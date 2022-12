07:07

Podczas środowej wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie ogłoszony zostanie pakiet pomocy wojskowej o wartości 2 mld dolarów, obejmujący m.in. baterię systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot - zapowiedział wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Potwierdził też, że obok spotkania z prezydentem Joe Bidenem, Wołodymyr Zełenski wygłosi przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Jak przekazał przedstawiciel Białego Domu podczas telefonicznej konferencji prasowej, zapowiadającej niespodziewaną wizytę prezydenta Ukrainy, jest ona wynikiem rozmowy obu głów państw z 11 grudnia, zaś formalnie została potwierdzona w minioną niedzielę. Zełenski ma spotkać się z Bidenem w środowe popołudnie czasu lokalnego (wieczór czasu polskiego), wystąpić podczas konferencji prasowej i wieczorem wygłosić przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu.

Ten tydzień jest wyjątkowo ważny dla naszego państwa; musimy uzyskać wsparcie, by przetrwać zimę i nadchodzący rok, aby ukraińska flaga ostatecznie zawisła na wszystkich odcinkach naszej granicy - oznajmił wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Szef państwa dodał, że kilka godzin wcześniej wrócił z Bachmutu w obwodzie donieckim, szturmowanego przez rosyjskie wojska.

Wróciłem z naszej bachmuckiej twierdzy. Pojechałem tam, żeby wesprzeć żołnierzy, wręczyć im nagrody, podziękować ukraińskim bohaterom. (...) Tam, gdzie Rosja przychodzi ze swoją flagą, pozostawia spaloną ziemię, zniszczone życie, ruiny i groby. Oto właśnie "rosyjski świat", z którym walczymy - powiedział prezydent.

Nasi wojownicy dali mi dzisiaj ukraińską flagę i poprosili, żebym ją przekazał ludziom, których decyzję są bardzo ważne dla (kraju) i wszystkich (naszych) żołnierzy. Oczywiście to zrobimy, oczywiście wytrzymamy. Oczywiście uzyskamy niezbędne wsparcie - dodał szef państwa.

Jak powiadomiła agencja Interfax-Ukraina, wojskowi poprosili prezydenta o przekazanie flagi "braciom z Ameryki".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planuje w środę odwiedzić Waszyngton - podało we wtorek CNN oraz amerykańskie portale Punchbowl News i Axios. W planach Zełenskiego ma być m.in. przemówienie w Kongresie USA i spotkanie z prezydentem Joe Bidenem.

Jak podał portal Punchbowl News, niespodziewana wizyta Zełenskiego - jego pierwsza zagraniczna podróż od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę - nie została w pełni potwierdzona i może zostać odwołana ze względów bezpieczeństwa.

Mimo to, spiker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi rozesłała do parlamentarzystów list wzywający ich do zjawienia się w Kapitolu w środę ze względu na "specjalne" wydarzenie. Według portalu Zełenski może wystąpić przed połączonymi izbami Kongresu, jak zrobił to wirtualnie już w marcu.

Według CNN, do wizyty przygotowuje się też Biały Dom, zaś podczas spotkania Zełenskiego z Bidenem, ogłoszony ma zostać nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, który zawierać będzie systemy obrony powietrznej Patriot.

Biały Dom nie komentuje tych doniesień.