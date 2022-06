Wojska rosyjskie kontynuowały szturm Siewierodoniecka w obwodzie Ługańskim. W mieście toczyły się walki - poinformował w raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W wieczornym nagraniu prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Siewierdonieck, podobnie jak inne strategiczne miasta Donbasu, jest w stanie skutecznie się bronić. Część mieszkańców okupowanego przez Rosjan Mariupola, na południowym wschodzie Ukrainy, nadal żyje w piwnicach, bo budynki są zniszczone po ostrzałach - poinformował doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko. Najważniejsze wydarzenia 107. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Borodzianka po rosyjskim ataku / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

05:31

Ponad 123 mln CAD rosyjskich aktywów zostało dotychczas zamrożonych w Kanadzie, zablokowano też transakcje o wartości ponad 289 mln dolarów - podała w komunikacie kanadyjska policja.



Parlament Kanady kończy prace nad budżetem federalnym, a w propozycjach przepisów okołobudżetowych znalazła się możliwość przejęcia rosyjskich aktywów w Kanadzie i przekazanie ich Ukrainie na odbudowę kraju po wojnie oraz na rekompensaty dla ofiar rosyjskiej inwazji. Jeśli przepisy nowelizujące m.in. kanadyjską Ustawę Magnitskiego wejdą w życie, byłoby to pierwsze takie rozwiązanie w krajach G7. Podobne rozwiązania analizują USA i Unia Europejska, ale wskazywane są wątpliwości co do legalności takich rozwiązań.

05:15

Sytuacja na froncie nadal jest ciężka, w ciągu dnia nie było istotnych zmian - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo wyemitowanym w nocy z czwartku na piątek.

Zełenski zapewnił, że ważny strategicznie Siewierodonieck i sąsiedni Lisiczańsk, a także inne miasta Donbasu, które dla rosyjskiego agresora są obecnie kluczowymi celami na wschodzie kraju, mogą się skutecznie bronić. Czynimy natomiast pewne postępy w regionie charkowskim i wyzwalamy nasz kraj - powiedział prezydent Ukrainy.

Odnosząc się do sytuacji na południu kraju mówił o "pewnym pozytywnym efekcie w regionie zaporoskim, gdzie możliwe się stało pokrzyżowanie planów agresora (...) Broni się także Mikołajów".

05:09

Podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenski, prezydent Emmanuel Macron zapewnił, że Francja nadal będzie dostarczać Ukrainie ciężką broń do obrony przed rosyjską agresją - poinformował Pałac Elizejski.



Francja dostarczyła już na Ukrainę 12 haubicoarmat Caesar, a także szkoli ukraińskich żołnierzy do ich obsługi.



Obaj przywódcy uzgodnili, że pozostaną w kontakcie, zwłaszcza w kontekście zabiegów Ukrainy o przyznanie jej statusu kandydata do Unii Europejskiej.

05:00