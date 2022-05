Kolejni żołnierze z zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu zostali wywiezieni na tereny kontrolowane przez Rosjan. Wojska Rosji próbują przełamać ukraińską linię obrony pod Popasną i Siewierodonieckiem w obwodzie ługańskim. Doradca ukraińskiego prezydenta przekazał, że negocjacje pokojowe z Rosjanami pozostają zawieszone. Najważniejsze informacje z 84. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

ONZ przekazała, że od początku wojny w Ukrainie zginęło co najmniej 3668 cywilów.

Według danych ONZ zginęło 1353 mężczyzn, 897 kobiet, 94 chłopców i 82 dziewczynki, płeć pozostałych nie została ustalona.

Kanada zakaże wjazdu na swoje terytorium ponad tysiącowi osób odpowiedzialnych za wojnę na Ukrainie, w tym prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi

"Dziesiątki tysięcy Ukraińców jest przetrzymywanych w obozach na terenie Federacji Rosyjskiej utworzonych na wzór nazistowski"- powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

06:26

Administracja USA omawia z rządami sojuszniczymi możliwe sposoby eksportu zboża przygotowanego na eksport z Ukrainy, aby zapobiec kryzysowi żywnościowemu spowodowanemu agresją rosyjską, poinformowało CNN

opierając się na anonimowych źródłach w amerykańskiej i europejskiej dyplomacji.



Zauważa, że jest to trudna sprawa, dlatego też administracja USA wraz z międzynarodowymi partnerami analizuje "szeroki wachlarz możliwości bezpiecznego eksportu żywności koleją, morzem i powietrzem".

06:15

Na przełomie czerwca i lipca ukraińskie wojsko może kontratakować na wszystkich frontach, powiedział w ukraińskiej telewizji Rostisław Smirnow, doradca ministra spraw wewnętrznych, informuje korespondent Ukrinform.



Jego zdaniem, obecnie głównym celem strategicznym jest zadanie jak największych strat wrogowi: Musimy zrozumieć, że mamy rezerwy ludzkie, otrzymujemy sprzęt, badamy inny sprzęt, a tego nie ma w Rosji. A jeśli będziemy postępować zgodnie z tą strategią, wkrótce zaczniemy znacząco dominować, ponieważ my się wzmacniamy, a oni nie.

06:07

Google Maps dodało zdjęcia miast obwodu kijowskiego, które zostały zniszczone w rosyjskim ostrzale.

06:02

Administracja amerykańska jest przekonana, że pomimo niechęci Turcji do poparcia przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO konsensus zostanie osiągnięty, poinformowała podczas briefingu na pokładzie prezydenckiego samolotu rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre, donosi Ukrinform.



Nie mogę mówić w imieniu rządu tureckiego o tym, czego potrzebuje lub co chce osiągnąć. Ale znowu czujemy się pewni, że osiągniemy porozumienie - podsumowała rzeczniczka administracji USA.

05:56

Ponad 250 obrońców Azowstalu zostało wywiezionych z Mariupola do obozu w Oleniwce - mieście znajdującym się pod kontrolą separatystów. Tak twierdzą dziennikarze agencji Reutera, którzy wczoraj wieczorem śledzili przejazd kolumny siedmiu autobusów z ewakuowanymi żołnierzami.

Wśród Ukraińców są zarówno ranni jak i w pełni sprawni.

05:51

Pierwsze nagranie pokazujące wykorzystanie brytyjskich pocisków Brimstone przeciwko rosyjskiej armii.

05:45

Oczekiwania Ukrainy są realistyczne, a Bułgaria ma wystarczające możliwości pomocy (w naprawach - przyp. red.) - powiedział bułgarski minister obrony Dragomir Zakow.



Jak informował Ukrinform na początku maja, bułgarski parlament przyjął ustawę o udzieleniu Ukrainie pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowo-technicznej, w tym zapewniającą naprawy ukraińskiego sprzętu wojskowego w przedsiębiorstwach obronnych kraju.

05:39

"Dziesiątki tysięcy Ukraińców jest przetrzymywanych w obozach na terenie Federacji Rosyjskiej utworzonych na wzór nazistowski", powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia na Festiwalu Filmowym w Cannes, donosi korespondent Ukrinform.

05:25

Zobacz również: Wkrótce zakaz wjazdu do Kanady dla Putina i tysiąca innych Rosjan

05:21

05:12

Komisja Europejska planuje stworzenie międzynarodowego programu pomocy do odbudowy zniszczeń wojennych Ukrainy, powiązanego z reformami. "Wojna w Ukrainie trwa, ale UE już planuje odbudowę" - pisze portal dziennika "Sueddeutsche Zeitung" (SZ), który dotarł do 8-stronicowego projektu KE. Wg dokumentu, odbudowa mogłaby zająć nawet "ponad dekadę".



Strategiczny projekt "Odbudowa Ukrainy" omawia, w jaki sposób naprawa zniszczeń wojennych mogłaby być finansowana po zawarciu porozumienia pokojowego.

"Takie reformy powinny zbliżyć Ukrainę do Unii Europejskiej, do której Ukraina aspiruje" - wyjaśnia SZ.

05:09

Od początku wojny w Ukrainie ogromnie wzrosło zainteresowanie Niemców Bundeswehrą: więcej osób szuka informacji w internecie o armii i jej misjach, podwoiła się też liczba chętnych do służby - pisze portal dziennika "Merkur".



W marcu stronę bundeswehr.de odwiedziło około 1,5 miliona osób więcej, niż rok wcześniej. Ilość odsłon w szczycie wyniosła prawie 4,1 mln. W lutym i w marcu witryna ministerstwa bmvg.de była odwiedzana cztery razy częściej, niż w tych samych miesiącach rok wcześniej.



Od wybuchu wojny ministerstwo obrony odnotowało też duży wzrost zainteresowania na swoich mediach społecznościowych - Facebooku i YouTube.

05:00