Trwają walki na ulicach Siewierodoniecka. Mer miasta Ołeksandr Striuk zapewnił, że Ukraińcy posiadają wystarczające siły, by odeprzeć rosyjskie ataki.. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że rosyjskie oddziały z systemami Iskander-M zostały rozmieszczone na terenie Białorusi przy granicy z Ukrainą. Okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej przegrupowują się na Morzu Czarnym. Stale utrzymuje się zagrożenie desantem na Odessę - poinformował rzecznik odeskiej administracji wojskowej Serhij Bratczuk. Najważniejsze wydarzenia 104. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Zniszczenia po rosyjskim ataku w miejscowości Trościaniec / Viacheslav Ratynskyi / PAP

05:26

Władze Ukrainy i Mołdawii zawarły w poniedziałek porozumienie dotyczące usprawnienia procedur celnych na granicy obu państw. Umowa ma pomóc w szybszym kierowaniu towarów, głównie żywności, z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy przez Mołdawię do państw UE.



Jak podał kiszyniowski portal Stiri, umowa dotycząca współpracy celnej służy ułatwieniu "przekraczania granicy ukraińsko-mołdawskiej oraz jej zabezpieczenia".

05:14

Prezydent Wołodymyr Zełenski spodziewa się, że najbliższych tygodniach Ukraina otrzyma status kandydata do UE. Uważam, że będzie to decyzja ważna nie tylko dla samej Ukrainy, lecz dla całego europejskiego projektu - powiedział Zełenski w nagraniu wideo.



To zdecyduje, czy Unia Europejska ma przyszłość, czy też nie - podkreślił Zełenski.



Jeszcze w czerwcu Komisja Europejska ma przedstawić swoje stanowisko w sprawie statusu Ukrainy jako państwa kandydującego do UE.

05:10

Odnosząc się do sytuacji w Donbasie, w przemysłowym regionie, w którym leży Siewierodonieck, powiedział: "Ukraiński Donbas się trzyma, trzyma się mocno!"



Główne wysiłki wroga skupiają się na próbie całkowitego zajęcia tego ośrodka przemysłowego - podała ukraińska armia.



Nasi żołnierze zachowują kontrolę nad Siewierodonieckiem, walki trwają w jego wschodniej części - dodał w swoim komunikacie Sztab Generalny armii Ukrainy.

05:07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraińscy żołnierze nie ustępują ze swych pozycji w ogarniętym walkami Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju.



Nasi bohaterowie nie ustępują w Siewierodoniecku. W mieście toczą się zacięte walki uliczne - stwierdził Zełenski.

05:00