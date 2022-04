Borodzianka jest jedną z najbardziej zniszczonych miejscowości w obwodzie kijowskim - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski. "To kolejny dowód na rosyjskie zbrodnie przeciwko ludzkości" - oświadczył. "To zbrodnia, która wypełnia kryteria ludobójstwa" - powiedział prezydent RP Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN, odnosząc się do masakry w Buczy na Ukrainie. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nowe sankcje wobec Rosji nie wystarczą. Zełenski wzywa do embarga na dostawy rosyjskiej ropy. Wydarzenia związane z 43. dniem wojny w Ukrainie możecie śledzić w naszej relacji z 07.04.2022 r.

05:36 W Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych odbędzie się dziś głosowanie w sprawie zawieszenia Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ. 05:18 Kilka tysięcy osób utworzyło "dywan z ludzi" w Berlinie koło Reichstagu, by uczcić ofiary zamordowane przez Rosjan w podkijowskiej Buczy. Protestujący położyli się na ziemi z zawiązanymi oczami lub z rękami za plecami, jakby byli skrępowani. 05:07 Naszą relację z 43. dnia wojny zaczynamy od przeglądu najważniejszych wydarzeń z nocy: - Miasteczko Borodzianka jest jedną z najbardziej zniszczonych miejscowości w obwodzie kijowskim - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski. To kolejny dowód na rosyjskie zbrodnie przeciwko ludzkości - oświadczył. - To zbrodnia, która wypełnia kryteria ludobójstwa - powiedział prezydent RP Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN, odnosząc się do masakry w Buczy na Ukrainie. Jak dodał, celem rosyjskiej inwazji jest likwidacja narodu ukraińskiego. - Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w filmie na Facebooku, że nowe sankcje wobec Rosji nie wystarczą, by Moskwa zaczęła poważnie myśleć o pokoju z Ukrainą. Zełenski wzywa do embarga na dostawy rosyjskiej ropy. - Kanadyjska armia analizuje możliwości pomocy Polsce w sprawie uchodźców z Ukrainy. Jedną z rozważanych możliwości jest wysłanie do Polski kanadyjskich oddziałów - podał publiczny nadawca CBC. Magdalena Partyła