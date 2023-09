07:54

Ukraińskie siły powietrzne poinformowały w poniedziałek rano, że nocą strącono 18 z 24 dronów bojowych Shahed i 17 z 17 pocisków manewrujących wystrzelonych przeciwko Ukrainie przez Rosję.

Rosyjskie siły wystrzeliły drony w kierunku obwodu mikołajowskiego i odeskiego na południu Ukrainy. Pociski manewrujące zestrzelono nad obwodami dniepropietrowskim, połtawskim i chmielnickim.

Telegram

07:45

"Stawką naszej wojny z Rosją jest przyszły globalny porządek. Nie jesteśmy żadną fikcją, książką, lecz naprawdę walczymy z mocarstwem nuklearnym, które grozi zniszczeniem świata" - podkreślił w nocy z niedzieli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBS.

"Co stanie się za 10 lat, jeśli Ukraina upadnie? Wystarczy sobie to uświadomić. Jeśli (Rosjanie) dotrą do Polski, co będzie dalej? III wojna światowa? Bronimy wartości całego świata. Ukraińcy płacą najwyższą cenę. Naprawdę walczymy o naszą wolność, naprawdę umieramy" - przypomniał Zełenski w programie "60 Minutes".

07:29

Dowódca Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Mykoła Oleschuk w nocy opublikował w Telegramie wideo z działań ukraińskiej obrony powietrznej. Na nagraniu zarejestrowano dwa trafienia w cele wroga. Oleschuk dodał, że trzeci cel również został trafiony.