16:30

Rosjanie muszą zrozumieć, że atak jądrowy na Ukrainę będzie atakiem na NATO ze względu na bliskość do terytorium Sojuszu - przekazał na Twitterze amerykański senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej. Odniósł się w ten sposób do gróźb byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa.

"Do moich rosyjskich przyjaciół, którzy mówią o użyciu broni jądrowej na Ukrainie: musicie zrozumieć, że to byłby atak na samo NATO, biorąc pod uwagę bliskość Ukrainy do terytorium NATO" - napisał na Twitterze senator z Karoliny Południowej.

"Czas otrzeźwieć, zdać sobie sprawę, że wasza barbarzyńska inwazja na Ukrainę się nie udała, wycofać się i ocalić wielu młodych Rosjan od bezsensownej śmierci" - dodał.

Graham, uważany za jednego z największych "jastrzębi" w swojej partii, skomentował w ten sposób artykuł na temat kolejnych gróźb byłego prezydenta Rosji i obecnego wiceprzewodniczącego rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrija Miedwiediewa. Rosjanin w poniedziałkowym wpisie na Telegramie stwierdził, że gdyby Ukrainie udało się odzyskać terytoria w trakcie swojej kontrofensywy, Rosja "musiałaby" użyć broni atomowej.

15:52

Eksport ukraińskiego zboża do krajów trzecich przez korytarz bałtycki nie jest łatwym zadaniem i wiąże się z wyzwaniami logistycznymi, ale wykorzystanie łotewskich portów w tym celu jest możliwe - ocenił minister rolnictwa Łotwy Didzis Szmits.

Minister zaznaczył, że logistyczne wyzwania związane są z dostarczeniem zboża na Łotwę - pisze agencja LETA. Trwają prace nad praktycznymi rozwiązaniami i nie jest to całkowicie niemożliwe. Przepustowość naszych portów na to pozwala. Problemy wiążą się z różną szerokością torów kolejowych - powiedział Szmits w poniedziałek.

15:27

Ukraińska kontrofensywa przeciw Rosji unaocznia rosnącą potrzebę zaopatrzenia Kijowa w pociski kalibru 155 mm. USA zawarły już umowy z Bułgarią i Koreą Południową na dostawy tej amunicji, trwają rozmowy z Japonią - informuje we wtorek dziennik "Financial Times".

15:09

Ukraina nie atakowała i nie będzie atakować cywilnych statków ani innych cywilnych obiektów na Morzu Czarnym - oświadczył we wtorek Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w wywiadzie dla agencji Reutera.

14:53

W rosyjskim ataku na Chersoń zginął młody lekarz, a ranna została pielęgniarka - poinformowały lokalne władze. Rakieta spadła we wtorek na miejscową przychodnię.

Telegram

Jak poinformował szef administracji wojskowej Chersonia Roman Mroczko, lekarz pracował zaledwie od kilku dni w placówce. Ranna pielęgniarka walczy o życie.

W poniedziałkowym bombardowaniu Chersonia i innych miejscowości w obwodzie chersońskim zginęły cztery osoby, a 18 zostało rannych.

14:17

W Dubnicy nad Wagiem przekazano we wtorek Ukrainie dwie z 16 zamówionych samobieżnych armatohaubic Zuzana 2 wyprodukowanych przez słowacką państwową firmę Konsztrukta-Defence. Projekt, wartości ponad 90 milionów euro, jest finansowany przez Norwegię, Danię i Niemcy.

Podczas uroczystości przekazania ciężkiej broni premier Słowacji Ludovit Odor zaznaczył, że projekt jest przykładem, jak działa współpraca międzynarodowa i dowodem solidarności z Ukrainą. Powiedział, że jakość haubic Zuzana 2 jest dowodem na to, że Słowacja może produkować nowoczesny sprzęt spełniający najsurowsze międzynarodowe wymagania. Według słowackiego premiera Konsztrukta-Defence prowadzi już negocjacje z ukraińskimi firmami zbrojeniowymi dotyczące dalszej współpracy, której efektem może być prototyp nowej haubicy.

13:43

"Czas wytrzeźwieć" - tak amerykański senator Lindsey Graham skomentował groźby użycia broni nuklearnej, które Dmitrij Miedwiediew skierował wobec Ukrainy. Były prezydent Rosji został ostrzeżony, że taki krok zostanie odebrany jako atak na NATO.

13:29

32-letni ochotnik i weteran pułku Azow na piechotę pokonał trasę z Kijowa do Lwowa, zbierając po drodze fundusze na leczenie rannych żołnierzy ukraińskich - poinformowała we wtorek charytatywna służba pułku Azow na Telegramie.

Petro Skrypka maszerował średnio 30 km dziennie, a jego trasa biegła m.in. przez Żytomierz i Równe. Weteran publikował na trasie nagrania na TikToku i prowadził transmisje na żywo.

Na razie Skrypka zebrał 596 tys. hrywien (ponad 65 tys. zł).

12:43

Chętnie przyjęlibyśmy z Niemiec pociski manewrujące Taurus i mam nadzieję, że ich dostawa nie potrwa tak długo, jak debata na temat dostaw czołgów - powiedział ambasador Ukrainy w RFN Ołeksij Makejew w wywiadzie opublikowanym na portalu gazety "Rheinische Post".

Do ofensywy potrzebujemy wiele sił i broni. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co Niemcy dostarczyli, ale jeśli zapytacie mnie: Czy to wystarczy? Nasi chłopcy na linii frontu mówią: Nie! - stwierdził ukraiński dyplomata.

12:09

Izraelski statek transportowy przełamał narzuconą przez Rosję blokadę na Morzu Czarnym i przypłynął do ukraińskiego portu po zboże. Akcję ochraniało NATO-wskie lotnictwo.

11:47

Ewentualny rosyjski zamach na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego pozbawiłby wysiłek wojenny Ukrainy jednego z jej najcenniejszych atutów. Ukraina jest jednak przygotowana na taki scenariusz - pisze we wtorek brukselski portal Politico.

Kiedy prezydent Zełenski został zapytany, czy martwią go rosyjskie próby zabicia go, odpowiedział, że nie może sobie na to pozwolić. "Gdybym ciągle o tym myślał, po prostu zamknąłbym się w sobie, bardzo podobnie jak Putin, który teraz nie opuszcza swojego bunkra" - powiedział ukraiński przywódca w wywiadzie dla CNN w zeszłym miesiącu. "Oczywiście moi ochroniarze powinni pomyśleć, jak temu zapobiec i to jest ich zadanie. Nie myślę o tym" - dodał.

11:22

Ukraińskie ataki dronami na cele w Rosji, w tym w Moskwie, to nie tylko operacja psychologiczna, ale też próba zakłócenia logistyki wroga. Po każdym takim uderzeniu na Kremlu wzrasta poczucie zagrożenia, co wymusza podejmowanie decyzji, jakie obiekty należy chronić w pierwszej kolejności - ocenił we wtorek amerykański dziennik "New York Times".

10:54

Rosję czeka w przyszłości więcej ataków dronami niesprecyzowanego pochodzenia oraz więcej konfliktów społecznych - oznajmił Mychajlo Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, odnosząc się do kolejnego ataku dronów na Moskwę w nocy z poniedziałku na wtorek.