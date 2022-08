Mnożą się doniesienia, że rosyjscy okupanci szykują się do pseudoreferendów w zajętych przez siebie rejonach południa Ukrainy, ale nie oddamy im tego, co nasze – oświadczył wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że jakikolwiek atak na elektrownię atomową jest "samobójstwem". Ustosunkował się w ten sposób do doniesień o powtarzających się rosyjskich ostrzałach artyleryjskich Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, największej elektrowni jądrowej w Europie. Informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 08.08.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczenia po rosyjskim ataku w miejscowości Basztanka w obwodzie mikołajowskim / Alena Salomonova / PAP 06:37 Siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na kilka celów wojskowych w obwodzie winnickim, w środkowej Ukrainie. Są poszkodowani - poinformowały ukraińskie siły powietrzne w komunikacie na Telegramie. Do ataku doszło późnym wieczorem w niedzielę. Jak informuje portal "Ukrainska Prawda", wieczorem w obwodzie winnickim i głównym mieście, Winnicy, słychać było kilka eksplozji. Dwie z nich nastąpiły przed alarmem przeciwlotniczym. 05:57 Okupanci oferują mieszkańcom okupowanego obwodu chersońskiego 10 tys. rubli za głosowanie w pseudoreferendum - informuje obwodowa administracja państwowa w Chersoniu. "Okupanci chcą 'kupić' głosy mieszkańców obwodu chersońskiego przed przeprowadzeniem fałszywego referendum. W regionie otwiera się coraz więcej instytucji, w których wszystkim chętnym obiecuje się pomoc finansową w wysokości 10 000 rubli" - przekazano. 05:10 Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył, że po dziesięcioleciach powróciło znów zagrożenie wybuchu konfliktu nuklearnego. Wezwał kraje dysponujące taką bronią do zobowiązania, że nie użyją jej jako pierwsze. Guterres podkreślił, na konferencji prasowej w Tokio, że jakikolwiek atak na elektrownię atomową jest "samobójstwem". Ustosunkował się w ten sposób do doniesień o powtarzających się rosyjskich ostrzałach artyleryjskich Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, największej elektrowni jądrowej w Europie. 05:03 Prezydent podkreślił, że sytuacja w Donbasie, we wschodniej części kraju, jest nadal bardzo trudna, ale trudna pozostaje też w obwodzie charkowskim i na południu. Powtórzył, że kluczowe znaczenie dla jego kraju ma broń. Zełenski powiedział, że rozmawiał w niedzielę z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem i poinformował go o sytuacji, w tym o ponownym ostrzale terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. "Nie ma na świecie narodu, który może się czuć bezpieczny, kiedy państwo-terrorysta ostrzeliwuje elektrownię atomową.(...) Już teraz jest potrzebna zasadnicza odpowiedź wspólnoty międzynarodowej na rosyjskie ataki na Zaporoską Elektrownię Atomową, największą w Europie" - oświadczył ukraiński prezydent. 05:00 Mnożą się doniesienia, że rosyjscy okupanci szykują się do pseudoreferendów w zajętych przez siebie rejonach południa Ukrainy, ale nie oddamy im tego, co nasze - oświadczył wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu. "Pojawia się coraz więcej doniesień, że okupanci szykują się do pseudoreferendów w zajętych przez siebie rejonach południa naszego kraju. Chcę powiedzieć(...), że wszyscy, którzy pomagają okupantom zrealizować ten zamiar, będą odpowiadać przed Ukrainą. Stanowisko naszego państwa pozostaje takie jak dotąd: nie oddamy tego, co nasze" - oznajmił Zełenski na Facebooku. Zobacz również: Szef ONZ ostrzega przed konfliktem nuklearnym. "Ludzkość igra z naładowanym pistoletem"

Współpracownik Putina opuścił włoski szpital. Lekarze: To nie otrucie

Raport Amnesty International wywołał oburzenie. "W pełni podtrzymujemy nasze tezy"

Były wicepremier Rosji wybrany na prezesa międzynarodowej federacji Karol Żak