Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę obniżającą wiek osób podlegających mobilizacji z 27 do 25 lat - wynika z informacji opublikowanych na stronie internetowej ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu). Ukraiński wywiad wojskowy zaatakował fabrykę dronów w rosyjskim Tatarstanie - podał we wtorek portal RBK-Ukraina, powołując się na źródło w HUR. Według tego źródła, atak był wymierzony w fabrykę montującą drony Shahed, które Rosjanie nazywają Gierań-2. Siły ukraińskie zniszczyły w ciągu ostatniej doby rosyjską stację kierowania dronami i odparły rosyjskie ataki na kilku kierunkach – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Po śmierci Aleksieja Nawalnego grupa antykremlowskich hakerów przejęła bazę zawierającą dane setek tysięcy więźniów - podał CNN. Wtorek, 2 kwietnia, jest 769. dniem rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie. Najnowsze informacje o ataku Rosji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Na zdjęciu: ukraiński saper / Alena Solomonova / PAP/EPA

19:11

Ukraińskie wojsko przy wykorzystaniu autonomicznych dronów kierowanych przez AI uderza w rosyjskie rafinerie, niszcząc najbardziej dochodową gałąź rosyjskiej gospodarki - komentuje CNN we wtorkowej analizie. Drony wspomagane sztuczną inteligencją pozwalają na precyzyjniejsze rażenie odległych rosyjskich celów.



Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie były możliwe dzięki zaawansowanym dronom. Część ukraińskich dronów wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), dzięki czemu są w pełni autonomiczne i w trakcie lotu nie muszą komunikować się z dowództwem, przez co są bardziej niezawodne - tłumaczy CNN anonimowe źródło w ukraińskim programie rozwoju dronów.

18:00

Prezydent USA Joe Biden odbył rozmowę telefoniczną z przywódcą Chin Xi Jinpingiem - podał Biały Dom. Podczas rozmowy prezydent miał m.in. wyrazić rosnące zaniepokojenie wsparciem Pekinu dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego oraz działaniami przeciwko filipińskim statkom.



Jak podkreślali wysocy rangą urzędnicy administracji podczas briefingu prasowego, rozmowa przywódców była kontynuacją ich dialogu podczas listopadowego spotkania w Woodside pod San Francisco w ramach "odpowiedzialnego zarządzania rywalizacją" mocarstw.



Biden miał jednocześnie wyrazić zaniepokojenie "wsparciem ChRL dla wojny Rosji przeciwko Ukrainie i wysiłkami w kierunku pomocy Rosji w odbudowie jej przemysłu obronnego".

17:40

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę obniżającą wiek osób podlegających mobilizacji z 27 do 25 lat - wynika z informacji opublikowanych na stronie internetowej ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu).



Na stronie internetowej Rady napisano, że we wtorek wpłynęła do niej ustawa podpisana przez prezydenta. Parlament przegłosował ją pod koniec maja 2023 r.

16:53

USA nie popierają atakowania przez Ukrainę celów na terytorium Rosji - oświadczyła podczas konferencji prasowej w Brukseli stała przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy NATO Julianne Smith.



Uważamy, że Ukraina ma pełne prawo do obrony swojego terytorium przed tą niesprowokowaną agresją. USA zapewniły ponad 44 mld dolarów wsparcia, by pomóc ten cel skutecznie osiągnąć - przypomniała Smith, w przeddzień rozpoczynającego się w kwaterze głównej NATO spotkania ministrów spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego.



Jeśli chodzi o atakowanie celów w Rosji, jest to coś, czego USA nie popierają. Skupiamy się na prawie Ukraińców do obrony swojego terytorium i wypchnięcia z niego Rosjan. Ukraina odniosła na tym polu poważne sukcesy. Naszym celem jest pomóc jej w kontynuowaniu tych zwycięstw - dodała.

16:50

Ukraina jest w "krytycznym momencie", gdy dostawy broni są "absolutnie niezbędne" - powiedział w Paryżu sekretarz stanu USA Antony Blinken na konferencji prasowej z ministrem obrony Francji Sebastienem Lecornu. Blinken i Lecornu odwiedzili zakłady zbrojeniowe Nexter.



Mówiąc o "krytycznym momencie" Blinken podkreślił, że "absolutnie niezbędne" jest zaopatrzenie sił ukraińskich "we wszystko, czego potrzebują", w szczególności - w amunicję i środki obrony powietrznej. Apelował, by Kongres USA zaakceptował najszybciej, jak to możliwe, pakiet pomocy zbrojeniowej i finansowej dla Kijowa. Senat USA przyjął w lutym br. opiewający na 95 mld USD pakiet wydatków na pomoc Ukrainie, Izraelowi i państwom Indo-Pacyfiku, ale nadal nie został on uchwalony przez Izbę Reprezentantów.

16:16

Nic nie wskazuje na to, żeby terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego groziło zagrożenie ze strony Rosji - zadeklarowała na konferencji prasowej w Brukseli stała przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy NATO Julianne Smith.



Wielokrotnie widzieliśmy w historii, że jeśli dyktator nie został powstrzymany, to szedł dalej. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy wszyscy pomagali Ukrainie wyprzeć Rosję z jej terytorium i zakończyć tę niesprowokowaną agresję - przekonywała Smith.



Jedocześnie, chcę powiedzieć naszym przyjaciołom w państwach bałtyckich, że nie dostrzegamy bezpośredniego zagrożenia dla terytorium NATO (ze strony Rosji). Ani w rejonie Bałtyku, ani w żadnym innym regionie. (...) Monitorujemy sytuację cały czas, zwracając uwagę na wskazówki i ostrzeżenia, że Rosja mogłaby zrobić coś ponad to i poza tym, co robi na Ukrainie. Widzimy, że Rosja jest całkowicie pochłonięta agresją na Ukrainę. Nie mamy w tej chwili informacji wskazujących na bezpośrednią wojnę Rosji na terytorium NATO i nie wydajemy takich ostrzeżeń. Chcę to bardzo jasno powiedzieć - zaznaczyła ambasador.

15:00

W tym roku rząd przeznaczył już 20 miliardów hrywien (508 milionów dolarów) na budowę solidnych fortyfikacji. Dziś dodajemy kolejne 5,6 miliarda hrywien (142 miliony dolarów) - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal na Telegramie.



Z tej kwoty 1,1 miliarda hrywien przeznaczono na budowę fortyfikacji w obwodzie donieckim, ponad 1 miliard hrywien w obwodzie zaporoskim, 1,5 miliarda hrywien w obwodzie sumskim oraz odpowiednio 300 i 400 milionów hrywien w obwodach mikołajowskim i chersońskim - napisał premier. (https://tinyurl.com/5475tnhe)



Szmyhal zaznaczył, że prace trwają 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wszystko to jest konieczne, aby wzmocnić naszą obronę i chronić naszych żołnierzy - dodał.



Na początku marca prezydent Ukrainy przekazał, że w kraju trwa budowa fortyfikacji składających się z trzech linii umocnień, a długość tych konstrukcji to około 2 tys. km.

14:11

Alaksandr Łukaszenka podczas wizyty w Grodnie (przy granicy z Polską) znowu mówił o wojnie, ale robił to tak, że bardzo trudno było zrozumieć przesłanie jego słów - informuje niezależny portal Zierkało.



Według służb prasowych Łukaszenki białoruski polityk podczas pobytu w Grodnie w związku z rozpoczęciem budowy nowego szpitala, oświadczył, że "Białoruś przygotowuje się do wojny", ale nie chce walczyć.



Nie wierzcie nikomu, że my chcemy walczyć. My przygotowujemy się do wojny, mówię o tym otwarcie. "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" - to nie ja wymyśliłem. To bardzo słusznie powiedziane - podkreślił Łukaszenka.

13:23

Rosyjskie wojska próbują wprowadzić w błąd siły ukraińskie, stosując różne techniki operacyjne w celu zmylenia przeciwnika - np. malując samoloty na płytach lotnisk. Efektywność tych działań wydaje się jednak ograniczona - zauważył w raporcie wywiadowczym resort obrony Wielkiej Brytanii.

Malowanie samolotów na betonowych płytach lotnisk zaobserwowano m.in. na terenie bazy lotniczej Kirowske (ros. Kirowskoje) na okupowanym Krymie.

Podobne praktyki dostrzeżono jednak w co najmniej 12 innych obiektach rosyjskich sił powietrznych, co wskazuje na stopień zaniepokojenia Rosjan ukraińskimi atakami i świadczy o ograniczonej zdolności do odpierania takich operacji - oceniło brytyjskie ministerstwo.

13:13

Rosjanie coraz częściej wykorzystują pociski balistyczne rozmieszczone na okupowanym Krymie do uderzenia na Ukrainę ze względu na to, że tego typu rakiety są trudne do zestrzelenia - poinformowała rzeczniczka wojsk ukraińskich na południu kraju pułkownik Natalia Humeniuk.



Według rzeczniczki, Siły Zbrojne Ukrainy mają informacje o liczbie naziemnych systemów rakietowych wroga i śledzą ich ruchy.



Wróg zmienia taktykę użycia pocisków balistycznych, zdając sobie sprawę, że jest to trudny cel dla naszych sił obrony powietrznej. Starają się wywierać presję na położone głębiej regiony Ukrainy, a nie tylko na obszary przyfrontowe - czytamy na portalu Ukrainska Prawda, który zacytował Humeniuk.

12:53

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu oznajmił we wtorek, że siły rosyjskie wypierają na Ukrainie jednostki ukraińskie w kierunku zachodnim.



12:26

Minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow w rozmowie z dziennikiem "Die Welt" stwierdził, że "dziś sytuacja na polu bitwy zależy od liczby dronów". Ukraina zamierza wyprodukować w tym roku ponad milion bezzałogowców.



12:00

Atak drona na rafinerię w Niżniekamsku w Tatarstanie w Rosji, przeprowadzony we wtorek w godzinach porannych, był wspólną operacją Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) - powiadomiła agencja Reutera, powołując się na źródła w strukturach siłowych w Kijowie.

10:48

Ministerstwo obrony Niemiec powiadomiło we wtorek, że rząd w Berlinie przekaże Ukrainie 180 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej w ramach inicjatywy międzynarodowej zgłoszonej w lutym przez władze Czech. Resort podkreślił, że wkład strony niemieckiej będzie stanowił 40 proc. wielkości tego przedsięwzięcia.

10:43

Krymscy partyzanci, którzy obserwują Most Kerczeński, odkryli, że Rosja wykorzystuje statki handlowe do transportu ładunków wojskowych - poinformował ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz na Telegramie.

09:32

Resort spraw zagranicznych Rosji zapowiedział, że podejmuje działania na rzecz wykreślenia rządzących w Afganistanie talibów z listy ugrupowań terrorystycznych - poinformował amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

09:04

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) zaatakował fabrykę dronów w rosyjskim Tatarstanie - podał we wtorek portal RBK-Ukraina, powołując się na źródło w HUR. Według tego źródła, atak był wymierzony w fabrykę montującą drony Shahed, które Rosjanie nazywają Gierań-2.

"HUR zaatakował fabrykę Shahedów w Tatarstanie, ponad 1000 km od Ukrainy" - przekazał RBK-Ukraina na Telegramie.

Ukrainska Prawda zamieściła na platformie X nagranie wideo z rosyjskich kanałów na Telegramie, na którym widać moment uderzenia dronu w fabrykę. "Drony zaatakowały przedsiębiorstwa w Jełabudze w Tatarstanie, gdzie według wcześniejszych doniesień montowano Shahedy" - napisano w materiale załączonym do wideo.

Władze należącego do Federacji Rosyjskiej Tatarstanu poinformowały o ataku dronów na przedsiębiorstwa w Jełabudze i Niżniekamsku, w wyniku którego doszło do eksplozji; są ranni.