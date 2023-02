Przewidywana wiosenna ofensywa armii rosyjskiej na Ukrainie już się rozpoczęła - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z BBC. Doprowadziliśmy do upadku ZSRR, doprowadzimy też do upadku Federacji Rosyjskiej w jej obecnych granicach - oświadczył Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Kreml planuje na przyszły tydzień wiele wydarzeń w związku z rocznicą napaści na Ukrainę; chce w ten sposób nasilić propagandę przed kolejną falą mobilizacji na wojnę - uważa ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Kanada przekaże 21 mln dolarów kanadyjskich (CAD) na pomoc dla ofiar gwałtów na Ukrainie oraz na pomoc w rozminowaniu – podczas niezapowiadanej wizyty w Kijowie minister spraw zagranicznych Melanie Joly. Czwartek, 16.02.2022 r. to 358. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Szkolenie ukraińskich żołnierzy w Hiszpanii / Ismael Herrero / PAP/EPA

- W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę rakietami i dronami. "Niestety są straty na północy i zachodzie Ukrainy, a także w obwodach dniepropietrowskim i kirowohradzkim" - poinformował szef kancelarii prezydenta Ukrainy, Andrij Jermak.

- Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow uważa, że prorosyjscy eksperci i politycy zaproponują wkrótce podzielenie Ukrainy na dwie części. W ten sposób ma zostać zrealizowany "scenariusz koreański".

- Próba odzyskania Krymu przez Ukrainę byłaby dla Putina przekroczeniem "czerwonej linii", co mogłoby doprowadzić do niemożliwej do przewidzenia odpowiedzi Rosji - powiedział w środę wieczorem sekretarz stanu Antony Blinken w rozmowie z grupą ekspertów cytowanej przez portal Politico.

- Ukraińcy twierdzą, że pod Wuhłedarem armia rosyjska straciła prawie całą pięciotysięczną brygadę piechoty morskiej i co najmniej 130 sztuk sprzętu wojskowego, w tym 36 czołgów.

- Rosja zaangażowała na Ukrainie 97 proc. swojej armii, lecz nie przekłada się to na istotne zdobycze na polu walki; najeźdźcy ponoszą tam straty porównywalne z tymi znanymi z frontów I wojny światowej - oznajmił na antenie BBC minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace.

21:46

Przewidywana wiosenna ofensywa armii rosyjskiej na Ukrainie już się rozpoczęła - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z BBC.

Rosyjskie ataki już trwają na kilku kierunkach - powiedział prezydent Ukrainy.

Zaznaczył, że Siły Zbrojne Ukrainy będą powstrzymywać ataki, dopóki armia sama nie przejdzie do kontrofensywy. Ale do tego Ukraina potrzebuje więcej zachodniej broni. Broń to jedyny język, jaki Rosja rozumie - podkreślił Zełenski.

Ponadto powiedział, że Ukraina nie pójdzie na żadne terytorialne ustępstwa ani kompromisy z Władimirem Putinem.

21:15

Pięć osób zginęło, a dziewięć zostało rannych w czwartek w rosyjskim ostrzale Bachmutu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

Rosyjskie wojsko ostrzelało Bachmut z artylerii i wyrzutni rakietowej Grad. Pociski trafiły w osiedle mieszkaniowe.

W ataku zginęło trzech mężczyzn i dwie kobiety. Dziewięć osób zostało rannych odłamkami.

W ostrzale uszkodzonych zostało wiele budynków mieszkalnych.

21:00

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny przychylił się do wniosku ministerstwa sprawiedliwości Ukrainy w sprawie nacjonalizacji przedsiębiorstw, należących do rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Wartość majątku, który przeszedł na własność państwa ukraińskiego, to ponad 10 mld hrywien (UAH) (1,2 mld zł).

19:52

"Z Putinem o zakończeniu wojny rozmawiać nie można, dlatego że do tanga trzeba dwojga. On nie jest zainteresowany negocjacjami i rozwiązaniem kompromisowym. Stanowisko Putina jest nie do przyjęcia ani dla Ukrainy, ani dla Zachodu, bo polega na przejęciu części wschodniej Ukrainy, a najlepiej w ogóle zdominowaniu całej Ukrainy" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych dr Małgorzata Bonikowska. Podkreśliła, że do zakończenia konfliktu konieczne jest pokazanie Rosjanom, że nie mogą tej wojny wygrać. "Dopiero przesądzenie na polu walki, ewidentne sukcesy armii ukraińskiej, mogą dać do myślenia Rosjanom, a zwłaszcza wierchuszce na Kremlu, że po prostu tej wojny nie da się wygrać, bo oni do tej pory nie przyjmują tego do wiadomości" - mówiła.

19:48

Pentagon dokonuje przeglądu zapasów broni i może zwiększyć wydatki na zbrojenie, reagując na tempo zużycia amunicji podczas wojny na Ukrainie - powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Financial Times" najwyższy rangą amerykański dowódca generał Mark Milley.

Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, generał Milley ocenił, że jest to "prawie niemożliwe", by Rosjanie osiągnęli swoje polityczne cele, wykorzystując środki militarne. Jest to nieprawdopodobne, by Rosja opanowała Ukrainę. To się nie wydarzy - dodał.

Ukrainie będzie też bardzo, bardzo trudno, by w tym roku wypchnąć Rosjan z każdego centymetra okupowanego ukraińskiego terytorium - uważa generał. To nie oznacza, że to nie może się wydarzyć. Ale jest to niesłychanie trudne. I wymagałoby to w zasadzie upadku rosyjskiej armii - podkreślił Milley.

17:51

Ukraina i Rosja przeprowadziły kolejną wymianę jeńców, w ramach której do domów wraca 100 ukraińskich wojskowych i jeden cywil - poinformował Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy.

Jermak napisał w mediach społecznościowych, że wśród uwolnionych są funkcjonariusze Gwardii Narodowej, straży granicznej i żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy.

94 uwolnionych, to obrońcy Mariupola; wśród nich jest 63 obrońców zakładów Azowstal.

Doprowadzimy do tego, że do domu wrócą wszyscy - zapewnił.

Telegram

17:29

Założyciel najemniczej grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn skrytykował rosyjskie dowództwo oraz ministerstwo obrona, przekonując, że brak sukcesów na froncie w Ukrainie to efekt "potwornej biurokracji wojskowej". Uważa, że gdyby zezwolono wagnerowcom na działania, to Rosjanie "już praliby skarpetki w Dnieprze".

17:28

Kanada przekaże 21 mln dolarów kanadyjskich (CAD) na pomoc dla ofiar gwałtów na Ukrainie oraz na pomoc w rozminowaniu - poinformowała w czwartek podczas niezapowiadanej wizyty w Kijowie minister spraw zagranicznych Melanie Joly.

15:33

Kreml planuje na przyszły tydzień wiele wydarzeń w związku z rocznicą napaści na Ukrainę; chce w ten sposób nasilić propagandę przed kolejną falą mobilizacji na wojnę - uważa ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Ma to podkreślać, że wszystko rzekomo idzie zgodnie z planem, a rosyjscy wojskowi "bronią" kraju przed całym Zachodem i NATO - podkreślił Andrij Jusow z HUR.

15:30

Generalny inspektor Bundeswehry Eberhard Zorn przewiduje, że obiecane przez Niemcy czołgi i transportery opancerzone pojawią się w Siłach Zbrojnych Ukrainy już w przyszłym miesiącu.

"Zakładam, że nasze Leopardy i Mardery będą używane na Ukrainie w marcu" - napisał na Twitterze.