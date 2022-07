Siły rosyjskie prowadzą zmasowany ostrzał Słowiańska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny podziękował Polsce i Czechom za czołgi przekazane jego krajowi do obrony przed rosyjską inwazją. Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 36 350 żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Obecnie Rosja ma na Morzu Czarnym trzy okręty i dwie łodzie podwodne, wyposażone łącznie w ponad 30 pocisków Kalibr - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe". Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy ze 132. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Zniszczona szkoła w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA

16:11

Według ukraińskich mediów, płonie rosyjski skład amunicji w Doniecku. Zginęły dwie osoby. Okupanci w "Centrum Kamaz" przetrzymują podczas wojny amunicję.

16:10

Spadek PKB Ukrainy w 2022 roku będzie nie mniejszy niż 35 proc. - oświadczył premier tego kraju Denys Szmyhal podczas konferencji w Lugano w Szwajcarii. Zaznaczył, że pomimo trwającej wojny z Rosją Ukrainie "udało się przeprowadzić w miarę udaną kampanię siewną, wznowić logistykę przez granice zachodnie". Ukraińską gospodarkę czeka jednak duży spadek.

16:09

Brytyjski premier Boris Johnson rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, m.in. o pomocy wojskowej, odbudowie Ukrainy, sposobach na wywiezienie zablokowanego zboża i losie schwytanych przez Rosjan Brytyjczyków. "Premier powiedział, że świat jest z Ukrainą i wierzy, że wojsko prezydenta Zełenskiego może odzyskać terytorium niedawno zdobyte przez siły Putina" - napisano w komunikacie wydanym przez Downing Street.

16:00

Ukraiński reżyser i były więzień Kremla Ołeh Sencow opuścił linię frontu, by wziąć ślub. Artysta poinformował o uroczystości we wtorek na Facebooku. Żoną Sencowa została działaczka społeczna i prawniczka Weronika Wełcz.

Jak pisze portal Ukrainska Prawda, pierwsza żona Sencowa, Ałła, pozostała na Krymie. Kobieta uznała aneksję półwyspu przez Rosję.

15:29

Rosja twierdzi, że prowadzi świętą wojnę, ale w rzeczywistości nic nie jest dla niej święte, a religia stała się uboczną ofiarą rozpętanego przez Moskwę konfliktu - oświadczyła szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss, otwierając konferencję o wolności religii i przekonań.

We wtorek w Londynie rozpoczęła się dwudniowa Międzynarodowa Ministerialna Konferencja na rzecz Wolności Religii lub Przekonań, mająca na celu obronę prawa do praktykowania religii, które w wielu miejscach na świecie jest naruszane. "Wolność wierzenia, modlenia się i wypełniania aktów kultu, a także niewierzenia jest podstawową ludzką wolnością i była nią od zarania dziejów. Społeczeństwa, które pozwalają swoim obywatelom wybrać, w co wierzą, są lepsze, silniejsze i ostatecznie cieszą się większą pomyślnością. To podstawowe prawo jest ujęte w pierwszej klauzuli Magna Carta i artykule 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka" - powiedziała w wygłoszonym przemówieniu Liz Truss.

15:16

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wwziął udział online w konferencji gospodarczej w Atenach, skrytykował greckich armatorów za transportowanie rosyjskiej ropy mimo sankcji nałożonych na Moskwę przez UE i USA. "To sprzeczne z interesami Europy, Grecji i Ukrainy" - zwrócił uwagę Zełenski. Podkreślił, że armatorzy z Grecji przewożą rosyjski surowiec w okresie, w którym Kreml wykorzystuje ropę i gaz "jako broń przeciw Europie".

15:07

Rosyjscy więźniowie są werbowani do wyjazdu do Donbasu na Ukrainie w ramach najemniczej firmy wojskowej, tzw. grupy Wagnera - pisze niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii, powołując się na bliskich osadzonych.

Tzw. grupa Wagnera werbuje więźniów do wyjazdu do Donbasu w charakterze "ochotników" - relacjonuje serwis, powołując się na bliskich osadzonych w koloniach karnych nr 7 (Jabłoniewka) i 6 (Obuchowo) w Petersburgu. Więźniom mówi się, by "szli w awangardzie i pomagali wykrywać nazistów" - czytamy. Początkowo więźniom przekazano, że z Donbasu wróci ok. 20 proc. z nich, później - że "prawie nikt nie wróci" - opowiada bliski jednego z osadzonych.

14:46

Japonia przekazała 17 mln dolarów Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) na pomoc Ukrainie w eksporcie zboża i przechowywaniu jego zapasów - poinformowała ta oenzetowska agencja.

Fundusze mogą także pomóc Ukrainie, czwartemu co do wielkości eksporterowi zbóż na świecie, przechować produkty z lipcowych i sierpniowych zbiorów w rękawach foliowych i kontenerach modułowych - przekazała FAO, cytowana przez agencję Reutera.

14:31

Siły rosyjskie prowadzą zmasowany ostrzał Słowiańska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował mer miasta Wadym Lach.

"Słowiańsk! Zmasowany ostrzał miasta! (...) Wszyscy mają pozostać w schronach. Dodatkowe informacje podamy później" - napisał mer w mediach społecznościowyc. Ostrzelano centrum i osiedle Północne. Korespondent Radia Swoboda relacjonuje, że rosyjskie wojska ostrzelały od razu kilka osiedli, powodując liczne pożary. Zginęła co najmniej jedna osoba.

14:26

Miejska plaża w Odessie w Ukrainie została częściowo udostępniona mieszkańcom. Odeskie plaże były do tej pory zaminowane, a wstęp na nie zabroniony. Teraz wydzielono i ogrodzono kilka stref bezpiecznych dla plażowiczów, jednak dostęp do morza dalej jest zamknięty. Od 24 lutego trwa inwazja Rosji na Ukrainę.

14:14

Około 200 Rosjan zginęło w niedawnym ataku sił ukraińskich na bazę wojsk rosyjskich w okupowanym Melitopolu, a ponad 300 zostało rannych - powiedział Iwan Fedorow, mer miasta lojalny wobec władz w Kijowie.

Urzędnik, którego cytuje agencja UNIAN, powiedział, że nie są to dane oficjalne, niemniej "dość wiarygodne". Jak poinformował, podczas ataku zniszczone zostały koszary, magazyny paliwa i smarów oraz magazyny amunicji.

13:51

Nie ma obecnie podstawy prawnej, by wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa na rzecz odbudowy Ukrainy - oświadczył prezydent Szwajcarii Ignazio Cassis w Lugano na zakończenie międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy.

"Prawo własności jest podstawowym prawem człowieka, które może być naruszone, ale tylko jeśli mamy podstawę prawną. Obecnie w większości krajów europejskich możemy zamrozić aktywa, by dociekać ich pochodzenia, musimy jednak być bardzo ostrożni przy dawaniu państwu zbyt dużej władzy nad indywidualną własnością" - powiedział Cassis na konferencji prasowej.

13:49

Rosja przegrywa i zostanie pokonana, jeśli NATO utrzyma swoją determinację - napisał ambasador RP w Wielkiej Brytanii Piotr Wilczek w artykule opublikowanym na portalu dziennika "The Daily Telegraph".

"Brutalny atak Rosji zakłócił pokój w Europie, zaostrzył kryzys energetyczny, zagroził wybuchem globalnego kryzysu żywnościowego i wstrząsnął opartym na zasadach porządkiem międzynarodowym. Imperialne ambicje i okrutne decyzje rosyjskiego prezydenta przypominają nam, że nie możemy brać naszej wolności za pewnik. Stoimy w obliczu krytycznego czasu dla naszego bezpieczeństwa i musimy stanąć solidarnie z Ukrainą i ze sobą nawzajem, aby powstrzymać eskalację najgorszego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej" - napisał ambasador Wilczek.

13:23

Australijski rząd ogłosił, że znosi cła na towary importowane z Ukrainy, co ma być jednym ze środków podjętych w ramach pakietu pomocy ogłoszonego przez premiera Anthony'ego Albanese podczas jego wizyty w Kijowie - napisano w oświadczeniu australijskiego ministerstwa handlu i turystyki.

Nowe przepisy weszły w życie w poniedziałek. Jak przekazano, działanie Canberry naśladuje podobne decyzje podjęte przez jej "międzynarodowych partnerów, Unię Europejską i Zjednoczone Królestwo".

13:13

Rząd Rosji nakazał wstrzymanie wszelkiej działalności Agencji Żydowskiej w tym kraju - poinformował dziennik "The Jerusalem Post". To dramatyczna decyzja, która może uniemożliwić przeniesienie się do Izraela tysiącom rosyjskich Żydów - komentuje gazeta. Decyzja rosyjskich władz została przekazana Agencji Żydowskiej w piśmie dostarczonym jej w tym tygodniu - przekazał dziennik.

Przedstawiciele Agencji potwierdzili, że otrzymali pismo, ale nie chcieli wypowiadać się na temat ewentualnej odpowiedzi. Prace nad reakcją trwają w biurze Agencji w Jerozolimie i są konsultowane z izraelskim ministerstwem spraw zagranicznych i kancelarią premiera - dodano.

13:05

Nie można wykluczać, że władze Rosji traktują Ukrainę jako przyczółek do atakowania kolejnych krajów sąsiednich - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski podczas obrad okrągłego stołu tygodnika "The Economist".

"Nikt nie może wykluczyć tego, że władze Rosji planują inwazję na terytorium kolejnego sąsiada" - powiedział Zełenski. Ocenił, że odpowiedzią na zagrożenia ze strony Rosji, które pojawiły się po 2014 roku, powinno się stać jeszcze większe zjednoczenie Europy i skuteczne gwarancje bezpieczeństwa.

12:54

Planujemy osiągnąć cud gospodarczy w trakcie i po zakończeniu wojny z Rosją; agresor musi zapłacić za niesprowokowany atak - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal na zakończenie międzynarodowej konferencji w Lugano w Szwajcarii poświęconej odbudowie Ukrainy.

Szmyhal powtórzył również, że głównym źródłem finansowania powojennej odbudowy Ukrainy powinny być środki skonfiskowane Rosji i rosyjskim oligarchom. Według ukraińskich wyliczeń zamrożono 300-500 mld dolarów rosyjskiego majątku.

12:49

Uczestnicy międzynarodowej konferencji w szwajcarskim Lugano, poświęconej odbudowie Ukrainy, na zakończenie spotkania nakreślili siedem zasad odbudowy tego kraju, który ucierpiał w wyniku rosyjskiej inwazji. Chodzi m.in. o koncentrację na reformach wewnętrznych, poszanowanie prawa, zrównoważony rozwój i demokratyczny udział społeczeństwa ukraińskiego.

11:47

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny podziękował Polsce i Czechom za czołgi przekazane jego krajowi do obrony przed rosyjską inwazją. "Wsparcie bratnich narodów polskiego i czeskiego jest dla nas najcenniejsze" - napisał na Facebooku.

"Dzięki waszym czołgom walczymy z naszym wspólnym wieloletnim wrogiem. Walczymy o Ukrainę, Czechy, Polskę. O każdy metr naszej słowiańskiej ziemi" - przekazał Załużny w komunikacie napisanym po ukraińsku, polsku i czesku.

"Jesteśmy wdzięczni Polakom i Czechom za waszą pomoc i wsparcie dla naszego wojska oraz naszych obywateli, którzy znaleźli spokój w waszych krajach, nie bojąc się rosyjskich bomb i rakiet. Jesteśmy razem. Wasze czołgi to pomoc prawdziwych braci!" - dodał naczelny dowódca ukraińskiej armii.

11:06

Z okupowanego przez wojska rosyjskie Mariupola wywieziono plac zabaw, by zamontować go w Doniecku będącym pod władzą separatystów. Demontowana i wywożona jest też kostka brukowa - poinformował Petro Andriuszczenko, doradca ukraińskiego mera miasta.

10:50

Życie nie jest dane po to, by wykonywać zbrodnicze rozkazy reżimu Putina. Ratujcie swoje życie i przyszłość, odmówcie brania udziału w krwawej wojnie Putina! Złóżcie broń w imię swojej bezpiecznej i pokojowej przyszłości! - napisał na Telegramie szef władz obwodu odeskiego na południu Ukrainy Maksym Marczenko, apelując do rosyjskich żołnierzy, by złożyli broń i nie brali udziału w zbrodniach przeciwko ludzkości.

Marczenko napisał, że żołnierze, którzy obawiają się, że będą ścigani przez rosyjskie władze, otrzymają "ochronę ONZ". To nie jest poddanie się! To demonstracja waszej odmowy brania udziału w zbrodni przeciwko ludzkości - dodał.

10:15

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 36 350 żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:55

Zajęcie przez wojska rosyjskie Lisiczańska na wschodzie Ukrainy pociągnęło za sobą znaczne straty Rosjan i nie przesądza o losach wojny. Siły ukraińskie liczą na kontrofensywę na południu kraju - podała stacja Sky News, cytując ukraińskich urzędników.

08:18

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,551 mln osób - przekazała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21,2 tys. osób.

08:07

Były przedstawiciel USA ds. Donbasu na rozmowach z Rosją Kurt Volker powiedział mediom ukraińskim, że broń z Zachodu dociera na Ukrainę i już wpływa w pewien sposób na działania bojowe; jednocześnie USA i ich sojusznicy poszukają metod przyspieszenia dostaw.

Faktycznie wiele uzbrojenia zachodniego już jest na Ukrainie: Javelin, Stingery, haubice itd. Ale teraz mówimy o nowych systemach: HIMARS i NASAMS. One jeszcze nie przybyły, ale są w drodze - powiedział Volker. Na pytanie dziennikarza, czy nowy sprzęt może nadejść w lipcu i sierpniu, odpowiedział twierdząco.

Volker przekonywał, że dostawy broni z Zachodu "to proces, który trwa już od pewnego czasu" i że "USA i partnerzy poszukują sposobów, by ten proces przyspieszyć".

07:31

Rosja prawdopodobnie szykuje się do przerwy operacyjnej, by zregenerować część wyczerpanych sił; Ukraińcy coraz częściej atakują tymczasem rosyjską infrastrukturę wojskową głęboko za linią frontu dzięki nowej broni z Zachodu - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Według ekspertów Instytutu po zajęciu Lisiczańska i granic obwodu ługańskiego przez wojska rosyjskie prezydent Władimir Putin nakazał przeprowadzenie pauzy operacyjnej. Siły rosyjskie, które brały udział w walkach o Siewierodonieck i Lisiczańsk, potrzebują najprawdopodobniej istotnej przerwy, ale nie jest jasne, czy armia Rosji pozwoli sobie na dość długi przestój, by zregenerować siły - napisano w raporcie ISW.

07:05

W obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy wznowione zostały działania bojowe, wojska rosyjskie atakują w rejonie miejscowości Spirne i Nowołuhańske - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:17

Rząd Szkocji przeznaczył 65 mln funtów na pomoc wojskową dla Ukrainy, zaś rząd Walii 35 milionów funtów - przekazał brytyjski premier Boris Johnson.

05:16

Ze wsi Atinskie w obwodzie sumskim ewakuowano szkolny ośrodek psychoneurologiczny, który w niedzielę został ostrzelany z moździerzy przez Rosjan - napisał w Telegramie szef obwodowej administracji Dmytro Żywickij, informuje Ukrinform.

Dzisiaj ewakuowano atiński ośrodek psychoneurologiczny z internatem. Od początku wojny proponowaliśmy ewakuację tego obiektu, ale nauczyciele i wychowawcy odmówili. Po zmianie sytuacji z ostrzałem na granicy ponownie podnieśliśmy kwestię ewakuacji obiektu. Zaplanowaliśmy to na początek tego tygodnia - zaznaczył Żywickij.

Dodał, że pracownicy i podopieczni placówki są obecnie bezpieczni. Umieszczono ich w osobnym bloku na terenie podobnej szkoły z internatem. Ranni w wyniku niedzielnego ostrzału są pod opieką lekarzy.

05:10

Toczą się teraz rozmowy z Turcją i ONZ (i) naszymi przedstawicielami, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zboża opuszczającego nasze porty - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Kijowie podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Szwecji Magdaleną Andersson.



To bardzo ważna sprawa, że ktoś gwarantuje bezpieczeństwo statków z innych krajów - poza Rosją, której nie ufamy. Dlatego potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa dla tych statków, które przypłyną tutaj, aby załadować żywność - wyjaśnił prezydent Ukrainy.

05:01

Obecnie Rosja ma na Morzu Czarnym trzy okręty i dwie łodzie podwodne, wyposażone łącznie w ponad 30 pocisków Kalibr - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe".

"W północno-zachodniej części Morza Czarnego znajdują się obecnie trzy nawodne i dwa podwodne okręty wroga gotowe do użycia ponad 30 pocisków Kalibr" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego "Południe".

Jak donosi Ukrinform, Rosja dodatkowo wzmocniła grupę morską na Morzu Czarnym okrętem podwodnym.