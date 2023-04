Pod gruzami budynków ostrzelanych w piątek przez rosyjskie wojsko w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy jeszcze są ciała ofiar - poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, tylko w wyniku tego jednego ataku zniszczonych i uszkodzonych zostało ponad 50 budynków mieszkalnych. 11 osób zginęło, a ponad 20 jest rannych. Premier Ukrainy Denys Szmyhal zapewnił, że "nic nie zmieni" planów kontrofensywy armii ukraińskiej na froncie. Wyraził przekonanie, że rozpocznie się ona w najbliższym czasie. Najważniejsze wydarzenia związane z 416. dniem wojny zbieramy w relacji z 15.04.2023.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale Słowiańska / Yevhen Titov / PAP

21:28

Pod gruzami budynków ostrzelanych w piątek przez rosyjskie wojsko w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy jeszcze są ciała ofiar - poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, tylko w wyniku tego jednego ataku zniszczonych i uszkodzonych zostało ponad 50 budynków mieszkalnych, w tym ponad 30 wielorodzinnych.

Prezydent poinformował o 11 zabitych - wśród których jest dwuletni chłopiec - i ponad 20 rannych. Według lokalnych władz liczba rannych sięgnęła 23.

20:48

"Dziś opublikowane zostały kolejne dwa dekrety sankcyjne, odnoszące się do osób i firm, które są współodpowiedzialne za rosyjski terror albo mu pomagają. To m.in. sankcje na osoby, które propagują państwo-terrorystę pod przykrywką sportu. Na osoby, które są związane z przedstawicielami władz. Odrębna część to firmy IT, które sponsorują terror i dają cyfrowe możliwości do kontynuowania agresji" - przekazał na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Sankcyjny nacisk na wszystkich, którzy są winni tej agresji, blokada ich aktywów i możliwości na poziomie całego świata, to samoobrona świata przed wszelkimi innymi możliwościami agresji" - dodał ukraiński przywódca.

Wcześniej opublikowano dwa dekrety prezydenta. Pierwszy nakłada sankcje na 87 osób fizycznych, w większości rosyjskich sportowców. Na liście są też obywatele Białorusi i Ukrainy. Zgodnie z drugim dekretem sankcje nałożono na 351 osób fizycznych i 254 prawne, w tym np. rosyjską firmę Yandex.

17:32

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał ze swoim francuskim odpowiednikiem Emmanuelem Macronem, z którym omówił m.in. niedawną wizytę francuskiego przywódcy w Chinach.

Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że przeprowadził z Macronem "prawie 1,5-godzinną" rozmowę, w toku której wyraził mu wdzięczność za potępienie "okropnej, nieludzkiej kaźni ukraińskiego wojskowego przez rosyjskich zbrodniarzy wojennych".



17:10

W atakowanym przez rosyjskie wojska Bachmucie toczą się krwawe walki, bezprecedensowe w ostatnich dziesięcioleciach - powiedział rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Ukrainy Serhij Czerewaty.

14:51

Do 11 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Słowiańsk, gdy spod gruzów zrujnowanego bloku wydobyto ciała dwojga mieszkańców - poinformowały służby ratownicze. Rannych jest 21 osób.

Jak podała agencja Ukrinform, ciała dwóch osób wydobyto spod gruzów pięciokondygnacyjnego domu mieszkalnego. Wcześniej informowano, że trwa akcja ratunkowa i pięć osób wciąż jest zaginionych.

14:00

Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy specjalnym dekretem zakazało swoim sportowcom udziału w rywalizacji z rosyjskimi i białoruskimi zawodnikami. Dokument opublikował w mediach społecznościowych mistrz olimpijski w zapasach i poseł Żan Bełeniuk.

Dekret ma zostać wprowadzony w życie w celu "wzmocnienia środków zapobiegających propagandowej agresji wojskowej" ze strony Rosji na Ukrainę w sporcie międzynarodowym.



12:34

Systemy przeciwrakietowe Patriot trafią na Ukrainę "po Wielkanocy" - oświadczył rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat. Nie podał dokładniejszego terminu; Wielkanoc prawosławna przypada w tym roku 16 kwietnia.

Ihnat pytany o konkretny termin otrzymania zestawów odparł, że nikt nie może go teraz wskazać. Dodał, że o działaniu na Ukrainie systemów Patriot wszyscy dowiedzą się, gdy strącony zostanie pierwszy samolot rosyjski. Wypowiedź rzecznika przekazał portal Polityka Strany.

Prezydent Wołodymyr Zełenski na początku br. powiedział, że jego kraj ma zagwarantowane trzy baterie Patriot i zapowiedział dalsze wzmocnienie obrony powietrznej.

11:36

Prawosławna Wielkanoc na froncie: