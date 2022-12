W Mariupolu na Ukrainie, mieście zajętym przez wojska rosyjskie, zarejestrowano ruch dwóch kolumn rosyjskiego sprzętu wojskowego w kierunku Berdiańska. Ukraina od początku rosyjskiej inwazji odniosła ogromne duże straty – zniszczono ponad 700 obiektów infrastruktury krytycznej. Najcięższe walki toczą się obecnie wokół leżącego we wschodniej części Ukrainy Bachmutu i dalej na północ - w Kreminnej i Swatowie. Tam Ukraina stara się przełamać rosyjską linię obrony. Po godzinie 10 w całej Ukrainie zawyły syreny - ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W Moskwie doszło do spotkania ministrów obrony Rosji i Turcji, a także szefów wywiadów obu państw. Nie wiadomo na razie, o czym rozmawiali. Najważniejsze wydarzenia związane z 308. dniem wojny w Ukrainie zebraliśmy dla Was w naszej relacji z 27.12.2022 r.

- W Mariupolu na Ukrainie, mieście zajętym przez wojska rosyjskie, zarejestrowano ruch dwóch kolumn rosyjskiego sprzętu wojskowego w kierunku Berdiańska. - Według ukraińskich danych od początku inwazji Rosja zniszczyła 700 obiektów infrastruktury krytycznej na Ukrainie. - Najcięższe walki toczą się obecnie wokół leżącego we wschodniej części Ukrainy Bachmutu i dalej na północ - w Kreminnej i Swatowie. Tam Ukraina stara się przełamać rosyjską linię obrony. - Rosyjskie wojska zbudowały rozległe fortyfikacje w pobliżu okupowanej miejscowości Kreminna w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy; utrzymanie tych pozycji będzie prawdopodobnie jednym z priorytetów sił wroga podczas walk w Donbasie - powiadomił w środowym raporcie brytyjski resort obrony. - Trzech Białorusinów, którzy w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę próbowali sabotować transport sprzętu wojskowego na Ukrainę, zostało skazanych na kary od 21 do 23 lat więzienia - poinformował portal Ukraińska Prawda. - Władimir Putin podpisał dekret o krokach odwetowych za wprowadzenie limitu ceny rosyjskiej ropy. - Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie na ostatnim tegorocznym posiedzeniu parlamentu. Pomogliśmy Zachodowi odnaleźć się na nowo (...) Nikt nie boi się już Rosji. To Ukraina zjednoczyła Unię Europejską - mówił. 17:31 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił w środę podczas ostatniego w tym roku posiedzenia parlamentu (Rady Najwyższej) przemówienie na temat bieżącej sytuacji państwa. Ukraina stała się jednym z liderów wolnego świata i pomogła odnaleźć się na nowo Zachodowi; dzięki nam już nikt nie boi się Rosji - mówił m.in. Zełenski. Orędzie ukraińskiego prezydenta trwało 52 minuty i było 41 razy przerywane oklaskami; oprócz parlamentarzystów na sali obecny był rząd, dowódcy wojskowi, zagraniczni dyplomaci i członkowie rodzin poległych żołnierzy - relacjonował deputowany Jarosław Żelezniak. Pomogliśmy Zachodowi odnaleźć się na nowo (...) Nikt nie boi się już Rosji. To Ukraina zjednoczyła Unię Europejską - podkreślił Zełenski. Dzięki Ukraińcom świat przypomina sobie, co to znaczy być zwycięzcą. W przyszłym roku będziemy to tylko wzmacniać - dodał. Wyraził też przekonanie, że "nadszedł czas na negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej". Prezydent podziękował wszystkim państwom, "które pomagają nam pokonać rosyjską tyranię na polu walki". Przypominam - jeszcze rok temu wydawało się niemożliwe, że nasze państwo będzie miało systemy obrony powietrznej “Patriot" (...) Jest to szczególny znak zaufania dla Ukrainy. To jest prawdziwy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział Zełenski i podziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi oraz amerykańskiemu Kongresowi za wsparcie dla swojego kraju. 17:23 Byli kolejarze z okolic Kupiańska w obwodzie charkowskim są podejrzani o kolaborowanie z Rosjanami w trakcie okupacji - poinformował rzecznik SBU w tym regionie Władysław Abdula. Jak wynika ze śledztwa, dwaj mężczyźni w wieku 49 i 50 lat zgłosili się na współpracę z okupantem i pomogli w organizacji połączeń kolejowych. "Przede wszystkim kolaboranci przyczynili się do transferu sprzętu wojskowego, broni i amunicji z terytorium Federacji Rosyjskiej do czasowo okupowanych obszarów obwodu charkowskiego przez ruchome składy" - napisano w komunikacie. 17:03 Ministrowie obrony Rosji i Turcji, a także szefowie wywiadów obu krajów prowadzą rozmowy w Moskwie - poinformowały państwowe media. Nie wiadomo jednak o czym. Telegram 15:51 Minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fiodorow powiedział, że Ukraina planuje opracować modele bojowe dronów zdolne do atakowania bezzałogowców kamikaze, które wykorzystuje Rosja. 14:42 Rosjanie wywieźli z Ukrainy ponad 13 tys. niepełnoletnich mieszkańców tego kraju; celem tzw. "rosyjskiego świata" jest zamordowanie milionów Ukraińców i rusyfikacja ich dzieci - oznajmił w środę na Twitterze ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Jak dodał, zbrodnie Kremla powinien rozpatrzyć międzynarodowy trybunał. IV konwencja genewska (o ochronie osób cywilnych podczas wojny - PAP) nakazuje ułatwianie i przywracanie kontaktów członków rodzin - przypomniał Reznikow. W ubiegłym tygodniu ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubiniec poinformował, że od 24 lutego, czyli początku inwazji, potwierdzono przymusową deportację do Rosji 13,6 tys. osób poniżej 18. roku życia. W rzeczywistości liczba wywiezionych dzieci jest prawdopodobnie znacznie większa. 14:39 Z okupowanej Kreminnej w obwodzie ługańskim Rosjanie rozpoczęli deportację cywilów, którzy pomagali w prowadzeniu lokalnej administracji - poinformował szef samorządu Serhij Hajdaj. Wszyscy Rosjanie, którzy przybyli do pracy - cywile, medycy czy ekipy remontowe - już zamknęli swoje miejsca pracy i wyjechali do Federacji Rosyjskiej. Prace, które zostały rozpoczęte, wstrzymano - powiedział. 14:31 Rosja już została pokonana. Choć się do tego nie przyznaje, została zmuszona do odwrotu, jest to jasne dla społeczności wojskowej w NATO i USA. Myślę, że wielu ludzi było zaskoczonych jej niepowodzeniami - powiedział w wywiadzie udzielonym Głosowi Ameryki były naczelny dowódca sił NATO w Europie, emerytowany amerykański generał James L. Jones. Generał uznał, że cele rosyjskich wojsk na Ukrainie uległy zmianie, ponieważ pierwotne założenia najwyraźniej nie są już osiągalne, choć Putin był pewien, że wojna potrwa krótko, a NATO pokaże swą bezsilność. Dlatego z nadejściem zimy uciekają się do atakowania infrastruktury krytycznej i obiektów cywilnych zamiast wojskowych, aby wywołać chaos - powiedział Jones. Według Jonesa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ze względu na zdumiewające sukcesy Ukrainy na polu walki prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że ma przewagę w wojskowych aspektach zachodzących wydarzeń. 14:07 Na stacji kolejowej Misiasz w obwodzie czelabińskim, na rosyjskim Uralu, rezerwista zmobilizowany na wojnę z Ukrainą śmiertelnie pobił swojego dowódcę w randze kapitana, który również trafił do armii podczas ogłoszonej jesienią mobilizacji - powiadomił w środę niezależny rosyjski portal Meduza. Do tragicznego zdarzenia doszło 23 grudnia w wagonie pociągu przewożącego żołnierzy. Napastnik, starszy sierżant, znajdował się w stanie upojenia alkoholowego. Jego ofiara zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń - poinformowała Meduza na Telegramie. Decyzją sądu garnizonowego w Magnitogorsku zabójca został umieszczony na dwa miesiące w areszcie. Grozi mu kara od pięciu do piętnastu lat pozbawienia wolności. 13:53 We wsi Kiwszariwka w obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzony został blok mieszkalny. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Telegram 13:31 Do Kijowa przyjechał minister obrony Francji Sebastien Lecornu. To jego pierwsza wizyta. Spotkał się z ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem i omówi wsparcie militarne, jakie Paryż obiecał Kijowowi. Telegram 13:15 W obwodzie donieckim trwa remont ważnej drogi w kierunku miasta Bachmut, atakowanego przez rosyjskie wojska; dzięki renowacji nawierzchni możliwe staną się dostarczenie pomocy humanitarnej, dotarcie do szpitala i ewakuacja cywilów - oznajmił w środę wiceszef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko. Te niezwykle potrzebne działania (...) są realizowane na prośbę armii i w porozumieniu z wojskowymi. Ważna praca dzielnych ludzi, którzy pomagają na froncie i w obronie naszej twierdzy - Bachmutu. (...) Eksperci wyznaczają również objazdy w pobliżu zniszczonych mostów, aby skrócić drogę (do miasta) - powiadomił Tymoszenko na Telegramie. Wojska agresora próbują zająć Bachmut od sierpnia. Trwają tam obecnie najcięższe i najkrwawsze działania zbrojne w wojnie Rosji z Ukrainą. W ocenie lojalnych wobec Kijowa władz obwodu ługańskiego, w pobliżu Bachmutu, zrujnowanego w wyniku ostrzałów wroga, mogło w listopadzie walczyć nawet do 2 tys. więźniów zmobilizowanych na wojnę w rosyjskich zakładach karnych. Telegram 13:14 Żołnierze 103. brygady obrony naziemnej pokazali, jak zniszczyli rosyjski czołg. Podczas inspekcji lotniczej nasi "lotnicy" wykryli wrogi czołg, który ostrzeliwał pozycje sił zbrojnych z lasu. Szybko przekazali współrzędne jednostkom artylerii (...) Dobry strzał - i okupanci mają o jeden czołg mniej - napisali. 12:55 Choć dwie godziny temu na terenie całej Ukrainy zawyły syreny, to nie ma na razie żadnych informacji o nowych rosyjskich atakach - podaje Reuters. Alarm przeciwlotniczy prawdopodobnie miał związek ze startem rosyjskich myśliwców z jednego z lotnisk wojskowych na terytorium Białorusi. Sztab generalny ukraińskiej armii wyjaśnił w listopadzie, że myśliwce MiG-31K, który wylatują z lotniska w Maczuliszczach na Białorusi, mogą przenosić rakiety ponaddźwiękowe Kinżał, obejmujące swoim zasięgiem całą Ukrainę. 12:38 Ukraina kupiła 1400 dronów i planuje rozwinąć modele bojowe, które będą atakować drony rosyjskie używane podczas agresji przeciwko naszemu państwu - powiedział minister ds. transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow, cytowany w środę przez telewizję Sky News.

12:21 W miejscowości Persianowski w Rosji, w pobliżu miasta Nowoczerkask i niedaleko granicy z Ukrainą, spłonęła we wtorek część koszar rosyjskiej 150. dywizji strzelców zmotoryzowanych; budynek oddano do użytku w 2016 roku - poinformował w środę ukraiński portal Strana za lokalnymi mediami z obwodu rostowskiego. 12:01 MSW Litwy przygotowało projekt uchwały rządu o zerwaniu umowy o współpracy granicznej z Białorusią, podpisanej przed 16 laty. Przed miesiącem Litwa zerwała współpracę z Białorusią w dziedzinie spraw wewnętrznych. Dzisiejsza sytuacja jest po prostu nienormalna. Z jednej strony mamy obowiązującą umowę o współpracy, z drugiej - strona białoruska wchodzi w konfrontację z nami, tworząc potok migrantów i popierając rosyjską agresję - oświadczył wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramaviczius, którego cytują litewskie medi 11:55 Deficyt mocy w Ukrainie jest coraz większy - podała ukraiński operator energetyczny Ukrenergo. Przyczyną wzrostu deficytu jest rosyjski ostrzał i związane z nim wyłączenie kilku bloków elektrowni na wschodzie Ukrainy. 10:40 Rosyjskie wojska zbudowały rozległe fortyfikacje w pobliżu okupowanej miejscowości Kreminna w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy; utrzymanie tych pozycji będzie prawdopodobnie jednym z priorytetów sił wroga podczas walk w Donbasie - powiadomił w środowym raporcie brytyjski resort obrony. Najeźdźcy próbują umocnić się pod Kreminną, ponieważ jest to miejsce ciągłych szturmów ukraińskich wojsk. Odkąd w październiku władze w Kijowie przywróciły kontrolę nad pobliskim miasteczkiem Łyman, Kreminna stała się dla Rosjan wrażliwym odcinkiem frontu - czytamy w komunikacie ministerstwa na Twitterze. Jak podkreślono, utrzymanie Kreminnej ma dla agresorów duże znaczenie ze względów logistycznych, ponieważ jest to węzeł komunikacyjny, przez który przewożone są transporty uzbrojenia i sprzętu dla sił walczących w sąsiednim obwodzie donieckim. 11:32 Rosja nie konsultowała z grupą OPEC+ kroków odwetowych, jakie podjęła w związku z przyjęciem limitu cen na rosyjski gaz przez UE - przekazał rzecznik Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla podkreślił, że Rosja ma suwerenne prawo do podejmowania takich decyzji. 11:20 Kreml oświadczył, że wszelkie rozmowy pokojowe z Ukrainą muszą zakładać nową rzeczywistość, w której znalazły się cztery regiony zaanektowane przez Rosję. Moskwa uznała, że obwody: doniecki, ługański, chersoński i zaporoski należą do terytorium Rosji we wrześniu po przeprowadzeniu pseudoreferendów. 11:10 Przed świętami Bożego Narodzenia zginął, walcząc na Ukrainie, australijski ochotnik Sage O'Donnell - poinformował departament spraw zagranicznych i handlu Australii (DFAT), cytowany w środę przez portal abc.net.au. "Sage zginął, broniąc wolności narodu ukraińskiego; zawsze wierzył w konieczność obrony kraju, narodu i wolności" - powiedziała matka ochotnika. "Pełen oddania bronił swoich wartości, służył najpierw w Australii, a ostatnio na Ukrainie" - dodała. Jej zdaniem decyzja o wyjeździe na Ukrainę była podyktowana "jego empatią dla tego narodu i spotykająca go niesprawiedliwością". "Zakochał się w Ukrainie i jej kulturze, był niezmiennie zawstydzany dobrocią i gościnnością swojej nowej społeczności" - wyznała. 11:00 Ceny gazu spadają do poziomu, jaki ostatnio był widziany przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji w Ukrainie. 10:50 Syreny zawyły we wszystkich regionach Ukrainy - podali ukraińscy urzędnicy. Ukraińskie media podają, że alarm lotniczy mógł został ogłoszony ze względu na poderwanie rosyjskich samolotów stacjonujących na Białorusi. 10:30 Reuters podaje, że na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. 10:24 Papież Franciszek podziękował Polakom za pomoc niesioną narodowi Ukrainy. Podczas audiencji generalnej w Watykanie w środę wyraził pragnienie, by miłość Boga przyniosła pocieszenie "sercom dotkniętym dramatem wojny w Ukrainie i innych miejscach świata". 10:03 Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę w ukraińskich portach nadal tkwi 331 marynarzy z różnych państw świata. Uwięzieni na swoich statkach muszą walczyć o dostęp do żywności i opieki medycznej - poinformował portal Foreign Policy. "Kiedy wybuchła wojna, na Ukrainie znajdowało się ponad 200 statków, głównie w sześciu, siedmiu portach, w tym w Odessie i Mariupolu" - tłumaczy Natalie Shaw, dyrektor ds. zatrudnienia w Międzynarodowej Izbie Żeglugi (ICS). 09:44 Więcej o analizie Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) o działaniach Rosjan pod Bachmutem piszemy tutaj: Zobacz również: Przełom pod Bachmutem? ISW: Rosjanie są wyczerpani 09:28 Rosja i Chiny zakończyły wspólne ćwiczenia wojskowe na Morzu Wschodniochińskim. Manewry obejmowały przechwytywanie okrętów podwodnych wroga, użycie bomb głębinowych i ostrzał artyleryjski przeciwko okrętowi wojennemu - podało rosyjskie ministerstwo obrony. 09:13 Informację o ograniczeniu liczebności rosyjskich formacji pod Bachmutem do małych pododdziałów przekazał wczoraj rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewaty. Podobne działania agresorów, polegające na atakowaniu coraz mniejszą liczbą żołnierzy, obserwowano już w sierpniu w obwodzie chersońskim. Poprzedzało to wówczas wycofanie się Rosjan z zachodniej części tego regionu, położonego na prawym brzegu Dniepru. 08:30 W sieci pojawiły się nagrania z rosyjskich ataków w Chersoniu. 08:06 W okupowanym obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, lokalni zarządcy z nadania Kremla zmuszają rodziców do występowania o nadanie rosyjskiego obywatelstwa dzieciom; w przypadku odmowy trzeba liczyć się np. ze zwolnieniem z pracy - powiadomiły w środę lojalne wobec Kijowa władze Ługańszczyzny. 07:54 "26 grudnia w wyniku naszych działań w rejonie Czapłynki w obwodzie chersońskim okupanci stracili około 50 żołnierzy" - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 07:39 W ostatnich 24 godzinach Rosjanie wystrzelili 33 rakiety w stronę obiektów cywilnych w Chersoniu - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie zaprzeczają, że atakują cele cywilne. Rosjanie opuścili Chersoń w ubiegłym miesiącu. "Nacisk wroga nasilił się zarówno pod względem liczby wojsk, jak i ilości użytego sprzętu" - mówił o sytuacji wokół Chersonia ukraiński analityk wojskowy Ołeh Żdanow. Najcięższe walki toczą się obecnie wokół leżącego we wschodniej części Ukrainy Bachmutu i dalej na północ - w Kremminnej i Swatowie. Tam Ukraina stara się przełamać rosyjską linię obrony. 07:17 W okupowanym Berdiańsku, na południu Ukrainy, dowódcy pozwolili rosyjskim żołnierzom zrezygnować z noszenia mundurów i poruszać się w cywilnych ubraniach; jest to związane z niedawną śmiercią trzech zmobilizowanych wojskowych agresora i obawami wroga o własne bezpieczeństwo - oznajmił we wtorek rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. Po morderstwie żołnierzy w Berdiańsku okupanci ogłosili, że trzej rezerwiści "zaginęli". Taka informacja ma, w ich przekonaniu, zapobiec wybuchowi paniki w rosyjskich oddziałach. Decyzja o poruszaniu się w cywilnych ubraniach służy temu, by w jak najmniejszym stopniu zwracać na siebie uwagę. Lokalni mieszkańcy śledzą bowiem wszystkie ruchy przeciwnika i powiadamiają o nich ukraińskie wojska - czytamy na łamach serwisu. 06:30 W środę z Medevac Hub Jasionka odlatuje kolejna grupa pacjentów. 14 osób wraz z rodzinami przyjechało we wtorek. Samolot zabierze ich na leczenie do Norwegii - przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Polska szykuje się do intensyfikacji transportów ukraińskich pacjentów do innych państw Europy w związku ze wzmożonymi działaniami zbrojnymi na Ukrainie i brakiem energii w tamtejszych szpitalach. Część pacjentów trafi też do polskich szpitali, są wśród nich również ranni żołnierze, którzy często po leczeniu w Polsce wracają na front - podał rzecznik.

06:23 Zgromadzenie Ogólne Litewskiej Cerkwi Prawosławne potępiło wojnę z Ukrainą. Litwini rozpoczęli też proces uniezależniania się od Kościoła rosyjskiego. Zgromadzenie stwierdziło, że litewska Cerkiew Prawosławna "potępiła wojnę z Ukrainą na wszystkich szczeblach" i poparło dla antywojennego stanowiska swojego zwierzchnika - metropolity wileńskiego i litewskiego Innokentego. 06:06 Agencja TASS podaje, że zmobilizowani w ostatnim czasie Rosjanie, mogą bezpłatnie zamrozić swoje nasienie w specjalnych placówkach medycznych. Taką decyzję resort zdrowia miał podjąć po apelu prezesa Rosyjskiego Związku Prawników. 05:30 Trzech Białorusinów, którzy w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę próbowali sabotować transport sprzętu wojskowego na Ukrainę, zostało skazanych na kary od 21 do 23 lat więzienia - poinformował portal Ukraińska Prawda. Zobacz również: Mieli pomóc Ukrainie. "Partyzanci kolejowi" skazani 05:15 Od początku wojny na Ukrainie wojska rosyjskie zniszczyły ponad 700 obiektów infrastruktury krytycznej w tym kraju - poinformował we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Jewhienij Jenin. "Od początku inwazji zniszczone lub uszkodzone zostały 702 obiekty infrastruktury krytycznej. Są to gazociągi, podstacje elektryczne, mosty i inne" - napisał Jenin w mediach społecznościowych. 05:05 W Mariupolu zarejestrowano ruch dwóch kolumn rosyjskiego sprzętu wojskowego w kierunku Berdiańska - poinformował we wtorek doradca mera miasta Petro Andruszczenko. Widzimy ruch sprzętu. Dwa konwoje w ciągu dnia z Mariupola w kierunku Berdiańska - napisał. Według Andruszczenki pierwsza kolumna opuściła miasto około godziny 13:30 i miała około 50 sztuk sprzętu, w szczególności pojazdy gąsienicowe, takie jak czołgi T62 na wagonach. Potwierdzono przejazd kolumny przez most na terenie wsi Demjaniwka w obwodzie zaporoskim. Druga kolumna, jak pisze doradca mera, opuściła miasto około godziny 15. W jej skład wchodziło również około 50 jednostek, w tym czołgi na wagonach, ciężarówki z amunicją i siła robocza. Wzmacnianie melitopolskiego odcinka frontu trwa. Po części potwierdzają to liczne rozmowy okupantów w mieście - dodał.