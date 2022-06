Na wschodzie Ukrainy rosyjska armia prowadziła silny chaotyczny ostrzał Lisiczańska i kontrolowała większość Siewierodoniecka - poinformował w środę wieczorem Serhij Hajdaj, szef władz obwodu ługańskiego, na terenie którego leżą oba miasta. Dwóch obywateli Ukrainy pochodzących z okupowanego przez Rosję Krymu, którzy w 2014 roku zdradzili ojczyznę, a w lutym zaatakowali ją w szeregach rosyjskiej armii, zostało skazanych na 13 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą majątku - poinformowała na Telegramie ukraińska Prokuratura Generalna. Najważniejsze wydarzenia 106. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Ukraiński żołnierz w pobliżu linii frontu w Iziumie / Maria Senovilla / PAP/EPA

Agencja AFP opublikowała nagranie z Siewierdoniecka, gdzie trwają najostrzejsze obecnie walki.

Potężny ogień był widoczny nocą w Pisoczynie w obwodzie charkowskim.

Pierwszy miliard dolarów amerykańskiej pomocy dla Ukrainy trafił już do Kijowa.

Pośrednie skutki wojny w Ukrainie spowodowały już znaczny wzrost kosztów utrzymania, których nie uniknie żaden kraj, ani lokalna społeczność - powiedział w środę sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Dodał, że wojna powoduje kryzys światowy w trzech dziedzinach - bezpieczeństwa żywnościowego, energii i finansów.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapelował do zagranicznych biznesmenów aby zaprzestali działalności w Rosji i nie finansowali swoimi podatkami jej wojny z Ukrainą. Zaprosił ich aby rozpoczęli działalność na Ukrainie - informuje agencja Ukrinform.

Zełenski zadeklarował, że Ukraina jest gotowa do współpracy z zagranicznym biznesem w wielu dziedzinach - od cyfryzacji do odnawialnych źródeł energii - oraz do omówienia warunków tej współpracy.

