Prezydent Wołodymyr Zełenski przyuszcza, że Rosjanie będą próbowali dokonać w lutym czegoś "symbolicznego" aby zrównoważyć wcześniejsze porażki. Przyznał, że sytuacja w obwodzie donieckim jest "bardzo trudna". Nowa rosyjska ofensywa na dużą skalę na Ukrainie może nastąpić nawet w ciągu 10 dni - uważa cytowany anonimowo przez "Financial Times" ukraiński doradca wojskowy. W tym tygodniu nie będzie zmiany na stanowisku ministra obrony Ukrainy – oświadczył w poniedziałek szef frakcji parlamentarnej prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija. Deputowany zapowiadał wcześniej, że obecny szef tego resortu Ołeksij Reznikow obejmie ministerstwo ds. strategicznych gałęzi przemysłu. Najważniejsze wydarzenia związane z 348. dniem rosyjskiej agresji zbieraliśmy w naszej relacji z 06.02.2023 r.

Służby usuwają zniszczenia spowodowane przez rosyjski atak rakietowy w Charkowie / Vladyslav Karpovych / PAP

13:35

Rosja wykorzystała przeciwko Ukrainie ok. 660 dronów kamikadze Shahed i oczekuje na nową partię bezzałogowców - donosi Ukraińska Prawda, powołując się na przedstawiciela ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Wadyma Skibickiego.

Skibicki dodał, że wywiad ma informację o planowanej dostawie nowej partii dronów. Ich liczba jest jeszcze nieznana.

13:34

Premier Norwegii Jonas Gahr Store zapowiedział nowy pięcioletni pakiet pomocy dla Ukrainy na zakup broni oraz pomoc cywilom o wartości 75 mld koron (ok. 6,7 mld euro). Pieniądze mają pochodzić m.in. ze sprzedaży gazu i ropy.

13:01

Media informują, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może wziąć udział w czwartkowym szczycie w Brukseli. Z tej okazji odbywałoby się też nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Byłaby to pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy w unijnych instytucjach od rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

12:47

Wsparcie walczącej z rosyjską inwazją Ukrainy przez jej sojuszników nie może być doraźne, ale (powinno być) zwiększane, w taki sposób, aby powstrzymać agresora - powiedział w wywiadzie opublikowanym w hiszpańskim dzienniku “El Mundo" premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w kwestii tej nie należy wyznaczać "czerwonych linii".

“Pomocy tej nie da się zamknąć w kilku transportach broni i pakiecie sankcji. Jest to długi i czasem bolesny proces. Ale jako Europa musimy pójść tą drogą. Cieszy mnie nie tylko to, że wysyłamy nowy sprzęt. Cieszę się, że jesteśmy zjednoczeni. Jest to ważny sygnał dla Putina, że Europa jest stanowcza" - powiedział Morawiecki.

12:36

Ukraińskie tereny obecnie okupowane przez Rosjan.