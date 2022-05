Wołodymyr Zełenski zaapelował do państw Zachodu o stworzenie mechanizmu, który pozwalałby skonfiskować rosyjski majątek i w ten sposób zgromadzone fundusze użyć do finansowania odbudowy Ukrainy. 13 cywilów zginęło w rosyjskim ostrzale Siewierdoniecka i okolic. Ukraińskie władze informują, że szturm zakończył się niepowodzeniem, a Rosjanie zostali zmuszeni do odwrotu. Najważniejsze informacje z 87. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczenia w Ukrainie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA 06:20 W wywiadzie udzielonym niemieckiemu dziennikowi "Neuen Osnabruecker Zeitung" historyk wojskowości Soenke Neitzel skrytykował przestrogi kanclerza Olafa Scholza przed eskalacją rosyjskiej wojny na Ukrainie jako "nierozsądne", a z punktu widzenia polityki zagranicznej określił je nawet jako "ryzykowne".

06:11 W swym cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do państw Zachodu o stworzenie mechanizmu, który pozwalałby skonfiskować rosyjski majątek i w ten sposób zgromadzone fundusze użyć do finansowania odbudowy Ukrainy.