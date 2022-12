"Podpisywanie czegokolwiek z tymi terrorystami nie przyniesie pokoju; tylko demontaż terrorystycznych możliwości Rosji, wyzwolenie całej Ukrainy i pociągnięcie morderców do odpowiedzialności może przynieść pokój" – oświadczył wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosjanie wystrzelili wczoraj 70 rakiet. Zełenski podał jednak, że niemal wszystkie zostały strącone. Część pocisków trafiła w cele na Ukrainie, co w wielu regionach powodowuje przerwy w dostawach prądu. Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że zestrzelono ukraińskie drony, które zaatakowały dwie bazy lotnictwa wojskowego w głębi Rosji - w rejinie Saratowa i Riazania. Najważniejsze informacje z 286. dnia wojny Rosji przeciwko Ukrainie znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia wojenne na Ukrainie / PAP/Eugene Titov / PAP/EPA

05:43

Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło w poniedziałek, że zestrzelono ukraińskie drony, które zaatakowały dwie bazy lotnictwa wojskowego w głębi Rosji - w rejinie Saratowa i Riazania. Według komunikatu dwa samoloty zostały uszkodzone, trzech żołnierzy zginęło, a czterech zostało rannych.

Kijów nie potwierdził dotychczas, że to siły ukraińskie dokonały tego ataku.

05:30

Zełenski powiedział, że Rosjanie wystrzelili w poniedziałek 70 rakiet i niemal wszystkie zostały strącone. Prezydent podziękował ukraińskim siłom obrony powietrznej oraz państwom zachodnim za dostawy środków obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Wciąż jednak, zaznaczył, ukraińskie niebo nie jest w pełni chronione.



Część pocisków trafiła w cele na Ukrainie, co spowodowuje przerwy w dostawach prądu w szeregu regionów. W wyniku rosyjskich ataków w ciągu doby zginęły cztery osoby - powiedział Zełenski.

05:15

Podpisywanie czegokolwiek z tymi terrorystami nie przyniesie pokoju; tylko demontaż terrorystycznych możliwości Rosji, wyzwolenie całej Ukrainy i pociągnięcie morderców do odpowiedzialności może przynieść pokój - oświadczył wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski.



Dlatego też potrzebna jest kontynuacja dotychczasowej polityki świadomych państw świata: tylko demontaż rosyjskich możliwości terrorystycznych, tylko wyzwolenie całej naszej ziemi i pociągnięcie morderców do odpowiedzialności może przynieść pokój. Wierzę, że dojdziemy do tego - podkreślił.