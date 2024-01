Pięć osób zginęło, a dziesiątki zostały ranne po dzisiejszych rosyjskich atakach na Ukrainę. Rakiety spadły na Kijów i Charków. W związku z ostrzałem "w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej aktywowano dwie pary myśliwców F-16 oraz sojuszniczy tankowiec powietrzny" - poinformowało polskie Dowództwo Operacyjne. Najważniejsze informacje związane z sytuacją za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 2 stycznia 2024 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Atak powietrzny na Kijów / OLEG PETRASUYK / PAP/EPA

17:22

Polityk partii Zielonych Sebastian Schaefer wezwał firmy zbrojeniowe Rheinmetall i Krauss-Maffei Wegmann do szybszej naprawy czołgów Leopard dostarczonych Ukrainie. "Niestety tylko bardzo niewielka liczba dostarczonych czołgów może być nadal używana przez Ukrainę", napisał w liście do obu firm, do którego dotarła agencja dpa.

Niemiecki rząd przekazał w marcu Ukrainie łącznie 18 czołgów Leopard-2 z zasobów Bundeswehry.

16:16

Kijów, obwód kijowski i Charków były głównym celem dzisiejszego zmasowanego ataku na Ukrainę. Rosyjska rakieta uderzyła obok domu ukraińskiej posłanki. Kira Rudyk opublikowała zdjęcia zniszczonego mieszkania.

13:20

Ministerstwo obrony Rosji podało, że rano we wtorek podczas lotu samolotu sił powietrznych Rosji nad Pietropawłowką w obwodzie woroneskim, ok. 100 km od granicy ukraińskiej "doszło do awaryjnego zejścia pocisku lotniczego".

Telegram

Gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew poinformował, że co najmniej siedem domów w Pietropawłowce zostało uszkodzonych po tym, gdy z rosyjskiego samolotu spadł pocisk lotniczy. Przedstawiciel władz stwierdził, że nikt nie został ranny.

12:40

Rosjanie zestrzelili 9 ukraińskich pocisków nad Biełgorodem - niedaleko granicy rosyjsko-ukraińskiej. Dwie osoby zostały ranne w wyniku ataku - przekazuje rosyjskie Ministerstwo Obrony.

12:06

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba po kolejnym rosyjskim zmasowanym ataku na jego kraj zaapelował we wtorek do partnerów na Zachodzie o zdecydowaną reakcję, obejmującą m.in. przekazanie Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej, dronów bojowych i rakiet dalekiego zasięgu.



Kułeba wezwał społeczność międzynarodową do zdecydowanej reakcji na kolejny rosyjski atak poprzez podjęcie szeregu działań - czytamy w komunikacie MSZ w Kijowie.

We wtorkowym zmasowanym ataku rosyjskim na Ukrainę zginęło kilka osób, a dziesiątki zostały ranne. Rosyjska armia użyła prawie stu pocisków różnego typu i bezzałogowców.

11:45

Rośnie liczba ofiar ataku na Kijów. Rannych w wyniku rosyjskiego uderzenia zostało 49 osób. 43 trafiły do szpitali.

Wzrosła też liczba rannych wskutek ataku na drugie co do wielkości miasto Ukrainy - Charków. Poszkodowanych zostało 45 osób, 38 z nich trafiło do szpitali. 91-letnia kobieta zginęła. Wśród rannych są dzieci.

Atak na Kijów / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Naczelny dowódca ukraińskiej armii gen. Wałerij Załużny poinformował, że we wtorek rosyjska armia zaatakowała Ukrainę łącznie 99 pociskami różnego typu. Strącono 72 cele: 10 z 10 wystrzelonych rakiet hipersonicznych Kindżał, 3 z 3 rakiet manewrujących Kalibr i 59 z 70 wystrzelonych na Ukrainę pocisków manewrujących typu Ch-101, Ch-555, Ch-55. Przechwycono też 35 z 35 dronów bojowych Shahed.

10:25

Cztery osoby zginęły, a 92 zostały ranne we wtorek w rosyjskim ataku na Ukrainę: Kijów, obwód kijowski i Charków - poinformował we wtorek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Szef państwa podkreślił, że od 31 grudnia rosyjska armia wykorzystała przeciwko Ukrainie ok. 170 dronów bojowych Shahed i dziesiątki rakiet różnego typu. Celem większości ataków były obiekty cywilne - zaznaczył.

10:15

250 tys. odbiorców w Kijowie i w obwodzie kijowskim nie ma prądu w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem na Ukrainę - poinformował we wtorek ukraiński koncern energetyczny Ukrenerho. Wskutek rosyjskich ostrzałów uszkodzone zostały sieci energetyczne w Kijowie i obwodzie kijowskim - napisał koncern w komunikatorze Telegram.

Mer Kijowa Wołodymyr Kliczko poinformował, że odłamki strąconych celów powietrznych poważnie uszkodziły system energetyczny i wodociągowy w mieście. W wielu dzielnicach jest słabe ciśnienie w kranach. Zapowiedział, że na unormowanie sytuacji potrzeba kilku godzin.

10:10

Według serwisu Ukraińska Prawda w dzisiejszym ataku na obwód kijowski zginęły 3 osoby. 27 osób trafiło do szpitali.

09:33

Do 20 wzrosła liczba rannych w rosyjskim ataku na dzielnicę sołomiańską w Kijowie - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. 19 poszkodowanych hospitalizowano.

Wskutek ataku rakietowego w wielopiętrowym budynku w dzielnicy sołomiańskiej wybuchł pożar. Służby wydobyły ze zrujnowanego bloku 17 osób, a 117 mieszkańców ewakuowano.

Serhij Popko z kijowskiej administracji przekazał, że odłamki zestrzelonych rakiet spadły też w czterech innych dzielnicach Kijowa: elementy zestrzelonych obiektów spadły na dach bloku i na budynek mieszkalny w dzielnicy Peczersk, w dzielnicy Obołoń - na teren magazynów, w dzielnicy Hołosijewskiej na otwartym terenie. Odłamki spadły też w dzielnicy Swiatoszynskiej.

09:16

Tak wyglądają działania ukraińskich służb ratunkowych w Kijowie, gdzie został ostrzelany blok mieszkalny.

09:00

Jedna osoba nie żyje, a kilkadziesiąt jest rannych - to wstępny bilans rosyjskiego, zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. Alarm powietrzny trwa w całym kraju.



Rosjanie wystrzelili w stronę ukraińskich miast pociski kierowane, rakiety balistyczne, a także hipersoniczne Kindżały.

08:45

Jedna osoba zginęła, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Charków - podał portal Ukrainska Prawda.

Służby ustalają, jakich pocisków użył agresor - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. Jak podkreślił, szczególnie ucierpiało centrum miasta.

08:14

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej aktywowano dwie pary myśliwców F-16 oraz sojuszniczy tankowiec powietrzny" - poinformowało na platformie X polskie Dowództwo Operacyjne. Jest to spowodowane porannym rosyjskim atakiem na Ukrainę.

08:12

10 osób zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na budynek mieszkalny w Kijowie - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.

W wyniku rosyjskiego ataku w budynku wybuchł pożar; 9 rannych przewieziono do szpitali. Na miejscu działają służby ratunkowe - zaznaczył Kliczko we wpisie w mediach społecznościowych. Jak dodał, w kilku innych dzielnicach Kijowa doszło do pożarów, m.in. budynku supermarketu.

08:09

Ukraińskie siły powietrzne przechwyciły w nocy z poniedziałku na wtorek 35 dronów - powiadała ukraińska armia na Telegramie.

Bezzałogowce wyleciały z przylądka Czauda na Krymie oraz z rejonu Primorsko-Achtarska w Kraju Krasnodarskim.

07:25

Charków pod "zmasowanym ostrzałem" - przekazał burmistrz Ihor Terekow. Władze lokalne informują o pożarze w centrum miasta. Na miejscu pracują już ratownicy. Trwa ustalanie informacji o stratach.

07:13

W wywiadzie dla brytyjskiego "The Economist" Wołodymyr Zełenski przyznał, że Zachód stracił poczucie istotności wojny, a niektórzy Ukraińcy - nie odczuwają już egzystencjalnego zagrożenia.

Zełenski podkreślił, że tylko wspierając Ukrainę Zachód powstrzyma rosyjską agresję. "Putin czuje słabość jak zwierzę, bo jest zwierzęciem. Czuje krew, czuje swoją siłę. I zje was na obiad z całą waszą UE, NATO, wolnością i demokracją" - mówi ukraiński prezydent.

06:57

Przed chwilą pojawiły się ostrzeżenia, że w powietrze wzbiły się cztery MiGi31 z hipersonicznymi rakietami Kindżał.

06:45

Eksplozje w Kijowie. Poinformował o nich mer miasta Witalij Kliczko.

Telegram

Mieszkańcy donoszą o przerwach w dostawach prądu. Fragment rakiety miał spaść na teren jednego z parków. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegły, że w kierunku Kijowa leci wiele rakiet.

Eksplozje słychać także w Charkowie.

06:06

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o eksplozjach w stolicy, około godzinę po tym, jak regionalna administracja wojskowa ostrzegła o wykryciu dronów w przestrzeni powietrznej miasta.

"Szczątki dronów płoną (...)" - napisał mer w Telegramie, dodając, że na miejscu ich upadku są służby ratunkowe.

Według burmistrza Mikołajowa siły powietrzne zestrzeliły w jego mieście drony, a ich spadające szczątki spowodowały pożar.

05:50

Ukraińskie wojsko ogłosiło alarm powietrzny na terenie całego kraju. O poranku odparto atak 35 dronów, teraz w powietrzu znalazło się 21 rosyjskich Tu-95MS. Bombowce strategiczne wystrzeliły pociski manewrujące. Rakiety przelatują m.in. przez obwód połtawski i kierują się na zachód - donoszą ukraińskie media.