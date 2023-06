Władze Ukrainy podjęły decyzję o wzmocnieniu sił ukraińskich w północnej części kraju. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski po naradzie z najwyższym dowództwem. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) dostała polecenie zabicia Jewgienija Prigożyna - poinformował Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR. Rada dyrektorów wykonawczych Banku Światowego zatwierdziła przyznanie Ukrainie gwarantowanej przez rząd Japonii pożyczki w wysokości 1,5 mld dolarów. Piątek 30 czerwca 2023 r. jest 492. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najważniejsze informacje przedstawiamy w naszej relacji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

15:31

Nadszedł czas, aby podwoić nasze wsparcie dla Ukrainy - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na konferencji prasowej po szczycie Unii Europejskiej. Dodała, ze KE wystąpi z propozycją wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na odbudowę Ukrainy.

"Omówiliśmy temat unieruchomionych aktywów rosyjskich. Komisja Europejska wystąpi z propozycją. Ostrożnie skoncentrujemy się na nieoczekiwanych zyskach z unieruchomionych aktywów rosyjskiego banku centralnego" - powiedziała.

15:24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Gretą Thunberg, a także innymi członkami Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. zbrodni ekologicznych Rosji o tragicznych dla środowiska skutkach agresji. Rosjanie doprowadzili do największej od dekad katastrofy ekologicznej w Europie - podkreślił prezydent.

"Dyskutowaliśmy przede wszystkim o katastrofalnych konsekwencjach rosyjskiego ataku terrorystycznego na elektrownię wodną w Kachowce. Ten atak doprowadził do największego ekobójstwa w Europie od dziesięcioleci" - przekazał ukraiński przywódca w mediach społecznościowych po czwartkowym spotkaniu w Kijowie.

Oprócz Thunberg w rozmowach z Zełenskim uczestniczyły b. wicepremier i b. minister spraw zagranicznych Szwecji Margot Wallstroem, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Heidi Hautala, a także b. prezydent Irlandii Mary Robinson.

15:22

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany na konferencji w Brukseli, czy Polska może wziąć udział w programie Nuclear Sharing - czyli programie współdzielenia broni jądrowej w ramach NATO - m.in. w związku z rozmieszczeniem rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi.

"W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing" - powiedział Morawiecki. Zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja będzie zależała od partnerów amerykańskich. "My deklarujemy naszą wolę szybkiego działania w tym zakresie" - dodał. "My nie chcemy siedzieć z założonymi rękoma, kiedy Putin eskaluje różnego rodzaju groźby" - mówił premier.

Nuclear Sharing to program NATO, będący elementem polityki Sojuszu w zakresie odstraszania jądrowego. Umożliwia on udostępnienie głowic jądrowych państwom członkowskim nieposiadającym własnej broni jądrowej. Od listopada 2009 r. w ramach Nuclear Sharing amerykańska broń jądrowa znajduje się na terenie Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii i Turcji.

14:45

Władze Ukrainy podjęły decyzję o wzmocnieniu sił ukraińskich w północnej części kraju. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po naradzie z najwyższym dowództwem. Zełenski przekazał, że na naradzie rozmawiano o sytuacji na Białorusi.

"Stale ją kontrolujemy. Decyzja najwyższego dowództwa - dla naczelnego dowódcy (sił zbrojnych Ukrainy Wałerija) Załużnego i dowódcy Północy (dowódcy Zjednoczonych Sił ukraińskiej armii gen. Serhija) Najewa: wykonać szereg zadań wzmacniających ten kierunek" - napisał na Telegramie.

14:40

Nie jest planowane masowe przemieszczenie się najemników z Grupy Wagnera na Białoruś - podkreślił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Kyryło Budanow w wywiadzie dla amerykańskiego portalu The War Zone.

Pytany, czy obawia się, że właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn będzie stwarzał problemy dla Ukrainy, Budanow zaprzeczył. Uzupełnił, że nie obawia się tego, gdyż nie jest planowane masowe przemieszczenie żołnierzy Grupy Wagnera na Białoruś, a baza tam powstająca będzie odgrywać rolę logistyczną.

13:26

Nie ma wątpliwości, że podczas ostatniego wystąpienia publicznego prezydenta Rosji w czwartek pojawił się sobowtór Putina, a nie sam rosyjski dyktator - pisze portal amerykańskiego tygodnika "Newsweek", opierając się na ocenach ekspertów.

Według oficjalnych informacji Kremla, w czwartek Putin pojawił się w mieście Derbent w Republice Dagestanu w Kaukazie Północnym, by rozmawiać z lokalnymi władzami na temat turystyki. Na udostępnionym przez rosyjskie media propagandowym nagraniu widać rosyjskiego prezydenta podchodzącego do entuzjastycznie witającego go tłumu, pozdrawiającego ludzi i wymieniającego z nimi uściski dłoni.

Zachowanie, postawa, gesty rosyjskiego lidera w Derbencie były niezwykłe, niepasujące do tej postaci, rosyjski prezydent wcześniej się tak nie zachowywał, język ciała nie pasował do wizerunku człowieka, który nigdy nie okazuje publicznie emocji - powiedział "Newsweekowi" specjalizujący się w sprawach rosyjskich politolog Matthew Wyman. "Nie ma wątpliwości, że to nie był Władimir Putin, to był jego sobowtór" - podkreślił.