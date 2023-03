Nie wyjaśniono, jakiego typu czołgi były celem ataku. Portal informacyjny lb.ua poinformował, że oddział SBU zniszczył te pojazdy na kierunku donieckim, na wschodzie Ukrainy.

Amerykańska telewizja CNN podała na początku lutego, że Rosja mogła stracić połowę z około 3 tys. czołgów, z którymi zaczynała inwazję na Ukrainę. CNN przytoczyła dane blogu wojskowego Oryx, szacującego, że 1000 rosyjskich czołgów zostało zniszczonych, a ponad 500 przejętych przez armię ukraińską.

11:23

"Wojna na Ukrainie to jeden z największych konfliktów zbrojnych po II wojnie światowej. (Długość) aktywnej linii frontu wynosi 1500 km. Walki toczą się na polach, w lasach i na wodzie, w powietrzu i w miastach" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w serwisie Telegram.

"Ukraińcy walczą o swą ojczyznę" - podkreślił prezydent, dodając, że stoi jeszcze przed nimi zadanie "wyzwolenia wszystkich okupowanych terytoriów". Zapewnił, że "Ukraina na pewno to uczyni".

10:51

Piątkowa decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) o wydaniu nakazu aresztowania wobec Władimira Putina potwierdziła, że nikt nie stoi ponad prawem. Putin będzie musiał sobie uzmysłowić, że to już nie fikcja, lecz rzeczywistość - ocenił były prezes MTK Chile Eboe-Osuji, sprawujący tę funkcję do 2021 roku.

10:24

Przede wszystkim, to jest pierwsze zwycięstwo wymiaru sprawiedliwości w tej barbarzyńskiej wojnie. Wierzę w to, że prędzej czy później Putin jednak będzie osądzony i to dobrze, że Międzynarodowy Trybunał Karny jest na drodze sprawiedliwości. Wszyscy oczekujemy, żeby Rosja i przywództwo rosyjskie nie pozostały bezkarne - mówił Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce. W ten sposób Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM komentował decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku ze zbrodniami wojennymi popełnionymi w Ukrainie.

10:06

W Sewastopolu na anektowanym przez Rosję Krymie doszło do eksplozji. Władze okupacyjne po raz kolejny twierdzą, że wybuchy są związane z ćwiczeniami na jednym z poligonów - podała ukraińska agencja Ukrinform.

Agencja powołała się na związany z Tatarami Krymskimi kanał CTRC w serwisie Telegram, który powiadomił, że "w Sewastopolu od rana jest głośno". Poinformowano też o "panice wśród ludności" w Sewastopolu.

Telegram

Ukrinform oznajmił, że również w lokalnych kanałach na Telegramie mieszkańcy Sewastopola donoszą o wybuchach w różnych częściach miasta.

Poczynając od sierpnia 2022 roku, na Krymie niemal codziennie można usłyszeć odgłosy eksplozji. Miejscowa administracja z nadania Moskwy za każdym razem utrzymuje, że jest to efekt działań obrony przeciwlotniczej lub skutecznego niszczenia bezzałogowców nadlatujących od strony Ukrainy - przypomniało w połowie lutego Radio Swoboda.

Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku w wyniku interwencji zbrojnej i nielegalnego referendum. Władze w Kijowie i Zachód uznały te działania Kremla za pogwałcenie prawa międzynarodowego.

09:41

Od ponad godziny na terytorium całej Ukrainy obowiązuje alarm przeciwlotniczy. To kolejne zagrożenie atakiem z powietrza. Jak informowaliśmy wcześniej - minionej nocy siły rosyjskie uderzyły w kilka ukraińskich obwodów, w tym na okolice Lwowa. Trzy irańskie drony blisko zachodniej granicy Ukrainy udało się zestrzelić. Kolejne dwa strącono w trakcie ich lotu w kierunku Kijowa.

09:29

Przywódca Chin Xi Jinping podczas wizyty w Moskwie będzie omawiał z Władimirem Putinem sposoby uchylania się od sankcji nałożonych na Rosję. Tak prognozuje w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

09:21

Władze Rosji prawdopodobnie szykują się do umożliwienia szerszego poboru do armii. Chociaż oficjalnie poborowi nie są kierowani na wojnę, to ich większa liczba pozwoli wysłać do walk dodatkowych żołnierzy zawodowych - oceniło w brytyjskie ministerstwo obrony.

09:09

Japońska agencja Kyodo cytuje źródła rządowe w Waszyngtonie, które potwierdziły, że podczas inwazji Rosji na Ukrainę doszło do użycia amunicji produkcji chińskiej. Nie podano jednak informacji, jakiego rodzaju jest to amunicja ani czy została dostarczona Kremlowi przez Pekin.

08:57

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina, oskarżając go o zbrodnie wojenne. Chociaż szanse na to, by rosyjski przywódca stanął przed sądem są mało prawdopodobne, niektórzy z jego najbardziej zagorzałych zwolenników - głównie propagandyści pracujący dla kontrolowanych przez państwo mediów - mogą mieć teraz powody do niepokoju - pisze "Newsweek".

08:34

Mołdawia może pozostać państwem neutralnym podczas wojny na Ukrainie, ale będzie sukcesywnie zwiększać inwestycje w swoją obronę - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową były mołdawski wiceminister spraw zagranicznych Iulian Groza.

Jak wyjaśnił, Mołdawia, "która jest państwem neutralnym na mocy swojej konstytucji" nie zamierza być bierna wobec ataku Rosji na kraj sąsiada. Przypomniał, że władze w Kiszyniowie nie są bierne w tym konflikcie i potępiły już "agresję Rosji oraz jej okrucieństwa wobec Ukrainy i Ukraińców".

08:23

Jak informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun, za Ukraińcami kolejna niespokojna noc.

W okolicach miasta Dnipro dwa irańskie drony Shahed-136 uderzyły w obiekt infrastruktury krytycznej. Miejscowa administracja nie informuje o szczegółach, przekazuje jedynie, że zniszczenia są bardzo poważne. Obronie przeciwlotniczej udało się zniszczyć dwa irańskie drony lecące minione nocy w kierunku Kijowa. Łącznie - jak informuję Siły Zbrojne Ukrainy - podczas nocnego ataku zestrzelono 11 z 16 bezzałogowców skierowanych z Rosji na terytorium Ukrainy - przekazał nasz dziennikarz.

Z kolei w Zaporożu do nocnego ataku rosyjska armia użyła rakiet S-300, których celem była dzielnica mieszkaniowa. Zaporoska administracja informuje o poważnych zniszczeniach kilku bloków, nie informuje na razie o poszkodowanych - dodał.

08:17

Dostawy broni z Chin do Rosji stają się coraz bardziej prawdopodobne, a liderzy UE muszą wyraźnie oznajmić Pekinowi, że zaważyłoby to na całości stosunków europejsko-chińskich - ocenia w rozmowie z Polską Agencją Prasową Andrew Small z amerykańskiego think tanku German Marshall Fund (GMF).

08:08

"W kilku miejscowościach obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy okupacyjne rosyjskie władze wzywają na ćwiczenia wojskowe wszystkich mężczyzn w wieku poborowym. Na anektowanym Krymie Rosjanie budują umocnienia" - podał w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Tzw. władze lokalne na tymczasowo okupowanych i zagarniętych terenach obwodu ługańskiego ogłosiły początek dużych ćwiczeń wojskowych. Zaangażowani mają zostać wszyscy mieszkańcy płci męskiej w wieku poborowym, posiadający paszporty z napisami 'ŁNR' (samozwańcza, kontrolowana przez Moskwę Ługańska Republika Ludowa - przyp. red.) i "Federacja Rosyjska", w miejscowościach: Starobielsk, Szczastia, Nowy Ajdar, Nowopskow i Nyżniotepłe" - głosi komunikat sztabu opublikowany na Facebooku.

"W ten sposób okupanci próbują ukryć powszechną mobilizację w tych miejscowościach" - dodano w oświadczeniu.

Poranny raport sztabu informuje także, iż Rosjanie budują okopy i fortyfikacje na Krymie, przymusowo angażując do tych prac ludność cywilną. "Prace te trwają w rejonie pomiędzy miejscowościami Iszuń i Wojinka, na północy Półwyspu Krymskiego. Ludzie muszą pracować bez wynagrodzenia" - dodał sztab.

07:52

Atakując całe terytorium Ukrainy, wróg posyła bardzo dużą liczbę rakiet ponad naszym regionem. Skuteczność naszej obrony powietrznej wzrosła jednak od początku wojny z około 12 do 85 procent - powiedziała fotoreporterowi Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka dowództwa południowej armii Ukrainy Natalia Humeniuk.

Humeniuk odniosła się do obecnej sytuacji na Morzu Czarnym oraz zagrożenia dla wybrzeża Ukrainy i południowego obszaru operacyjnego. Podkreśliła, że zagrożenie rosyjskie nadal istnieje i pochodzi z terytoriów czasowo okupowanych.

Chcę podkreślić, że okupacja jest tymczasowa, ponieważ Siły Zbrojne Ukrainy skutecznie wykonują swoje zadania, aby jak najszybciej te tereny wyzwolić. Mając już pewne doświadczenie, wierzymy, że nam to się uda - powiedziała.

07:41

W piątek Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina , który jest podejrzany o zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Stawia go to w jednym szeregu z podejrzewanymi lub skazanymi watażkami z krajów afrykańskich.

W chwili obecnej na stronie MTK znajduje się lista 51 oskarżonych, na których ciążą zarzuty zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości czy ludobójstwa. Niektórzy z nich zostali uniewinnieni, część podejrzanych znajduje się w areszcie, inni zostali skazani na kary więzienia. W pozostałych przypadkach mowa o etapie przedprocesowym w oczekiwaniu na aresztowanie podejrzanego i postawienie go przed sądem w Hadze.

Na liście osób, wobec których wydany został nakaz aresztowania, znajdują przede wszystkim afrykańscy politycy i wojskowi, podejrzani lub skazani o krwawe zbrodnie. W piątek dołączyli do niej Putin oraz oskarżana o te same co on zbrodnie rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa.

07:30

"Rosyjscy zbrodniarze, którzy pozostaną przy życiu po militarnej klęsce Moskwy, będą musieli zrobić przystanek w Hadze podczas swojej podróży do piekła" - napisał na Twitterze ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłyca, komentując piątkową decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) o wydaniu nakazu aresztowania dla Władimira Putina.

"Powiedziałem na forum Rady Bezpieczeństwa (ONZ), że dla zbrodniarzy wojennych nie ma czyśćca. Oni idą prosto do piekła" - dodał dyplomata.