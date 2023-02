Chiny "bardzo wyraźnie" stanęły po stronie Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę - oświadczył w poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Sytuacja na froncie pod Bachmutem stale robi się trudniejsza – powiedział w wieczornym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski. Odnosząc się do kolejnego rosyjskiego ataku dronów, prezydent Ukrainy zaapelował o „przełamanie tabu na dostawy samolotów”. Wtorek jest 370. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji z 28.02.2023 r.

Szef Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Manfred Weber we wtorkowej rozmowie z niemieckimi mediami apeluje o szybszą pomoc wojskową dla Ukrainy.

Kto chce skrócić cierpienie, musi teraz wzmocnić militarnie Ukrainę - powiedział Weber w rozmowie z agencją dpa. Sojusz pancerny musi teraz funkcjonować - zaapelował Weber, który w poniedziałek wraz z grupą parlamentarzystów odwiedził Kijów.

Weber zaznaczył, że należy uświadomić Putinowi, że Ukraina jest wystarczająco silna, by bronić się w dłuższej perspektywie.

Sytuacja na froncie pod Bachmutem stale robi się trudniejsza - mówił w wieczornym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski. Wróg bez przerwy niszczy wszystko, co można wykorzystywać do obrony naszych pozycji, umocnień i obrony - dodawał.

Ukraińskich wojskowych pod Bachmutem nazwał "prawdziwymi bohaterami".

Odnosząc się do kolejnego rosyjskiego ataku dronów, prezydent Ukrainy zaapelował o "przełamanie tabu na dostawy samolotów".

Chiny "bardzo wyraźnie" stanęły po stronie Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę - oświadczył na konferencji prasowej rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

Rosja nie jest gotowa do długotrwałej wojny - oświadczył w wywiadzie dla ukraińskiej redakcji Voice of America szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. Mówię to jako szef wywiadu. Oni wszelkimi sposobami pokazują, że są gotowi, że to "wojna na dziesięciolecia", ale w rzeczywistości ich zasoby są dość ograniczone, zarówno pod względem czasu, jak i ilości - podkreślił.