosji i spodziewa się, że poniesie z tego tytułu 400 mln euro strat.

Holenderski browar ogłosił dwa tygodnie temu, że przestanie produkować i sprzedawać piwo własnej marki oraz inwestować w Rosji. Jednak produkcja innych piw koncernu m.in. Amstel, Affligem i lokalnych marek rosyjskich, była w tym czasie kontynuowana.

Dziś koncern poinformował, że całkowicie wycofuje się z rosyjskiego rynku.

Firma jest trzecim co do wielkości browarem w Rosji i zatrudnia 1,8 tys. osób. "Pracownicy będą otrzymywać wynagrodzenie do końca 2022 r. i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im przyszłe zatrudnienie" - czytamy w komunikacie holenderskiego przedsiębiorstwa.



Kolejna runda rozmów ukraińsko-rosyjskich rozpocznie się w Turcji jutro, a nie dziś, jak zapowiadano wcześniej - poinformował członek ukraińskiej delegacji, deputowany Dawyd Arachamija w wypowiedzi dla agencji Interfax-Ukraina.

Nadal jesteśmy w drodze. Ze względu na trudności logistyczne nasz przyjazd spodziewany jest dość późno, a najprawdopodobniej bardzo późno. Rosyjska delegacja również wyruszyła pół godziny temu i dotrze około godz. 21, dlatego uzgodniliśmy, że rozpoczniemy negocjacje jutro o godz. 10 rano, po przyjeździe i zakwaterowaniu - powiedział Arachamija.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, ukraińsko-rosyjskie negocjacje w tureckim Stambule mogą nie zacząć się dziś wieczorem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że najprawdopodobniej dojdzie do nich jutro. Pieskow stwierdził, że dziś delegacje dopiero dziś przylecą na miejsce tych negocjacji, muszą się przygotować, a do stołu zasiądą najwcześniej jutro. Według Pieskowa nie ma postępu w temacie ewentualnego spotkania Zełenskiego z Putinem. Prezydent Ukrainy powtarza jednak, że jest do niego gotowy, to Moskwa nie chce się zgodzić.

Z kolei minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Moskwa spodziewa się, iż negocjacje zakończą się sukcesem.

Udającym się do Polski po uchodźców wojennych z Ukrainy szwedzkim wolontariuszom trudno jest wypełnić autobusy. Ukraińcy obawiają się w Szwecji strzelanin z udziałem zorganizowanych grup przestępczych - podają szwedzkie media.

Dziennik "Dagens Nyheter" opisuje inicjatywę gminy Graestorp w południowej Szwecji, której władze zdecydowały się wysłać do Polski po uciekinierów z Ukrainy dwa autobusy. W Zamościu okazało się jednak, że niełatwo jest znaleźć chętnych; zamiast planowanych 100 osób ostatecznie zabrano do Szwecji 72 osoby w wieku od 2 do 72 lat.

Słyszeli, że w Szwecji jest korupcja i mafia - relacjonuje jeden z kierowców Enzo Di Dato.

Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tys. żołnierzy: 250 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych, żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy wojsk obrony terytorialnej - zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Papież Franciszek przyjął na specjalnej audiencji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego. Gądecki przekazał papieżowi, że polscy biskupi potępili atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i przedstawił działania pomocowe realizowane przez Kościół.

Według danych niemieckiego MSW z poniedziałku liczba zarejestrowanych osób, które z powodu wojny uciekły z Ukrainy do RFN, wynosi obecnie 272 338. To o ponad 5000 więcej niż dzień wcześniej - zwraca uwagę telewizja ARD.

Ministerstwo podkreśla, że liczba uchodźców wojennych z Ukrainy może być w rzeczywistości znacznie wyższa, ponieważ nie wszyscy wjeżdżający do kraju są rejestrowani na granicach.

Obawy o problemy z zaopatrzeniem sklepów wywołane wojną na Ukrainie sprawiają, że Niemcy zaczynają wykupywać niektóre towary. Z półek znikają m.in. olej i mąka. W supermarketach coraz częściej dochodzi do incydentów, a jeden z nich skończył się nawet interwencją policji - podaje gazeta "Bild am Sonntag".

Obywatele Ukrainy, którzy zostali przymusowo wywiezieni przez wojska okupacyjne do Rosji i chcieliby wrócić do ojczyzny, mogą podać swoje dane i zwrócić się o pomoc do naszych ambasad w sąsiednich państwach, w tym Polsce, lub w krajach możliwego tranzytu - przekazało MSZ w Kijowie.

Wywiezieni obywatele mogą zwrócić się do ambasad w 12 państwach - w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Estonii, na Białorusi, w Finlandii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Turcji i Chinach.



W ciągu ostatniej doby Rosjanie 59 razy ostrzelali obwód charkowski z artylerii i moździerzy i aż 180 razy z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych z użyciem amunicji kasetowej - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.

W niektórych rejonach obwodu charkowskiego siły ukraińskie przeszły do kontrataku - dodał urzędnik. Mała Rohań i Wilchiwka są pod kontrolą Ukraińców, wyzwolono także wieś Husariwkę. W Iziumie toczą się zacięte walki z Rosjanami.



Wielka Brytania, w odróżnieniu od kilku innych krajów europejskich, zdecydowanie jest po stronie Ukrainy i chce, żeby Ukraina wygrała wojnę - ocenił prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem "The Economist". Z kolei Francja obawia się Rosji - dodał.



Około 160 tysięcy osób w oblężonym przez wojska rosyjskie Mariupolu nad Morzem Azowskim nie ma dostępu do ogrzewania - przekazał mer miasta Wadym Bojczenko.

Mer wezwał do przeprowadzenia całkowitej ewakuacji Mariupola, który, jak powiedział, znajduje się "u progu katastrofy humanitarnej".

W mieście oczekiwało 26 autobusów, którymi mieli zostać wywiezieni mieszkańcy, jednak rosyjskie wojska nie zgodziły się na zapewnienie bezpiecznego przejazdu.

W niedzielę Bojczenko przekazał w wywiadzie, że dotychczas opuściła Mariupol połowa z 540 tys. mieszkańców, którzy żyli tam przed wojną. Na skutek działań wojsk rosyjskich ucierpiało 90 proc. zasobów mieszkalnych miasta.



Na Ukrainie trwają walki na północny zachód od Kijowa, a także pod Czernihowem, w Donbasie, pod Charkowem i w okolicach Chersonia. Wojska rosyjskie kontynuują ataki rakietowe, w tym na cele cywilne; są ofiary - podaje portal Hromadske w porannym podsumowaniu sytuacji w ukraińskich obwodach.

Rosyjskie wojska są świadome, że ich operacja lądowa na Ukrainie nie przynosi efektów. Dlatego przeciwnik zmienia strategię i koncentruje się na ostrzałach infrastruktury cywilnej z dala od linii frontu - oświadczył doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko.

Ponad jedna trzecia rosyjskich taktycznych grup batalionowych, które wzięły udział w inwazji na Ukrainę, utraciła już zdolność bojową. Dlatego ataki na cele cywilne to teraz w przypadku Rosji jedyna możliwa strategia. Przeciwnik wciąż dysponuje stosunkowo dużą liczbą rakiet - dodał Denysenko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Rano notowania ropy naftowej Brent spadały o 3,44 proc. do 116,5 dol. za baryłkę. Taniała też ropa WTI o 3,90 proc. do 109,46 dol. za baryłkę.

W piątek notowania ropy Brent i WTI rosły i osiągnęły poziom odpowiednio: 120,65 dol. za baryłkę oraz 113,9 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol.

W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

W Kijowie wznawiane jest od dziś nauczanie w szkołach, lekcje prowadzone są online - poinformował mer stolicy Witalij Kliczko. Z powodu rosyjskiej inwazji w dwóch obwodach Ukrainy całkowicie zawieszono działanie szkół - przekazał w poniedziałek resort edukacji.

Jeden ze schronów w Kijowie

Wznawiane nauczanie w Kijowie będzie "lepiej przystosowane do obecnych warunków" i prowadzone za pomocą "różnych platform edukacyjnych" - zapowiedział Kliczko w komunikacie na Telegramie.

"Dzisiaj ważnym zadaniem jest to, by nawet w tak trudnych warunkach stanu wojennego miasto żyło i pracowało" - podkreślił mer ukraińskiej stolicy. "Chcą nas zastraszyć, ale to się nie uda" - dodał.

Dziś nie zostaną otwarte korytarze humanitarne - poinformowała Iryna Wereszczuk, wicepremier i minister ds. reintegracji czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy. Według niej ukraiński wywiad ma informacje o planowanych prowokacjach - dlatego korytarze nie zostaną otwarte.

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 17 tys. żołnierzy, a także 586 czołgów, 302 systemy artyleryjskie, 123 samoloty i 127 śmigłowców - poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Od 24 lutego do 28 marca Rosja straciła również 1694 pojazdy opancerzone, 95 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy przeciwlotnicze, 1150 samochodów, 7 okrętów, 73 cysterny z paliwem, 66 bezzałogowych statków powietrznych i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu - podano w bilansie.

Nie sądzę, aby doszło do jakiegokolwiek przełomu dotyczącego najważniejszych problemów w czasie nadchodzących rozmów z przedstawicielami Rosji - oświadczył doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko cytowany przez agencję Reutera.

Kolejna tura negocjacji między Ukrainą a Rosją ma rozpocząć się w poniedziałek w Stambule i potrwać do środy.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. polityki zagranicznej Ihor Żowkwa przekazał z kolei, że to Turcja może zaoferować Kijowowi gwarancje bezpieczeństwa w ramach porozumienia między stronami konfliktu, które zakończy wojnę. Ukraina chce między innymi zobowiązania się do ochrony kraju przez grupę sojuszników na wypadek agresji w przyszłości - informuje Reuters.



Ponad 3,8 mln mieszkańców Ukrainy wyjechało z kraju na skutek wojny z Rosją, a 6,5 mln zostało uchodźcami wewnętrznymi. Około 13 mln osób utknęło w strefach działań zbrojnych i nie może tych miejsc opuścić - przekazała rano Organizacja Narodów Zjednoczonych na Twitterze.

"Jest to najszybciej rozwijający się kryzys uchodźczy od czasów II wojny światowej" - oceniła ONZ.



Ukraina jest gotowa zaakceptować status neutralności jako część umowy pokojowej z Rosją - powiedział prezydent tego kraju w niedzielę w wywiadzie udzielnym rosyjskim dziennikarzom niezależnym. W Stambule ma się odbyć kolejna tura rozmów na temat zażegnania konfliktu.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ogłosił, że wciąż nie może dostarczyć jakiejkolwiek pomocy do oblężonego przez siły rosyjskie Mariupola, bo nie ma gwarancji bezpiecznego przejazdu.

Strony (Ukraina i Rosja) muszą być poręczycielami i zawrzeć porozumienie, by zezwolić na bezpieczny przejazd. Muszą ogłosić trasę i zapewnić ludziom dużo czasu na wyjazd (...). Nie mamy obecnie zespołu, który miałby dostęp do Mariupola - powiedział rzecznik MKCK Matt Morris.



Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało ponad 2,3 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. W niedzielę funkcjonariusze SG odprawili ponad 27 tys. podróżnych.

Rosyjscy okupanci wtargnęli w niedzielę do biura Przedstawicielstwa Prezydenta Ukrainy na Krymie, mieszczącego się w Chersoniu. Wyłamano drzwi, zdjęto ukraińską flagę, prawdopodobnie wyniesiono sprzęt komputerowy i dokumenty - przekazało przedstawicielstwo w komunikacie cytowanym w poniedziałek przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

"Nie wykluczamy prowokacji, dlatego prosimy naszych obywateli o ostrożność. Wskazane jest wtrzymanie się od odwiedzania biura" - wskazano w komunikacie.

"Nie". Jedno krótkie słowo. Tak Joe Biden odpowiedział na pytanie dziennikarza, czy będąc w Polsce wzywał do obalenia reżimu Putina. Ten człowiek nie może pozostać przy władzy - mówił prezydent Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Ci, którzy nie są zachwyceni [tym, co powiedział Joe Biden w sobotę - przyp. red.] mają myślenie - przepraszam wszystkich - zaściankowe, że jak prezydent amerykański jest w Polsce, to musi mówić to, co Polacy chcą usłyszeć. Tymczasem on przedstawił bardzo ładną przemowę prezydenta Stanów Zjednoczonych i potencjalnego lidera świata. Przedstawił kierunki, w których powinniśmy iść - może nie błyskotliwie, ale bardzo przekonująco - komentował amerykanista prof. Zbigniew Lewicki w Porannej rozmowie w RMF FM sobotnie przemówienie Joe Bidena w Warszawie.

Jak dodał prof. Lewicki, jego zdaniem "to było naprawdę dobre, bardzo mocne przemówienie". Powiedział bardzo dużo. Ilu żołnierzy, ile czołgów, ile samolotów - to są sprawy gabinetowe - ocenił gość Roberta Mazurka.

Rano wojska rosyjskie ponownie ostrzelały miasto Rubiżne w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy. Zginęła co najmniej jedna osoba, jedna została ranna. Dokładna liczba ofiar jest ustalana - podał na Telegramie szef ługańskich władz obwodowych Serhij Hajdaj.

Celem ataku był budynek mieszkalny. Ranną osobę przewieziono do szpitala - przekazał Hajdaj.