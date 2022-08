Zełenski o negocjacjach z Rosjanami: Proponują nam kapitulację [RELACJA]

To 162. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Co najmniej osiem zginęło, a cztery zostały ranne w czwartek w wyniku ostrzelania przez Rosjan przystanku komunikacji miejskiej w Torecku w obwodzie donieckim. Wołodymyr Zełenski dąży do "bezpośrednich rozmów" z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, aby pomógł on zakończyć wojnę jego kraju z Rosją. Najnowsze informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 04.08.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Rosyjski pojazd bojowy / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA

19:59

Administracja USA wydaje się głęboko zdeterminowana, by doprowadzić do rozstrzygnięć militarnych korzystnych dla Ukrainy - powiedział PAP szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch po rozmowach z przedstawicielami administracji Joe Bidena w Waszyngtonie. Jak dodał, wojna wkracza w kluczową fazę i potrzebne są szybkie decyzje w sprawie dostaw broni dla Kijowa.

Jak przekazał Soloch, koordynacja pomocy dla Ukrainy była jednym z głównych tematów rozmów z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Jakiem Sullivanem oraz przedstawicielami Departamentu Stanu i Pentagonu, a także republikańskim senatorem Jimem Rischem i ekspertami think-tanków.

19:38

Prokuratura Generalna Łotwy oskarżyła obywatela Białorusi o szpiegostwo na rzecz białoruskiego wywiadu wojskowego. Zgodnie z łotewskim prawem karnym za przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.

19:31

Sąd w Moskwie wydał w czwartek zaocznie nakaz aresztowania szefa portalu śledczego Insider Romana Dobrochotowa - poinformowała niezależna "Nowaja Gazieta. Europa".

Nakaz został wydany z powodu domniemanego nielegalnego przekroczenia granicy przez Dobrochotowa. Według sądu, powołującego się na informacje FSB, dziennikarz uczynił to z 31 lipca na 1 sierpnia, nie okazując paszportu. Granicę miał przekroczyć z obwodu woroneskiego w Rosji do obwodu ługańskiego na Ukrainie.

19:14

19:01

Rzekome problemy z żywnością w Polsce Kreml wpisuje w antyukraińską propagandę i dezinformacyjne działania - powiedział rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Według rosyjskiej propagandy kryzys cukrowy w Polsce ma być wynikiem napływu dużej liczby uchodźców z Ukrainy i zwiększonego przez to popytu na ten produkt - wskazał rzecznik.

18:49

Zełenski o negocjacjach z Rosjanami: Proponują nam kapitulację i przyjęcie ich "pokoju"

18:31

Rosja spala gaz, którego nie wyeksportowała do Europy - poinformował w czwartek ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko, powołując się na fińskie media, według których płomień spalanego surowca widać nawet z Finlandii.

Podczas gdy Rosja zmniejsza dostawy gazu do Europy, sztucznie zwiększając ceny surowca, jej własne magazyny robią się przepełnione - podkreśla minister na Facebooku.

"I zamiast zarabiania miliardów euro na dostawach Rosjanie są po prostu zmuszeni do spalania gazu w powietrzu" - konkluduje Hałuszczenko.

18:09

Kanada wznawia szkolenia ukraińskich żołnierzy w ramach operacji UNIFIER; szkolenia będą się odbywały w Wielkiej Brytanii. Na Ukrainę trafią też kolejne dostawy kanadyjskiej broni - poinformowała w czwartek minister obrony Kanady Anita Anand.

Od przyszłego tygodnia kanadyjski personel wojskowy będzie wysyłany do bazy w południowo-wschodniej Anglii. W szkoleniach dla nowych żołnierzy armii ukraińskiej, prowadzonych z inicjatywy rządu Wielkiej Brytanii, wspólnie z brytyjskim wojskiem weźmie udział do 255 kanadyjskich wojskowych - powiedziała Anand.

Będą to szkolenia z m.in. obsługi broni, walki na pierwszej linii, umiejętności zwiadowczych i pierwszej pomocy medycznej, a także prawa dotyczącego konfliktów zbrojnych.

18:00

Na jednej ze stacji w obwodzie rostowskim zauważono chiński sprzęt wojskowy.

17:39

Linia frontu w Ukrainie widziana z kosmosu.

17:32

Ukraińskie wojsko zestrzeliło dwa drony kamikadze, którymi Rosjanie próbowali zaatakować pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie mikołajowskim, poinformowało Dowództwo Operacyjne OK "Południe".

17:21

Seria eksplozji słyszana była w miejscowości Nowa Kachowka w południowej Ukrainie.

17:14

Dochody Rosji z transakcji z Niemcami wciąż rosną i to pomimo embarg nałożonych m.in. na węgiel, złoto czy stal - donosi "Die Welt". Niemiecki dziennik sugeruje, że płatności z Niemiec wystarczają na częściowe finansowanie machiny wojennej Władimira Putina.

16:35

Od początku rosyjskiej pełnowymiarowej agresji przeciwko Ukrainie zginęły tysiące ukraińskich wojskowych; nie ujawniamy dokładnej liczby poległych - powiedziała w czwartek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, cytowana przez portal Suspilne.

Wiceminister podkreśliła, że straty osobowe po stronie ukraińskiej są "znacznie mniejsze" niż straty rosyjskie. "I możemy powiedzieć, że to tysiące, a nie setki" - dodała.

Malar zaznaczyła, że ukraińska strona nadal nie będzie ogłaszać dokładnej liczby poległych w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Według Kijowa straty rosyjskie wynoszą ok. 41,5 tys. żołnierzy.

16:27

Zatopiony rosyjski czołg.

16:01

Długie kolejki klientów utworzyły się w tym tygodniu przed sklepami H&M w moskiewskich sieciach handlowych. Szwedzkie przedsiębiorstwo wyprzedaje towar, nim na dobre wycofa się z Rosji.

15:46

Armia rosyjska wzmacnia swoje siły w obwodach chersońskim i zaporoskim na południu Ukrainy - powiedział w czwartek na konferencji prasowej generał Ołeksij Hromow, zastępca szefa głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Dodał, że żołnierze rosyjscy przerzucani są do częściowo okupowanych obwodów chersońskiego i zaporoskiego, szczególnie w rejon Melitopola, drogą kolejową przez most Kerczeński i przez terytorium zaanektowanego Krymu. Tą samą drogą uzupełniane są straty w uzbrojeniu i sprzęcie.

Ponadto terytorium Krymu wróg wykorzystuje jako przyczółek do gromadzenia uzbrojenia, sprzętu wojskowego, amunicji, środków materiałowo-technicznych w celu uzupełnienia strat poniesionych przez jego wojsko na wyżej wymienionych kierunkach - dodał ukraiński generał.

15:17

Partyzanci na rowerach przejęli rosyjski czołg.

15:05

Amnesty International bierze udział w rosyjskiej kampanii propagandowej i dezinformacyjnej - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak w reakcji na opublikowany raport AI. Organizacja zarzuca wojsku ukraińskiemu łamanie prawa konfliktów zbrojnych.

14:54

W wielu ukraińskich miastach informowano o podłożonych bombach; zgłoszenia okazywały się fałszywe. Władze obwodu odeskiego oceniają, że to część rosyjskiej hybrydowej wojny informacyjnej.

Według niego "wróg w ten sposób próbuje zasiać panikę". "Nie tylko ostrzeliwuje ukraińskie miasta rakietami, ale też może organizować prowokacje" - podkreślił rzecznik.

W czwartek takie zgłoszenia odnotowano m.in. w miastach Równe, Tarnopol i Winnica. Ludzi ewakuowano z dworców i bazarów.

14:17

Ok. 100 tys. uchodźców z Ukrainy przyjęła Francja od początku wojny - wynika z danych Urzędu ds. Imigracji i Integracji (OFII). Część Ukraińców narzeka na brak pracy i biurokratyczne przeszkody przy próbach zakładania firmy - pisze w czwartek dziennik "Le Figaro".



"Niektórzy wracają na Ukrainę, inni nadal przyjeżdżają" - poinformował dyrektor OFII Didier Leschi.



Apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o ewakuację obwodu donieckiego może zapowiadać wzrost migracji. Spośród 200 tys. Ukraińców w regionie część zapewne przyjedzie do Francji - prognozuje Leschi.

13:56

Rosyjskie ministerstwo budownictwa, mieszkalnictwa i usług komunalnych opracowało plan odbudowy okupowanego Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy. Zgodnie z tym planem, na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal ma powstać park lub miejsce wypoczynku - powiadomił ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

13:34

Komisja Europejska przekazała, że z zadowoleniem przyjęła decyzję Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), wzywającą Rosję do natychmiastowego zaprzestania naruszeń przepisów międzynarodowego lotnictwa w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony ludności cywilnej.



Decyzja ICAO odnosi się do naruszenia suwerennej przestrzeni powietrznej Ukrainy w kontekście agresji prowadzonej przez Rosję oraz do świadomego i ciągłego naruszania kilku wymogów bezpieczeństwa w celu obejścia przez rząd rosyjski sankcji UE.



Działania te obejmują nielegalną podwójną rejestrację w Rosji samolotów skradzionych firmom leasingowym oraz zezwolenie rosyjskim liniom lotniczym na eksploatację tych samolotów na trasach międzynarodowych bez ważnego Certyfikatu Zdatności do Lotu, który jest niezbędnym certyfikatem bezpieczeństwa.

13:26

Heather Papowitz, koordynatorka WHO ds. kryzysowych na Ukrainie, oświadczyła, że służba zdrowia w tym kraju pod wieloma względami przywykła do pracy w warunkach ostrzału. Papowitz, która w zeszłym tygodniu była na Ukrainie, wyraziła zaniepokojenie brakiem dostępu WHO do terytoriów, gdzie trwają walki oraz terenów okupowanych przez wojska rosyjskie.

Uzyskanie dostępu jest najważniejszą kwestią, która spędza nam sen z powiek - powiedziała w środę agencji Reutera Papowitz, powołując się na trudności w dostarczaniu lekarstw dla osób z chorobami przewlekłymi oraz w niesieniu pomocy ludziom z urazami fizycznymi i psychicznymi.

Ważnym aspektem - według Papowitz - jest również kontrola chorób. Na Ukrainie jest niski zasięg szczepień przeciwko odrze i polio. Pojawiły się również obawy co do przypadków cholery, jednak jak podaje koordynatorka WHO, nie zostały one jeszcze potwierdzone.

13:09

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o pogłębiającym się kryzysie zdrowotnym na Ukrainie. Jako główne przyczyny tej sytuacji podała m.in. wyczerpanie personelu medycznego, który pracuje w warunkach intensywnych działań wojennych oraz zbliżającą się zimę.

Według informacji WHO przytoczonych w czwartek przez agencję Reutera, na Ukrainie przeprowadzono dotychczas 434 ataki na obiekty służby zdrowia. Dla zobrazowania skali problemu organizacja podała, że na całym świecie w bieżącym roku było 615 tego typu ataków.

12:50

58-letni obywatel Rosji zginął w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie Czuhujewa w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie. Są też zabici i ranni w innych miastach.



12:47

Były niemiecki kanclerz Gerhard Schroeder działa jako rzecznik Putina w Niemczech i jest celowo wysyłany przez Kreml w celu osłabienia pozycji rządu w Berlinie - powiedział gazecie "Bild" sekretarz generalny współrządzącej w Niemczech liberalnej partii FDP Bijan Djir-Sarai.

12:35

Rosja nie może wygrać wojny na Ukrainie; jeśli tak się stanie, Putin otrzyma potwierdzenie, że przemoc działa, a wówczas inne sąsiednie kraje mogą być następne - mówił na wyspie Utoya sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.



12:28

Rosja przygotowuje się do sfałszowania dowodów, aby obwinić siły ukraińskie o spowodowanie eksplozji w obozie jenieckim w Ołeniwce przed wizytą na miejscu tragedii dziennikarzy i przedstawicieli organizacji międzynarodowych - przekazała agencja Associated Press za źródłami w amerykańskim wywiadzie.



W obozie jenieckim w Ołeniwce, na terenie samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, przebywało wielu ukraińskich żołnierzy, którzy kilka miesięcy temu poddali się po obronie zakładów Azowstal w Mariupolu. Ukraińskie wojsko zaprzeczyło swojemu udziałowi w ataku. Ministerstwo obrony stwierdziło w oświadczeniu, że ma dowody na to, iż lokalni separatyści wspierani przez Kreml byli w zmowie z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa i rosyjską prywatną firmą wojskową grupą Wagnera i zaminowali więzienie przed "użyciem łatwopalnej substancji, co doprowadziło do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia w pomieszczeniach".



12:00

Obecność wojsk rosyjskich na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie stanowi poważne naruszenie bezpieczeństwa nuklearnego; ponawiamy wezwania do rosyjskich sił zbrojnych o natychmiastowe opuszczenie terenu siłowni - przekazał rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Jahnz.



11:50

Co najmniej osiem zginęło, a cztery zostały ranne w czwartek w wyniku ostrzelania przez siły rosyjskie przystanku komunikacji miejskiej w Torecku w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Facebooku.

Jak podkreślił, wśród rannych jest troje dzieci.

10:43

Na ulicach okupowanego Mariupola nad Morzem Azowskim do tej pory na ulicach leżą w workach ciała zabitych cywilów, których okupacyjne władze nie zabierają - poinformował w czwartek lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Według niego okupacyjne władze nie reagują na prośby mieszkańców o pochowanie ciał.

10:20

W czwartek BBN we wpisie na Twitterze poinformowało, że Paweł Soloch rozmawiał z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa międzynarodowego Jakiem Sullivanem o sytuacji w Ukrainie - w tym o postulacie prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącym wsparcia państw przekazujących uzbrojenie Ukrainie. W rozmowie poruszono także kwestie implementacji postanowień madryckiego szczytu NATO - dotyczących zwiększania obecności sojuszniczej na wschodniej flance - oraz polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej i energetycznej.

10:02

Po ataku ukraińskich sił na stację kolejową w Bryliwce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, w którym zginęło wielu żołnierzy wroga, rosyjscy okupanci nasilili w całym regionie represje ludności cywilnej - zaalarmował lojalny wobec Kijowa wiceszef chersońskiej rady obwodowej Serhij Chłań.



W Bryliwce najeźdźcy spłonęli albo pozostali bez rąk i nóg. (Dlatego rosyjskie władze okupacyjne) zaczęły teraz terroryzować miejscową ludność i poszukiwać osób, które pomogły ustalić cel ataku. Działania filtracyjne (tj. szczegółowe rosyjskie kontrole - PAP) obserwuje się w całym regionie. Polega to na tym, że agresorzy okrążają daną miejscowość i zabraniają ludziom wjazdu i wyjazdu. Chodzą po domach, nielegalnie wdzierają się do garaży, sprawdzają telefony i kieszenie zwykłych przechodniów - napisał Chłań wieczorem na Facebooku.



09:39

Wolontariusze z Litwy przekazali Siłom Zbrojnym Ukrainy zaawansowany technologicznie sprzęt do walki z rosyjskimi samolotami bezzałogowymi - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

09:11

Od 2014 roku władze Rosji traktują mieszkańców okupowanego obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy jak obciążenie dla budżetu państwa; Kreml uważa, że te straty finansowe trzeba "odrobić", dlatego na wojnę muszą iść wszyscy mieszkańcy regionu, nawet górnicy - ocenił lojalny wobec Kijowa szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.



08:50

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5,249 mln osób - przekazała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 24,3 tys. osób.

08:21

Jednostki sił specjalnych armii białoruskiej otrzymały zadanie przeprowadzenia sprawdzianu gotowości bojowej - poinformował w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.



Tymczasem siły rosyjskie ostrzeliwały z czołgów oraz artylerii około 30 miejscowości na południu Ukrainy, w tym okolice Mikołajowa i wsi Prybuzke w obwodzie mikołajowskim. Ponadto wojska rosyjskie prowadziły tam zwiad przy użyciu samolotów bezzałogowych.



07:47

Postawa rządu niemieckiego wobec wojny na Ukrainie pozostaje zagadką, ponieważ jest z gruntu nieuczciwa. U jej przyczyn leży niemiecki antyamerykanizm i oparte na korupcji wpływy Kremla w niemieckiej polityce - mówi belgijski historyk prof. David Engels.

Niemiecki rząd, według profesora Davida Engelsa, "dokłada wszelkich starań, by nadal pozyskiwać jak najwięcej taniej rosyjskiej energii, nawet jeśli wiąże się to z łagodzeniem sankcji międzynarodowych, jak w przypadku afery turbinowej" (chodzi o turbinę w głównej tłoczni gazociągu Nord Stream 1, która była serwisowana w Kanadzie, ale pod naciskiem rządu w Berlinie została decyzją rządu Kanady o wyjątkowym uchyleniu sankcji, przekazane Niemcom, by zapewnić ciągłość dostaw gazu z Rosji - PAP).



07:35

Trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu donieckiego na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie.

Jedna osoba cywilna zginęła w Bachmucie, jedna w Marjince i jedna we wsi Szewczenko.

07:30

Wygląda na to, że Rosja znalazła port pozwalający jej dostarczać ropę naftową z obejściem zachodnich sankcji, jest to niewielki egipski terminal naftowy El-Hamra - informuje agencja Bloomberg.

07:11

NATO może zrobić więcej, by pomóc Ukrainie bronić się przed rosyjską inwazją, bez ryzykowania otwartym konfliktem między Sojuszem a Rosją - przekonuje na łamach "Foreign Affairs" amerykański politolog Dan Altman. Zaznacza, że jednym z takich działań powinno być pozwolenie na to, by żołnierze sojuszniczych wojsk mogli dobrowolnie walczyć na Ukrainie.

07:00

Wojska rosyjskie najprawdopodobniej wykorzystują Zaporoską Elektrownię Atomową w Ukrainie do grania na lękach krajów Zachodu przed katastrofą jądrową - ocenił amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.



Według ISW Rosja najpewniej chce w ten sposób osłabić wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

06:40

Ukraiński atak na rosyjskie stanowisko dowodzenia w Czornobajiwce w obwodzie chersońskim. Zniszczono rosyjski sprzęt i posterunek 22. Korpusu Armii Sił Wybrzeża Marynarki Wojennej Rosji.

06:06

Helikoptery Mi-35 dotarły z Czech na Ukrainę - informuje Euromaidan Press.

05:50

Nowe statki z ukraińskim zbożem są gotowe do opuszczenia portów - informuje ukraiński minister spraw zagranicznych.

W ukraińskich portach znajduje się 68 statków z 1,2 mln ton ładunku na pokładzie.

05:32

Jak relacjonuje agencja Ukrinform Zełenski zauważył, że w ostatnich dniach w serwisach informacyjnych i mediach społecznościwych pojawia się wiele doniesień o sytuacjach konfliktowych i zagrożeniach - na Bałkanach, wokół Tajwanu, a teraz, być może, dotyczyć będą sytuacji na Kaukazie.



Wszystkie te sytuacje są różne, ale łączy je jedno zjawisko - globalna architektura bezpieczeństwa nie działa. Gdyby działała nie dochodziłoby do tych wszystkich konfliktów - powiedział Zełenski.



Podkreślił, że właśnie dlatego Ukraina skupia na sobie uwagę, nie tylko przez 161 dni, które upłynęły od początku rosyjskiej agresji na pełną skalę, ale już od lat. Rosja kompletnie ignoruje prawo międzynarodowe i interesy ludzkości jako takiej.

05:20

Jak poinformował w wydawany w Hongkongu dziennik "South China Morning Post" prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dąży do "bezpośrednich rozmów" z prezydentem Chin Xi Jinpingiem aby pomógł on zakończyć wojnę jego kraju z Rosją.