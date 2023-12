09:31

"Każdy dodatkowy system obrony powietrznej jest ważny. Ważna jest każda partia rakiet do tych systemów obrony powietrznej" - podkreślił Zełenski w oświadczeniu opublikowanym w Telegramie. "To ważne dla ludzi, dla miast, dla Ukrainy. Bo ratuje życie" - zaznaczył.

"Wczoraj z prezydentem (USA Joe) Bidenem ustaliliśmy, że będziemy pracować na rzecz zwiększenia (liczby) systemów obrony powietrznej na Ukrainie. Państwo-terrorysta pokazało, jak ważna jest to decyzja" - wskazał prezydent.

Rosja - oznajmił - znowu potwierdziła, że jest "krajem hańby". "Atakuje rakietami w nocy, uderzając w dzielnice mieszkalne, przedszkola, w obiekty energetyczne w zimie. Odpowiedź na to wszystko nastąpi" - zapewnił.

09:03

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Oslo, gdzie spotka się z przywódcami państw nordyckich; tematem rozmów będzie dalsze wsparcie dla Kijowa - podała w środę kancelaria premiera Norwegii Jonasa Gahra Storego.

Samolot z Zełenskim wylądował rano na lotnisku Gardermoen pod Oslo.

"Norwegia w dalszym ciągu wspiera walkę obronną Ukrainy. Udzielamy silnego i długoterminowego wsparcia w jej walce o wolność i demokrację. Jest to również ważne dla naszej wolności i bezpieczeństwa" - podkreślił Store w komunikacie.

09:00

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała deputowanego do rady miejskiej w Korosteszowie w położonym w północnej części Ukrainy obwodzie żytomierskim; był członkiem gangu, który porywał ludzi i torturami wymuszał od nich pieniądze - poinformowała SBU na swojej stronie internetowej.

SBU nie podaje nazwiska deputowanego, informuje jednak, że wcześniej był zastępcą mera Korosteszowa. Grupa przestępcza, której jest członkiem, była jedną z najgroźniejszych w obwodzie żytomierskim.



08:56

W ataku na Kijów w nocy z wtorku na środę Rosja zastosowała rakiety Iskander oraz S-400 - powiadomił sztab generalny ukraińskiej armii. Do uderzenia na stolicę Ukrainy użyto 10 rakiet, ranne są 53 osoby - wynika z informacji kijowskich władz.

Według sztabu generalnego Rosjanie zastosowali 10 rakiet, w tym S-400 i manewrujących Iskander.

Siły Powietrzne ukraińskiej armii powiadomiły, że wszystkie pociski lecące na Kijów zostały zestrzelone.

08:14

Ukraińska armia pokazała zdjęcia ilustrujące zniszczenia powstałe w wyniku zestrzelenia irańskich dronów, które Rosja wykorzystała do ataku na Kijów.

07:24

Stany Zjednoczone ogłaszają kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wart jest 200 mln dolarów. Zawiera m.in. amunicję do systemów HIMARS, systemy przeciwpancerne i generatory.

07:16

Od 24 lutego 2022 r. do 13 grudnia 2023 r. w Ukrainie zginęło 341 500 rosyjskich żołnierzy, z czego 850 zginęło ostatniego dnia - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:45

"W nocy wojska rosyjskie dwukrotnie ostrzelały Nikopol i okolice. Centrum regionu objął ciężki ogień artyleryjski. Nie było ofiar ani rannych. Obecnie ustalane są szkody powstałe w wyniku ataków" - przekazał Serhij Łysak, gubernator obwodu dniepropietrowskiego.

05:40

Zarejestrowana w Szwecji firma handluje izotopami od rosyjskiego producenta broni jądrowej przy wsparciu finansowym szwedzkiego państwa - pisze dziennik "Expressen". Właściciel spółki był zamieszany w sprawę podejrzanego o szpiegostwo Rosjanina.

Według gazety sprowadzaniem rzadkich i cennych izotopów od produkującego głowice nuklearne kombinatu Elektrokhimpribor zajmuje się należąca do 44-letniego Petra Vasilieva szwedzka firma Neonest AB, która posiada również filię na Łotwie.



05:30

"To zdumiewające, że doszliśmy do tego punktu (...) Musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak to jest postrzegane na świecie. Jak to jest postrzegane przez Rosję" - powiedział Joe Biden podczas wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim. "Gospodyni kremlowskiego programu telewizyjnego powiedziała ostatnio, cytuję 'dobra robota, Republikanie' (...) Jeśli celebruje cię rosyjska propaganda, to może być czas na przemyślenie swojego podejścia" - dodał.

Ponownie wyraził jednocześnie chęć zmian w systemie imigracyjnym i kompromisu z opozycją. Zaznaczył jednak, że Ukraina nie powinna być "zakładnikiem" rozmów na temat imigracji.

05:20

W Kijowie doszło do drugiego ataku w ciągu ostatnich dwóch dni.

"Tak jak 11 grudnia, wróg zastosował pociski balistyczne. Około godz. 3:00 (2:00 w Polsce) raszyści (Rosjanie) odpalili rakiety, najpewniej z kierunku północnego. Siłami obrony powietrznej wszystkie wrogie cele zostały zniszczone" - przekazała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.

Odłamki spadły na trzy dzielnice, położone na lewym brzegu Dniepru w Kijowie. W Darnickiej doszło do pożaru domu prywatnego na powierzchni 400 m. kw. W Dnieprowskiej wybuchł pożar na balkonie ośmiopiętrowego bloku oraz zapaliły się cztery samochody stojące przed budynkiem. Mieszkańcy zostali ewakuowani. Rannych zostało 51 osób.