Według lokalnych władz rano doszło do dwóch eksplozji w rosyjskim Biełgorodzie. Żołnierze z Ukrainy odparli serię rosyjskich ataków na Zaporoże. "The Times" podaje, że Rosjanie mają podjąć próbę inwazji na Mołdawię 9 maja. Prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja kontroluje Morze Czarne i nie pozwala na przepływ statków co może spowodować kryzys żywnościowy. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące 67. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 02.05.2022 r.

- O poranku doszło do eksplozji w rosyjskim Biełgorodzie. Poinformował o tym w mediach społecznościowych gubernator regionu Wiaczesław Gładkow.

- Ukraińskie wojsko zidentyfikowało rosyjskiego szpiega, który działał w sztabie generalnym.

- Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar powiedziała, że celem Rosji jest odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego i Azowskiego.

- Obwód ługański był ostatniej doby ostrzelany 18 razy, rosyjskie rakiety zabiły tam co najmniej trzy osoby, trzy kolejne raniły, zniszczyły 28 budynków.

- Według ukraińskiej agencji UNIAN szef rosyjskiego sztabu generalnego gen. Walerij Gierasimow został ranny pod Iziumem .

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na Twitterze, że pierwsze 100 osób ewakuowanych z zakładów Azowstal dotrze w poniedziałek do Zaporoża w południowo-wschodniej Ukrainie.

- Od początku rosyjskiej inwazji dzięki korytarzom humanitarnym ewakuowano z Ukrainy 350 tys. osób - poinformował Wołodymyr Zełenski.





Rosyjska okupacyjna administracja w Chersoniu na południu Ukrainy odcięła wszystkie drogi prowadzące z miasta na tereny kontrolowane przez siły ukraińskie. Półki w lokalnych sklepach są puste, a mieszkańcy opierają się próbom wprowadzenia do obiegu rosyjskiego rubla - pisze portal BBC.

Rosjanie twierdzą, że zniszczyli ukraiński myśliwiec MiG-29 w pobliżu Doniecka.

Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar powiedziała, że celem Rosji jest odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego i Azowskiego. Wypowiedź Malar przytoczył portal informacyjny RBK-Ukraina.

Rosja nie rezygnuje z planów zajęcia obwodów donieckiego i ługańskiego w ich granicach (administracyjnych), a teraz próbują to samo zrobić z obwodem charkowskim i chersońskim. Ich celem jest odcięcie Ukrainy od mórz - powiedziała wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony.

"Zniszczone życia ludzi i spalony albo skradziony majątek niczego nie dadzą okupantom. To tylko zwiększy toksyczność rosyjskiego państwa i liczbę na świecie tych, którzy będą działać na rzecz jej izolacji" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Szef państwa do wpisu dołączył zdjęcia przedstawiające zniszczenia spowodowane zbrojną agresją rosyjską.

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że żołnierze zniszczyli 10 ukraińskich dronów i dwa zestawy rakietowe Toczka-U.

Szef duńskiej dyplomacji Jeppe Kofod, który przebywa z wizytą na Ukrainie, ponownie otworzył w poniedziałek ambasadę Danii w Kijowie. Placówka po wybuchu wojny tymczasowo działała z Polski.

Otwarcie duńskiej ambasady Kofod nazwał "mocnym symbolem wsparcia dla Ukrainy i narodu ukraińskiego". Dyplomaci będą zajmować się bliskimi duńsko-ukraińskimi relacjami, w tym szeroką pomocą dla Ukrainy. Natomiast pomoc konsularna będzie świadczona w ograniczonym zakresie - oświadczył.

W części Białorusi wyłączany jest internet, by ukryć informacje o przemieszczaniu się rosyjskich wojsk na terytorium tego kraju - podaje w poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy.

Po raz pierwszy całościowe i częściowe ograniczenie dostępu białoruskich użytkowników łączności mobilnej do internetu odnotowano 1 kwietnia - pisze w komunikacie wywiad. W ciągu miesiąca całe regiony kraju miały ograniczony dostęp do sieci - dodaje.



"Rosja chce całkowicie zablokować naszą gospodarkę: nie pozwala na przepływ statków, kontroluje Morze Czarne" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie, którego udzielił australijskiej telewizji Nine Network.

Zełenski podkreślił, że Ukraina może stracić miliony ton zbóż z powodu rosyjskiej blokady portów nad Morzem Czarnym, co wywoła kryzys żywnościowy, który wpłynie zarówno na Europę, jak i na Azję i Afrykę.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny poinformowała o zniszczeniu dwóch rosyjskich łodzi Raport w pobliżu Wyspy Węży. Do ataku wykorzystano drony Bayraktar.

Finlandia 12 maja ma złożyć wniosek o członkostwo w NATO - tak podaje fiński dziennik "Iltalehti", powołując się na źródła rządowe. Chęć zbliżenia z Sojuszem to wynik obaw w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Podobne nastroje panują również w Szwecji, która również nie należy do NATO.

W przypadku akcesji tych dwóch państw Rosja zapowiada rozmieszczenie dodatkowej broni w obwodzie kaliningradzkim - podaje agencje Reutera.

"Nie można sobie wyobrazić grozy, której doświadczyliśmy" - powiedziała jedna z kobiet ewakuowanych wczoraj z zakładów Azowstal w Mariupolu, w których przed rosyjskimi wojskami wciąż ukrywają się setki Ukraińców.

Szef Światowego Programu Żywnościowego (WFP) David Beasley oskarżył Rosjan o to, że uniemożliwiają przedstawicielom ONZ dzielenie pomocy ukraińskim cywilom uwięzionym w oblężonych miastach, takich jak Mariupol, Mikołajów czy Chersoń, co grozi masowym głodem.

Dlaczego odmawia się jedzenia niewinnym ofiarom wojny, cywilom? - zapytał retorycznie Beasley w wyemitowanym w niedzielę wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBS.

Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w niedzielę w rosyjskim ostrzale bloków mieszkalnych w mieście Orichiw w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformowały lokalne władze. W niedzielę siły rosyjskie uderzały w cywilną infrastrukturę miasta Orichiw - czytamy w komunikacie władz obwodu zaporoskiego. Jak przekazano, trafiono w wielopiętrowe budynki. Dwóch mężczyzn zginęło wskutek obrażeń spowodowanych odłamkami. Cztery osoby trafiły do szpitala z obrażeniami różnego stopnia.

Trzy osoby zginęły i trzy zostały ranne minionej doby w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy wskutek rosyjskiej agresji zbrojnej - poinformował w poniedziałek szef władz tego regionu Serhij Hajdaj. Wśród rannych jest dziecko.

12-letni chłopiec został ranny podczas ostrzału miasta Zołote w niedzielę wieczorem. Łącznie w obwodzie tego dnia w związku z rosyjską agresją zginęły trzy osoby: w miastach Zołote, Lisiczańsk i Popasna. Zniszczonych zostało wiele budynków mieszkalnych.

"Celem Ameryki w Ukrainie jest to, by Ukraińcy wygrali i wyrzucili rosyjskich agresorów ze swojego kraju. To cel wspólnych wysiłków nas i naszych przyjaciół - Polaków oraz innych naszych sojuszników - jeśli chodzi o sankcje oraz dostarczanie różnego rodzaju pomocy bohaterskim ukraińskim żołnierzom broniącym swojej ojczyzny" - powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński w wywiadzie opublikowanym w poniedziałkowym "Super Expressie".

W obwodzie dniepropietrowskim rosyjska rakieta zniszczyła magazyn zboża. Taką informację podał Walentin Rezniczenko, szef administracji regionalnej.

Wczoraj w Moskwie odbyły się pochód pierwszomajowy. Nie zabrakło na nim symbolu rosyjskiej inwazji - "Z".



/ MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

/ MAXIM SHIPENKOV / PAP

W Rosji zatrzymano w niedzielę ponad 200 osób pikietujących w związku z 1 maja i przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę - pisze w poniedziałek Radio Swoboda. Najwięcej zatrzymań przeprowadzono w Moskwie i Petersburgu - po ok. 80 osób.

W Petersburgu zatrzymano m.in. artystkę Annę Anisimową, która przykuła się kajdankami do barierki na chodniku, a przed sobą ustawiła telewizor z napisem "Z TV"

"Na początku konfliktu Rosja zaangażowała ponad 120 batalionowych grup taktycznych, co stanowiło około 65 proc. jej wszystkich lądowych sił bojowych. Prawdopodobnie ponad jedna czwarta tych jednostek stała się obecnie nieefektywna bojowo. Niektóre z najbardziej elitarnych jednostek rosyjskich, w tym Siły Powietrznodesantowe, WDW, poniosły największe straty. Odbudowa tych sił zajmie Rosji prawdopodobnie lata" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskie ministerstwo obrony.



Siły ukraińskie w ciągu minionej doby odparły 10 ataków wroga w Donbasie na wschodzie kraju - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak dodano, wojska rosyjskie prowadzą ofensywę praktycznie wzdłuż całej linii rozgraniczenia na kierunku donieckim.

W niedzielę w obwodzie donieckim i ługańskim odbito 10 ataków Rosjan, zniszczono dwa czołgi, 17 systemów artyleryjskich, 38 jednostek bojowego sprzętu opancerzonego i 10 pojazdów. Ukraińcy strącili też 10 bezzałogowców przeciwnika - czytamy.

Podlegający Norwegii arktyczny archipelag Svalbard może zostać wykorzystany przez Rosjan do wzniecenia konfliktu. Przez lata Norwegia na północy Półwyspu Skandynawskiego obok bliskiej współpracy z NATO, ograniczała swoją obecność wojskową, aby zachować dobre stosunki z Rosją - mówi PAP prof. Katarzyna Zyśk z Norweskiego Instytutu Studiów Obronnych.

Jak przypomina, prof. Zyśk, Svalbard podlega jurysdykcji Norwegii, jednak norweska władza jest ograniczona w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej oraz wojskowej.

Rosja jest jednym z 46 krajów-sygnatariuszy traktatu Spitsbergeńskiego z 1920 roku, i na tej podstawie ma prawo do rozwijania działalności gospodarczej. Rosja twierdzi, że Svalbard to obszar zdemilitaryzowany, natomiast Norwegowie wskazują, że chociaż nie jest możliwa tam stała obecność w postaci baz wojskowych, to jednak przebywanie tam norweskich żołnierzy czy lądowanie samolotów wojskowych jest zgodne z traktatem.

Przewodniczący Komisji Wywiadu amerykańskiej Izby Reprezentantów Adam Schiff w rozmowie ze stacją CNN opisał rozmowę, jaką członkowie delegacji Kongresu odbyli w niedzielę w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i oświadczył, że jego zdaniem "to tylko kwestia czasu", zanim prezydent USA odwiedzi Ukrainę.

"Myślę, że wizyta prezydenta jest brana pod uwagę, ale to tylko kwestia tego, jak szybko będzie to wykonalne" - powiedział Schiff telewizji CNN.



Przy Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy do niedawna działał rosyjski szpieg poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

Dwie eksplozje miały miejsce we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek w Biełgorodzie, południowym regionie Rosji graniczącym z Ukrainą, poinformował w mediach społecznościowych gubernator regionu Wiaczesław Gładkow. "Nie było żadnych ofiar ani zniszczeń" - oświadczył Gładkow.

Na Twitterze pojawiły się materiały wideo i doniesienia o rzekomych ukraińskich dronach nad Biełgorodem. Autentyczność tej informacji nie mogła być wstępnie potwierdzona.



Według brytyjskiego dziennika "The Times" rosyjskie władze opracowały misterny plan inwazji, zgodnie z którym Mołdawia zostanie wkrótce zaatakowana według tzw. "donbaskiego" scenariusza.

Według cytowanych przez dziennik ukraińskich źródeł wywiadowczych istnieje "szereg przesłanek", które wskazują na to, że w bliskiej perspektywie może dojść do ataku na to byłe państwo radzieckie, w którego armii służy zaledwie 3250 żołnierzy.