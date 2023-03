Głośno jest o nagraniu z egzekucji ukraińskiego jeńca, który powiedział "Chwała Ukrainie", a następnie został rozstrzelany przez oprawców. Wojskowi już zidentyfikowali mężczyznę. Według wywiadu NATO rosyjskie wojska straciły w walkach o Bachmut w obwodzie donieckim pięć razy więcej ludzi niż Ukraińcy - informuje CNN powołując się na źródła w Sojuszu Północnoatlantyckim. Departament Stanu USA przekonuje, że Bachmut nie jest strategicznie ważny dla Rosji - chodzi przede wszystkim o pokazanie społeczeństwu sukcesu na froncie. Według "Financial Times" Moskwa wstrzymuje się z kupowaniem rakiet balistycznych od Iranu, gdyż obawia się, że w odpowiedzi Kijów dostanie od Amerykanów kolejną broń. Wtorek 07.03.2023 to 377. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zdj. ilustracyjne / AA/ABACA / PAP/EPA 12:36 W Chersoniu znów słychać eksplozje - donosi Suspilne. Miasto, które Rosjanie utracili w listopadzie, jest niemal codziennie ostrzeliwane. 12:21 Stracony przez Rosjan ukraiński jeniec wojenny, który został zastrzelony za okrzyk "Chwała Ukrainie!" to najprawdopodobniej Tymofiej Szadura, który walczył pod Bachmutem i został uznany za zaginionego 3 lutego - poinformowała służba prasowa 30. brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy. Ciało zabitego znajduje się obecnie na terytorium czasowo okupowanym przez Rosjan, a ostateczne potwierdzenie jego tożsamości będzie możliwe dopiero po jego sprowadzeniu i przeprowadzeniu niezbędnych ekspertyz - przekazała brygada. W komunikacie wyrażono wyrazy współczucia bliskim zabitego. "Zemsta będzie nieuchronna" - pokreślono. 10:44 Ukraińskie wojska już stosują inteligentne, precyzyjnie naprowadzane przez GPS pociski JDAM, przekazane przez USA - informuje agencja UNIAN we wtorek, powołując się na dowódcę sił powietrznych USA w Europie, generała Jamesa Heckera. Dzięki ruchomym skrzydłom pociski mogą trafiać w cele oddalone o 70 kilometrów. O przekazaniu Ukrainie inteligentnych pocisków w ramach pakietu amerykańskiej pomocy wojskowej media powiadomiły pod koniec ubiegłego roku. JDAM mogą zostać przymocowane do standardowych niekierowanych pocisków o wadze od 220 do ponad 900 km i zamienić tę amunicję w broń precyzyjnego rażenia. JDAM zostały dotychczas sprzedane przez Waszyngton do ponad 26 krajów świata. 10:15 Mieszkańcy Chersonia i regionu są proszeni o ewakuację, ze względu na "masowy ostrzał wroga" obszarów mieszkalnych. Ze względu na fakt, że większość pocisków trafia w budynki mieszkalne, radzimy ewakuować się, aby jak najszybciej aby nie narażać własnego życia i bezpieczeństwa swoich bliskich - podały władze regionu. 09:56 Ukraińska obrona Bachmutu nadal wyniszcza siły po obu stronach, ale w weekend wojska ukraińskie prawdopodobnie ustabilizowały pozycje obronne po wcześniejszych rosyjskich posunięciach na północ od miasta - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że około 2 marca rosyjskie uderzenie zniszczyło most na jedynej utwardzonej drodze zaopatrzeniowej do Bachmutu, która nadal znajduje się pod kontrolą Ukrainy, a błotniste warunki prawdopodobnie utrudniają zaopatrzenie siłom ukraińskim, które coraz częściej uciekają się do korzystania z nieutwardzonych ścieżek. Dodano, że publiczne spory między najemniczą Grupą Wagnera a rosyjskim Ministerstwem Obrony dotyczące przydziału amunicji podkreślają trudności Rosji w utrzymaniu wysokiego poziomu personelu i amunicji wymaganego do kontynuowania obecnej taktyki. 09:30 Przedstawiciel Departamentu Stanu USA odpowiedzialny za koordynowanie sankcji, James O'Brien i jego odpowiednik z Komisji Europejskiej, Denis Redonnet rozpoczęli rozmowy z wiodącymi "producentami, handlowcami, laboratoriami i stowarzyszeniami" branży diamentowej o przyszłej kontroli rosyjskiego eksportu kamieni szlachetnych - głosi opublikowane w poniedziałek oświadczenie Departamentu Stanu. Zdaniem obu instytucji bliska współpraca z branżą będzie kluczowa dla wprowadzenia skutecznych sankcji. 09:25 Ukraińskie władze zwróciły się do Stanów Zjednoczonych o rozszerzenie pomocy wojskowej o amunicję kasetową - poinformowała agencja Reutera, powołując się na kongresmenów z Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów USA Jasona Crowe’a i Adama Smitha. Według nich Kijów poprosił o bomby kasetowe MK-20. Ukraińcy chcą zrzucać je z dronów. 09:03 Wojska rosyjskie kontynuują intensywny szturm na Bachmut i jego okolice, jednak nie odnoszą sukcesów - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie we wtorek rano. Dodano, że wróg atakuje na pięciu kierunkach na wschodzie - od wschodniej części obwodu charkowskiego po obwód doniecki. Na kierunku bachmuckim przeciwnik, pomimo dużych strat, kontynuuje szturmy Bachmutu w obwodzie donieckim i okolicach tego miasta. W ciągu minionej doby tylko pod Dubowo-Wasyliwką (na północ od miasta) przeprowadził 37 ataków. Atakował także w rejonie miejscowości Biłohoriwka, Fedoriwka, Zaliznianske, Jahidne i Iwaniwske - poinformował sztab. 07:57 Według wywiadu NATO rosyjskie wojska straciły w walkach o Bachmut w obwodzie donieckim pięć razy więcej ludzi niż Ukraińcy - informuje CNN powołując się na źródła w Sojuszu Północnoatlantyckim. NATO podkreśla, że mimo takiego stosunku Ukraina nadal ponosi znaczne straty w obronie Bachmutu, a Rosjanie nadal posuwają się naprzód. W styczniu "Der Spiegel" informował, że według niemieckiego wywiadu armia ukraińska traci codziennie trzycyfrową liczbę żołnierzy w walkach o Bachmut. 07:37 Siły rosyjskie osiągnęły zdobycze terytorialne w Bachmucie, ale nie okrążyły jeszcze miasta ani nie zmusiły Ukraińców do wycofania się - przekazuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. ISW stwierdza, że walka o Bachmut nabrała strategicznego znaczenia ze względu na obecny skład sił rosyjskich rozmieszczonych na tym obszarze. Zdobycie Bachmutu jest konieczne, ale niewystarczające dla dalszych rosyjskich postępów w obwodzie donieckim, a siły rosyjskie w walce o miasto poniosły już tak ciężkie straty, że ich atak najprawdopodobniej zakończy się po zabezpieczeniu (miasta), jeśli nie wcześniej. Utrata Bachmutu nie jest zatem dla Ukrainy poważnym problemem operacyjnym lub strategicznym - ocenia ośrodek. Bitwa pod Bachmutem może w rzeczywistości poważnie zaszkodzić najlepszym siłom najemniczej grupy Wagnera, pozbawiając Rosję niektórych z jej najskuteczniejszych i najtrudniejszych do zastąpienia oddziałów uderzeniowych - zaznacza ISW. Dodaje, że siły rosyjskie walczące w Bachmucie to obecnie m.in. członkowie elitarnych oddziałów grupy Wagnera i rosyjskich jednostek powietrznodesantowych. 06:42 Wydaje się, że "kryzys ukraiński" jest napędzany przez "niewidzialną rękę", która zabiega o przedłużenie i eskalację konfliktu - oświadczył szef chińskiego MSZ Quin Gang. Zaprzeczył przy tym, że Chiny dostarczają broń Rosji i sprzeciwił się polityce sankcji. Zobacz również: Chiny: "Niewidzialna ręka" podsyca konflikt na Ukrainie 06:24 W ciągu minionej doby Ukraińcy odparli ponad 140 ataków rosyjskich - przekazał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W sumie armia rosyjska przeprowadziła 50 nalotów i 5 ataków rakietowych. Okupanci użyli 11 bezzałogowych statków Shahed-136, z czego 9 zostało zestrzelonych. 05:34 Bachmut nie jest strategicznie ważny dla Rosji, jest w wiadomościach tylko dlatego, że Rosjanie nie mają niczego innego, by się pochwalić w ciągu ponad 12 miesięcy swojej własnej brutalnej inwazji - stwierdził rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. 05:17 Zmobilizowani Rosjanie, którzy na początku marca należeli do obrony terytorialnej obwodu biełgorodzkiego nagrali film, w którym tłumaczą, że zostali włączeni do "brygady szturmowej" korpusu samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej i wysłani na front bez przeszkolenia. Telegram 05:00 Rosja nie kupuje rakiet balistycznych od Iranu z powodu obaw, że Stany Zjednoczone w odpowiedzi zaczną dostarczać Ukrainie pociski dalekiego zasięgu ATACMS - podaje "Financial Times". Według źródeł gazety, Iran jest gotowy do rozwijania współpracy wojskowej z Rosją. Negocjacje w sprawie pocisków balistycznych utknęły jednak w martwym punkcie ze względu na potencjalne konsekwencje - Teheran boi się kolejnych sankcji, a Moskwa dalszego dozbrajania Ukrainy. Adam Zygiel