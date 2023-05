18:54

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który uczestniczy w szczycie Ligi Państw Arabskich w saudyjskim mieście Dżudda, spotkał się z przedstawicielami władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Kuwejtu i Iraku; przywódca zaapelował do swoich rozmówców o wsparcie ukraińskiej "formuły pokoju" - powiadomiono na stronie internetowej ukraińskiego przywódcy.

17:11

Trzech pracowników firmy energetycznej Sumobłenerho zginęło podczas wykonywania obowiązków w obwodzie sumskim na północy Ukrainy; przyczyną śmierci cywilów był prawdopodobnie atak rosyjskiego drona - poinformowały na Telegramie władze regionu sumskiego i ukraińskie ministerstwo energetyki.

17:00

W Bachmucie zginęło pięciu białoruskich ochotników walczących w armii Ukrainy; żołnierze służyli w pułku im. Konstantego Kalinowskiego - powiadomił ukraiński portal Obozrevatel za komunikatem pułku opublikowanym na Telegramie.

15:28

Po testowym szkoleniu dwóch ukraińskich pilotów, którzy ćwiczyli się w obsłudze samolotów wielozadaniowych F-16 na symulatorach, Pentagon doszedł do wniosku, że właściwe szkolenia w tym zakresie mogłyby trwać zaledwie cztery miesiące; to znaczniej krócej, niż dotychczas przewidywano - podał amerykański portal Yahoo.

Treningi przeprowadzono na przełomie lutego i marca w bazie wojskowej w Tucson w stanie Arizona. Piloci z Ukrainy, latający dotychczas na maszynach produkcji sowieckiej MiG-29 i Su-27, uczestniczyli w dziewięciu symulacjach trwających łącznie ponad 11 godzin. Amerykańscy wojskowi zauważyli, że Ukraińcy mają nieco problemów z obsługą komunikatów w języku angielskim, lecz ich umiejętności techniczne oceniono jako zaawansowane - podkreślił serwis, powołując się na wnioski z raportu sił powietrznych USA.

15:26

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie pojawi się osobiście na szczycie G7 w japońskiej Hiroszimie. Fakt, że połączy się z uczestnikami spotkania jedynie on-line, ma w tym przypadku duże znaczenie. Na szczyt zaproszeni zostali bowiem liderzy m.in. Indii, Indonezji, czy Brazylii. Miała to być więc pierwsza podróż prezydenta Zełenskiego do Azji i pierwsze osobiste spotkanie z przywódcami globalnego Południa. To pozwoliłoby Zełenskiemu próbować zyskać przychylność krajów, teoretycznie neutralnych wobec rosyjskiej wojny w Ukrainie, a często przychylnych Rosji. Tak się jednak nie stanie - mówiła w Radiu RMF24 prof. Katarzyna Pisarska z Fundacji Pułaskiego (SGH). Rozmawiał z nią Piotr Salak.

13:21

Na ukraińsko-rosyjskie pogranicze ściągane są elitarne jednostki Specnazu; mają prowadzić działania dywersyjne i przeciwdziałać dywersji sił ukraińskich - poinformował portal Centrum Sprzeciwu Narodowego, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych armii ukraińskiej.

Według portalu oczekuje się od nich, że podniosą morale rosyjskich wojsk. Innym ich zadaniem ma być tłumienie i reagowanie na działania partyzanckie w regionie przygranicznym.

13:07

Jedna ze stacji metra w Kijowie będzie nazywać się Warszawska - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. W mieście pojawiła się też ulica im. Stanisława Lema.

13:04

Formacje tzw. kadyrowców, czyli oddziały przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa, znęcają się nad cywilami z okupowanego przez rosyjskie wojska Mariupola. Żołnierze z Czeczenii nadużywają alkoholu i dopuszczają się przemocy, a rosyjska policja nie reaguje na doniesienia o przestępstwach.

12:45

Do stolicy Gruzji, Tbilisi przyleciał pierwszy od 2019 roku samolot z Rosji. Przed otoczonym przez policję portem lotniczym ludzie protestują przeciwko przywróceniu bezpośrednich lotów. Są zatrzymania.

12:29

Przywódcy państw G7 uzgodnili na szczycie w Hiroszimie rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Mają one objąć wszelkie urządzenia techniczne, które Rosjanie wykorzystują do celów wojskowych - przekazała agencja Reutera.

12:28

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał na szczyt Ligi Arabskiej, gdzie będzie gościem honorowym i wygłosi przemówienie do zebranych przywódców. Poinformował o tym na swoim Twitterze.

11:22

Ukraińskie siły w ostatnich tygodniach wykorzystały system obrony powietrznej Patriot do strącenia co najmniej jednego rosyjskiego myśliwca - podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie obrony i Kongresie.

11:08

Nie będzie pokoju bez całkowitego i bezwarunkowego wycofania rosyjskich wojsk i sprzętu wojskowego z Ukrainy - oświadczyli wspólnie liderzy państw G7 podczas szczytu w Hiroszimie cytowani przez agencję Reutera.

10:57

Wbrew wcześniejszym doniesieniom prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie będzie osobiście uczestniczył w szczycie G7 w Hiroszimie w Japonii. Szef państwa wystąpi tam online - poinformowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Kijowie.

10:30

Obawy Rosji o jej zdolność do ochrony kluczowej infrastruktury na Krymie rosną po wykolejeniu pociągu na Krymie. Rosja przyznała, że do wypadku przyczyniły się "osoby z zewnątrz" - poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony w aktualizacji wywiadowczej.

10:28

Ukraińskie siły zbrojne są obecnie najbardziej doświadczonymi w Europie. Tym, co chroni państwa członkowskie NATO nie jest artykuł 5., ale niebiesko-żółta tarcza ukraińskiej armii, bez niej nic nie powstrzyma Putina - powiedział były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w wywiadzie dla dziennika "Le Figaro".

10:26

Wielka Brytania ogłosiła nowy pakiet sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję; objęto nimi 86 osób i przedsiębiorstw - poinformował portal Sky News.

10:24

Były dowódca w Grupie Wagnera zdecydował się na ryzykowny ruch. Andriej Miedwiediew, który starał się o azyl w Norwegii po ucieczce z Rosji, zapowiedział powrót do swojej ojczyzny.

08:58

Co najmniej trzech cywilów zginęło, a 16 zostało rannych minionej doby w rosyjskich atakach na przyfrontowe regiony Ukrainy - informuje Radio Swoboda, powołując się na lokale władze.

Najwięcej osób zostało poszkodowanych w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Tam zginęło dwóch cywilów, a dziewięciu zostało rannych. Cywil zginął też w ataku rakietowym w obwodzie charkowskim. Ludzie zostali ranni w obwodach: charkowskim, chersońskim, zaporoskim, dniepropietrowskim.

08:47

W czwartek z Ukrainy do Polski przyjechało 23,8 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 22,4 tys. - podała straż graniczna. Od agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. roku odprawiono 11 mln 958 tys. wjazdów do Polski i 10 mln 164 tys. wyjazdów na Ukrainę.

08:44

Celem rosyjskiego nocnego ataku był obiekt infrastruktury krytycznej we Lwowie, nie ma informacji o poszkodowanych - powiadomił mer tego miasta Andrij Sadowy. Dwie osoby zostały ranne w ataku na Krzywy Róg.

08:18

Administracja prezydenta Joe Bidena zasygnalizowała europejskim sojusznikom w ostatnich tygodniach, że Stany Zjednoczone zezwolą im na eksport myśliwców F-16 na Ukrainę - podaje CNN, powołując się na źródła zaznajomione z rozmowami. Jak zaznacza stacja, Biały Dom znajduje się pod rosnącą presją ze strony członków Kongresu i sojuszników, aby pomóc Kijowowi w obliczu nasilających się rosyjskich ataków powietrznych.

08:16

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie osobiście udział w szczycie G7 w Hiroszimie w Japonii - potwierdził Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

08:12

Nocą z czwartku na piątek strąciliśmy 16 wystrzelonych przez rosyjskie wojska dronów bojowych Shahed oraz trzy z sześciu pocisków manewrujących Kalibr - poinformowały rano Siły Powietrzne Ukrainy.

Rosyjskie wojska zaatakowały nocą Ukrainę z kierunku północnego i południowo-wschodniego dronami bojowymi Shahed-136/131 oraz pociskami manewrującymi Kalibr z okrętów na Morzu Czarnym. Zarejestrowano wystrzelenie 22 dronów i sześciu rakiet.

07:39

Ukraińskie wojska przejęły taktyczną inicjatywę pod Bachmutem i poczyniły znaczne pod względem taktycznym postępy podczas operacji kontrofensywnych w czwartek - podaje w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Działania te są kontynuacją lokalnych kontrataków, prowadzonych przez armię ukraińską już od kilku dni; nie jest to początek nowej dużej operacji - zaznaczają eksperci.

Przypominają, że przedstawiciele ukraińskich władz poinformowali, że siły ukraińskie przejęły inicjatywę w okolicach Bachmutu.

07:34

Koszykarskie zespoły z Rosji i Białorusi nie będą mogły zgłosić akcesu do udziału w klubowych rozgrywkach na Starym Kontynencie w sezonie2023/24, czyli do Euroligi i Pucharu Europy kobiet oraz Pucharu Europy FIBA mężczyzn - poinformowała europejska federacja.

07:24

W nocy słychać było wybuchy we Lwowie oraz w położonym w środkowej części Ukrainy Krzywym Rogu. Nie ma doniesień o ofiarach - podał rano portal Radia Swoboda.

07:11

Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa zastępca wysokiego przedstawiciela ds. rozbrojenia ONZ Adedeji Ebo mówił, że Rosja cynicznie wzywa do dyskusji o zagrożeniu światowego pokoju, niszcząc w tym czasie ukraińskie miasta i zabijając ich mieszkańców.

06:59

Rosyjskie wojska po raz kolejny przeprowadziły minionej doby zmasowany atak rakietowy i lotniczy na Ukrainę. Ryzyko dalszych uderzeń na całym terytorium kraju pozostaje bardzo wysokie - pisze sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosyjskie siły przeprowadziły 39 ataków rakietowych i 39 lotniczych oraz 50 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - czytamy w komunikacie sztabu.

06:40

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uda się w niedzielę do Hiroszimy w Japonii aby wziąć udział w szczycie przywódców państw grupy G7 - ujawniło Reutersowi źródło UE, które zastrzegło sobie anonimowość.

06:34

Pentagon poinformował, że system obrony powietrznej Patriot w Ukrainie został już naprawiony. Jak wcześniej przekazywała stacja CNN, system został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów w nocy z poniedziałku na wtorek.

06:27

Robot rehabilitacyjny Movendo Technology pomaga w leczeniu ukraińskich żołnierzy, po amputacji nóg w nowo otwartym ośrodku medycznym "Niepokonany" we Lwowie. Pozwala lekarzom i fizjoterapeutom przywracać pacjentom napięcie mięśniowe przygotowując ich do powrotu do chodzenia po zainstalowaniu spersonalizowanych protez - informuje włoska agencja ANSA.

05:05

Poprzedniej nocy Kijów i inne ukraińskie miasta atakowane były - jak podało ukraińskie dowództwo - m. in. pociskami manewrującymi wystrzeliwanymi z bombowców strategicznych. Według dowództwa prawie wszystkie pociski zostały zestrzelone.

Jak pisze AFP administracja wojskowa Kijowa oceniła, że dokonywane od początku maja rosyjskie ataki "są bez precedensu pod względem ich intensywności, siły i zróżnicowania".

05:04

Przedstawiciele administracji wojskowej i lokalne media informowały o wybuchach w wielu miastach, w tym we Lwowie i Równym na zachodzie kraju oraz Chersoniu i Krzywym Rogu na południu i w centrum.

05:03

Kijów i inne miasta ukraińskie były w nocy z czwartku na piątek ponownie celami rosyjskich ataków - poinformowało dowództwo armii ukraińskiej dodając, że wszystkie wszystkie drony atakujące stolicę zostały zestrzelone.

Dziesiąta noc ataków z powietrza w ciągu 19 dni maja! - napisała na Telegramie administracja wojskowa Kijowa. Było kilka fal ataków dronów. Wszystkie wykryte cele powietrzne kierujące się w stronę Kijowa zostały zniszczone - dodano.

05:02

Wielka Brytania wprowadzi zakaz importu rosyjskich diamentów oraz pochodzących z Rosji miedzi, aluminium i niklu - poinformował w nocy brytyjski rząd przed rozpoczęciem w Japonii obrad szczytu grupy G7.