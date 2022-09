Siły ukraińskie uderzały ostatniej doby na południu kraju w rosyjskie składy amunicji, zgrupowania wojsk i przeprawy promowe oraz utrzymywały mosty przez Dniepr pod kontrolą ogniową - podał Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. Rosjanie próbują przekształcić inspekcję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w "wycieczkę bez wyników". Nie wpuścili dziennikarzy ukraińskich i zagranicznych, a tylko swoich propagandystów - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Piątek to 191. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje z przebiegu wojny znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Rosyjski żołnierz na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

08:56

08:49

Rosjanie ostrzelali przedszkole w Słowiańsku.

08:32

Ukraińskie zbiory - 2022 rok.

08:25

130 tys. razy obywatele Rosji przekroczyli granicę litewską od początku wojny na Ukrainie - poinformował szef MSZ Litwy Gabrielius Landsbergis na konferencji prasowej. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu kraje Unii Europejskiej graniczące z Rosją rozpoczną rozmowy o stworzeniu bloku państw nieprzyjmujących rosyjskich turystów.

Część litewskich polityków nie popiera regionalnego rozwiązania dotyczącego wiz. Argumentują oni, że byłaby to bardziej deklaracja polityczna niż realny środek oddziaływania, ponieważ ten sam turysta, który chce przyjechać do Unii Europejskiej z Rosji, pojedzie do Niemiec czy Francji.

Podczas niedawnego spotkania szefów dyplomacji krajów UE w Pradze nie osiągnięto zgody w kwestii całkowitego zakazu wydawania wiz obywatelom Rosji. Ministrowie zgodzili się natomiast na zawieszenie porozumienia z Rosją o ułatwieniach wizowych, co ma utrudnić i zwiększyć koszt wjazdu obywateli Rosji do krajów unijnych.

08:14

Siły ukraińskie uderzały ostatniej doby na południu kraju w rosyjskie składy amunicji, zgrupowania wojsk i przeprawy promowe oraz utrzymywały mosty przez Dniepr pod kontrolą ogniową - podał Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.



Łącznie w wyniku ukraińskich uderzeń zginęło 102 rosyjskich żołnierzy. Zniszczono m.in. sześć czołgów, haubicę Msta, wyrzutnię rakietową Grad, osiem pojazdów opancerzonych oraz pięć składów amunicji - wynika z komunikatu.



Dowództwo oceniło, że sytuacja na jego obszarze operacyjnym wciąż jest trudna, ale pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. W dalszym ciągu atakują one punkty dowodzenia i utrzymują kontrolę nad szlakami transportowymi nieprzyjaciela - dodano.

07:50

Za bezpieczeństwo musimy zapłacić jakąś cenę, a to, że Zachód też cierpi, że jest wzrost cen, występują braki surowców, to cena za to, że ludzie na Zachodzie są bezpieczni - mówi weekendowemu "Polska Times" ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

07:21

Na południu Ukrainy doszło do nasilenia ukraińskich ataków, ale do informacji o tzw. dużej kontrofensywie należy odnosić się z ostrożnością - mówi PAP Piotr Żochowski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.

"Na pewno skomplikowała się sytuacja w rejonie Chersonia. Tam rzeczywiście Ukraińcy podjęli działania, które naruszyły linię obrony rosyjskiej. Była informacja o zajęciu kilku miejscowości i odepchnięciu Rosjan" - mówi Żochowski.

Ekspert ocenia jednak, że ogłoszona, w tym w zachodnich mediach, "wielka kontrofensywa" jest najpewniej przesadą, a także wynikiem nadinterpretacji słów przedstawicieli ukraińskich władz.

07:13

Obojętnie w imię jakiej ideologii Rosja dokonuje napaści i gwałtów jej ofiarom należy się obrona i pomoc. Tam gdzie się zjawiła, nie widzimy ani zwycięstwa tradycji, ani pokoju - mówi weekendowemu "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Paweł Soloch, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jak wskazuje Soloch, w wielu społeczeństwach poza Europą polityka przewartościowywania tradycyjnych zasad moralnych budzi niechęć, a napominanie przez Zachód rządów wrogo patrzących na "prawa mniejszości seksualnych" budzi jeszcze większą niechęć, jako nowy kulturowy kolonializm.

"Takie nastroje rosyjska propaganda wyzyskuje bez wahania" - podkreśla szef BBN w rozmowie z "DGP". "I trzeba powiedzieć, że w wielu państwach Zachodu obróbka ideologiczna trwa" - stwierdza.

06:56

W klasach pojawiło się więcej dzieci migrantów zza wschodniej granicy - informuje piątkowa "Rzeczpospolita".



Emigranci z Ukrainy, znacznie częściej niż przed wakacjami, decydują się dzisiaj na posyłanie swoich dzieci do szkół w Polsce, a sami myślą o dłuższym pobycie w naszym kraju - pisze gazeta, powołując się na badania Selectivv Data Tank.

06:41

Członkowie grupy Wagnera byli widziani w okolicy Bachmutu w obwodzie donieckim.

06:13

Burmistrz Charkowa Ihor Terechow poinformował o porannym ostrzale w obwodzie charkowskim. Według wstępnych informacji, cztery samochody zostały uszkodzone, ale nie było ofiar.

06:00

Ukraiński premier w rozmowie z niemiecką agencją DPA zaapelował o udostępnienie Ukrainie nowoczesnych niemieckich czołgów typu Leopard 2.

Szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal, który w sobotę przybędzie do Berlina, aby spotkać się w niedzielę z kanclerzem Olafem Scholzem, powiedział w rozmowie z agencją DPA: "Potrzebujemy zmiany filozofii dostaw broni. Przez to rozumiem: powinny być dostarczane również nowoczesne czołgi bojowe".

"Oczekujemy od Amerykanów, że dostarczą nam Abramsów, a od Niemiec, że otrzymamy czołgi typu Leopard 2. To są nowoczesne czołgi, takie, jakie Ukraina potrzebuje na polu walki" - powiedział Szmyhal.

05:56

Prezydent Wołodymyr Zełenski odbył spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Danii Jeppe Kofodem, po którym Zełenski powiedział, że Dania zobowiązała się zapewnić Ukrainie zimowe mundury dla żołnierzy.

05:45

Aleksandr Łukaszenko stwierdził, że narasta konflikt między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a ukraińskim wojskiem. Zdaniem białoruskiego dyktatora dojdzie do puczu, bo wojsko "nie chce dłużej tolerować radykalizmu prezydenta Zełenskiego".

05:23

Brytyjski gigant naftowy Shell poinformował Rosję, że nie będzie uczestniczyć w nowym projekcie energetycznym Sachalin 2.

Decyzja firmy, która posiadała ok. 27,5 proc. udziałów w poprzednim podmiocie realizującym projekt na rosyjskim Dalekim Wschodzie, jest zgodna z jej deklaracją opuszczenia Rosji po inwazji Moskwy na Ukrainę - poinformowała japońska agencja Kyodo, powołując się na komunikat amerykańskiej agencji Bloomberg.

05:18

Pozycje porzucone przez Rosjan w obwodzie charkowskim.

05:15

Aktualna sytuacja na froncie.

05:00

Pojawiły się doniesienia o nocnych eksplozjach w Melitopolu.