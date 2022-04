"45 dni trwa atak Rosji na nasz kraj. To atak największego pod względem terytorium kraju na świecie, największego pod względem agresywności, największego pod względem bezkarności" - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który zdalnie wziął udział w warszawskiej konferencji Stand Up for Ukraine. "W tym wyliczeniu jednak brak jednego faktu: że atakuje (ono) inne największe państwo na świecie - największe pod względem odwagi" - stwierdził Zełenski. "Nasza odwaga zjednoczyła cały świat demokratyczny" - dodał. Wzrosła liczba ofiar piątkowego ataku rakietowego na dworzec kolejowy w Kramatorsku w obwodzie donieckim. Szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj powiedział, że wkrótce dojdzie do rosyjskiej ofensywy, a o Donbas będzie się toczyć potężny bój. Jak podały władze obwodu charkowskiego, dzielnice Charkowa oraz jego przedmieścia zostały w ciągu doby ostrzelane 50-krotnie. Najważniejsze informacje z 45. dnia rosyjskiej inwazji w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Zniszczenia w Buczy / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

- Liczba ofiar piątkowego ataku rakietowego na dworzec kolejowy w Kramatorsku wzrosła do 52.

- Ukraińskie władze wzywają kraje Zachodu do dostarczenia ciężkiej broni dalekiej zasięgu.

- 132 cywilów zastrzelili w Makarowie w obwodzie kijowskim żołnierze rosyjscy - poinformował szef władz miasta Wadym Tokar w telewizji ukraińskiej.

- Szef obwodu ługańskiego: Wkrótce dojdzie do rosyjskiej ofensywy, a o Donbas będzie się toczyć potężny bój.

- Od początku inwazji Rosjanie stracili 19,1 tys. żołnierzy - ogłosił sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

16:19

W Kijowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Andrij Sybiha.

"Dokładnie teraz wizyta Borisa Johnsona w Kijowie rozpoczęła się od spotkania w cztery oczy z prezydentem Zełenskim" - napisał Sybiha na Facebooku. "Wielka Brytania to lider, jeśli chodzi o obronne wsparcie dla Ukrainy. Lider w antywojennej koalicji. Lider, jeśli chodzi o sankcje wobec rosyjskiego agresora" - dodał.

16:08

Roman Abramowicz w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę miał przekazać jeden ze swoich jachtów swojemu przyjacielowi - donosi "The Guardian". Chciał w ten sposób uniknąć jego przejęcia.

15:59

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (P), prezydent RP Andrzej Duda (C), prowadząca spotkanie, dziennikarka Isha Sesay (L) oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (na ekranie) podczas wydarzenia "Stand up for Ukraine" / Piotr Nowak / PAP

15:35

Trzy kuloodporne vany, które służyły do przewożenia pieniędzy, dzięki staraniom polskiej organizacji z Gloucestershire w południowo-zachodniej Anglii trafią na Ukrainę. Będą tam używane do rozwożenia pomocy humanitarnej.



Wsparcie dla Ukrainy jeśli chodzi o wszystkie artykuły pierwszej potrzeby jest w Wielkiej Brytanii bardzo duże, ale problemem jest rozwożenie tej pomocy już na terenie Ukrainy. Samochody przewożące pomoc są ostrzeliwane przez Rosjan, było kilka przypadków, że kierowcy zostali zabici, stąd pomysł, by zorganizować kuloodporne furgonetki - wyjaśnił w rozmowie z PAP Jaro Kubaszczyk, szef Polish Association Gloucestershire i organizator akcji.



W Preston w północno-zachodniej Anglii Kubaszczyk znalazł firmę, która handluje używanymi opancerzonymi furgonetkami. Jeden z tych trzech vanów, które wysyłamy na Ukrainę, był nawet używany przez Bank Anglii - zauważył .

15:29

"Znaleziono już wielu zabójców, którzy terroryzowali ludność cywilną w Buczy i Irpieniu. W ciągu krótkiego czasu ustalimy wszystkie informacje o tych ludziach: ich profile w sieciach społecznościowych, gdzie i z kim służą i mieszkają. Technologia pozwala obecnie znaleźć każdego, kto choćby raz trafił w obiektyw" - oznajmił na Telegramie ukraiński wicepremier i minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow.

15:27

"Rosja nie może okupować całego terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego. Siły Zbrojne Ukrainy trzymają linię obrony, więc Kreml kontynuuje taktykę terroru. Ostrzeliwują budynki mieszkalne Siewierodoniecka, zabili cywilów na dworcu Kramatorska. Chcą zniszczyć ludzi wraz z miastami, ale ta taktyka nie da wyników" - napisał szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak na komunikatorze Telegram. Jak dodał, "Rosja połamie sobie zęby". "Jest ich dużo jak szarańczy, ale nie zwyciężą w Donbasie. Ukraina nie ustąpi i nie odstąpi suwerenności i integralności terytorialnej" - kontynuował.

15:15

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski po raz trzeci wyrusza w niedzielę na Ukrainę. Polski kardynał zawiezie drugą karetkę pogotowia podarowaną przez papieża. Przekaże ją w Kijowie. Na Ukrainie pozostanie przez cały Wielki Tydzień.



W wydanym komunikacie podano, że kardynał Krajewski przekaże karetkę w Kijowie w Wielki Czwartek. Pierwszy ambulans zawiózł do Lwowa.



Dar w postaci ambulansu, jak i dzień wybrany na jego przekazanie ma wielką wartość symboliczną: przypomina gest bliskości i służby, dokonany przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, w wigilię swej męki - podkreślono w nocie wydanej w Watykanie, w której przywołano gest umycia nóg. Podkreślono, że poprzez wręczenie tego "środka pomocy" Franciszek "pragnie schylić się przed mężczyznami i kobietami z Ukrainy, zranionej przez wojnę i głosić świadectwo swej bliskości".



Kiedy osoba ranna, chora lub w potrzebie będzie wieziona tym ambulansem, będzie mogła poczuć uścisk i pocieszenie ze strony papieża, który chce umyć i ucałować stopy braci i sióstr, doświadczających niesprawiedliwej przemocy wojny - wyjaśniono.

15:13

Rosyjskie wojsko zamieniło niektóre miasta w cmentarze. Przykładem tego jest Mariupol. Mamy przed oczami ciała naszych rodaków pozostawione na ulicach lub pochowane na skwerach koło domów czy w zbiorowych mogiłach. Miasto noszące imię Dziewicy Maryi jest doliną łez - powiedział biskup diecezji łuckiej Witalij Skomarowski włoskiemu dziennikowi "Avvenire". Chrześcijanie, ale także wyznawcy innych religii są dziś zjednoczeni, jak nigdy. Wszyscy modlą się o pokój na Ukrainie i na świecie. Wszyscy potępiają agresję - dodał. Zaznaczył, że wyznawcy różnych religii wspólnie stawiają czoła "kolejnej katastrofie i niosą pomoc ludziom".



Za wzorem papieża Franciszka kierujemy także nasze modlitwy do władz rosyjskich, aby usiadły do stołu negocjacyjnego. Choć dziś jesteśmy zaangażowani w obronę naszej ojczyzny, prawdziwe zwycięstwo przyjdzie dopiero po zakończeniu działań wojennych - oświadczył biskup Skomarowski.

15:01

7,5 tysiąca osób, które uciekły do Polski przed wojną z Ukrainy, planują ugościć na śniadaniu wielkanocnym pracownicy Polskiego Holdingu Hotelowego. Zaproszenie jest skierowane do tych osób, które nie znalazły się w prywatnych domach. Kierowanie oferty do tych osób koordynuje Caritas.

14:44

Rosjanie zorganizowali sztab w zabytkowej cerkwi w Łukasziwce w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy - poinformowały ukraińskie służby ds. sytuacji nadzwyczajnych. Na miejscu ratownicy znaleźli zwłoki, najprawdopodobniej miejscowych mieszkańców.

"Oprócz amunicji i zniszczonych kopuł z krzyżami (..), ratownicy znajdują też ciała ludzi. Mówią, że to miejscowi mieszkańcy, których rozstrzelały orki (Rosjanie)" - przekazano w nagraniu wideo z miejsca zdarzenia.

13:47

Musimy mieć tak silną armię, żeby nie musiała bronić nas na polu walki; aby była wystarczająco silna i odstraszała potencjalnych przeciwników - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Ożarowie Mazowieckim.

Jak dodał, "widzimy, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie - armia zbirów z Rosji, rzeźników, złoczyńców niszczy spokój domu ukraińskiego, niszczy życie na Ukrainie".

Dzisiaj, cała Europa, która zanurzona była w takim marzeniu o wiecznym pokoju, została wyrwana z tej geopolitycznej drzemki. I dlatego wszyscy dzisiaj rozmawiamy o nowych, o innych tematach, innych sprawach - takich, o jakich jeszcze dwa miesiące temu mało kto rozmawiał - wskazał szef rządu.

13:40

YouTube zablokował kanał Dumy Państwowej, który transmituje obrady rosyjskiego parlamentu. Biuro prasowe Google, do którego należy YouTube, przekazało agencji Interfax, że zrobiono to w celu zapewniania zgodności z przepisami dotyczącymi sankcji i zasad handlowych.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zaapelowała do przenoszenia się na rosyjskie platformy wideo.

13:35

Według Ukraińskiej Prawdy porwany został były gubernator obwodu chersońskiego Andrej Putyłow.

Chersoń jest jedynym dużym ukraińskim miastem, który zajęły wojska rosyjskie.

13:30

Wielu rosyjskich żołnierzy, którzy terroryzowali cywilów w Buczy i Irpieniu zostało już zidentyfikowanych dzięki technologiom rozpoznawania twarzy - poinformował szef ukraińskiego Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Michaił Fiodorow.

W krótkim czasie ustalimy wszystkie informacje o tych osobach: ich profile w sieciach społecznościowych, gdzie i z kim służą i mieszkają. Dziś technologia umożliwia znalezienie każdego, komu choć raz zrobiono zdjęcie - mówił.

13:05

Rzeczniczka praw obywatelskich w Ukrainie Ludmyła Denisowa poinformowała, że do dziś władzom w Buczy udało się potwierdzić 360 zgonów cywilów w mieście.

Denisowa podkreśliła, że w jednym z domów rosyjskie wojsko stworzyło "prawdziwą salę tortur". W budynku mieli rezydować Czeczeni.

12:34

Kanclerz Austrii Karl Nehammer przybył w sobotę do Kijowa z "wizytą solidarnościową". W planie jest spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, premierem Denysem Szmyhalem i merem Kijowa Witalijem Kliczko.

12:26

Rosyjscy sportowcy, którzy zdobyli medale na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie otrzymają pieniądze zamiast zagranicznych samochodów - podaje telewizja sportowa Match TV.

Od 2006 roku rosyjskim medalistom olimpijskim władze wręczały zagraniczne samochody. W związku jednak z sankcjami wprowadzonymi po inwazji na Ukrainę trudno takie maszyny sprowadzić. W związku z tym zdecydowano o nagrodach pieniężnych.

12:07

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że podejrzewa mariupolskiego deputowanego Konstantyna Iwaszczenkę o kolaborowanie z Rosjanami.

Polityk nazywa siebie "szefem administracji miejskiej Mariupola" i organizuje pracę władz okupacyjnych w części miasta kontrolowanej przez Rosjan. Wezwał także publicznie ukraińskie wojsko do złożenia broni.

SBU przypomina, że za zdradę stanu grozi dożywocie.

Iwaszczenko był członkiem prorosyjskiej Opozycyjnej Platformy "Za Życiem", która została zdelegalizowana przez Wołodymyra Zełenskiego po rozpoczęciu wojny.

11:18

W ciągu doby Rosjanie 50-krotnie ostrzelali dzielnice Charkowa i jego przedmieścia - poinformował szef władz obwodu Ołeh Syniehubow. Na południu obwodu trwają walki - Rosjanie próbują obejść Izium, by przebić się w kierunku obwodów ługańskiego i donieckiego.

Ok. 50 ostrzałów z artylerii, moździerzy, czołgów i wyrzutni przeprowadziły rosyjskie wojska w ciągu minionej doby - poinformował Syniehubow.

Ucierpiała infrastruktura dzielnic Sałtiwkа, Chołodna Hora, Ołeksyjiwka, CHTZ. Intensywny ostrzał był w Dergaczach (pod Charkowem). Uszkodzone są szpital, przychodnia, domy mieszkalne. Poszkodowanych nie ma - napisał Syniehubow w Telegramie.

10:30

Trwa rozminowywanie terenów obwodu kijowskiego, które były okupowane przez Rosjan. Do tej pory unieszkodliwiono prawie 10 tys. ładunków - poinformował szef obwodu Ołeksandr Pawliuk.

10:17

Komitet wykonawczy Rady Miejskiej Tarnopola podjął decyzję o zburzeniu pomnika rosyjskiego poety i pisarza Aleksandra Puszkina. Mer Serhij Nadal przekonuje, że "wszystko, co rosyjskie, musi zostać zdemontowane".

10:15

Jeśli mówić o kierunku kijowskim i rosyjskim zgrupowaniu na Białorusi, to niestety, nie można wykluczyć, że Kijów będzie kolejnym etapem ich ataku. Dokładnie tak samo nie można wykluczyć, że teoretycznie następnym celem może się stać Odessa - powiedział doradca ministra MSW Ukrainy Wadym Denysenko na antenie ukraińskiej telewizji.

Obecnie, jak rozumiemy, wszystkie główne siły zostaną skupione w Donbasie i najważniejsze zadanie i strategia Rosji to obwody doniecki i ługański - powiedział Denysenko.

09:41

09:40

Ostrzeliwane są wszystkie miejscowości w obwodzie ługańskim - przekonuje szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Hirske i Popasna są ostrzeliwane od rana do nocy, bez przerwy, ze wszystkich rodzajów uzbrojenia. W Popasnej i Rubiżnym trwają walki, wróg nie może się przebić, ma straty, ale ciągle napiera - powiedział Hajdaj w porannym podsumowaniu, opublikowanym w Telegramie.

Hajdaj powtórzył, że Rosjanie koncentrują siły przed ofensywą w Donbasie i zwiększają intensywność ostrzałów. Siewierodonieck jest ostrzeliwany po prostu kwartał po kwartale, nie ważne, co tam jest, szkoła, szpital czy domy mieszkalne - powiedział.

09:26

Władze Ukrainy planują w sobotę ewakuację mieszkańców z Mariupola oraz z miejscowości w obwodzie zaporoskim i ługańskim - poinformowała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk.

Z Mariupola w dalszym ciągu można próbować wyjechać tylko prywatnymi samochodami. Jak wynika z dostępnych informacji, sytuacja w mieście, w którym ciągle toczą się ciężkie walki, jest dramatyczna.

W obwodzie zaporoskim organizowane są korytarze ewakuacyjne z okupowanych Berdiańska, Tokmaku i Enerhodaru do Zaporoża. Możliwa jest również ewakuacja z Melitopola, jeśli rosyjskie wojska oddadzą skonfiskowane wcześniej autobusy.

W obwodzie ługańskim organizowane są trasy wywozowe dla mieszkańców z Siewierodoniecka, Lisiczańska, Popasnej, Rubiżnego i wsi Hirne. W regionie trwa intensywny ostrzał, toczą się walki.

09:15

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 19,1 tys. żołnierzy, a także 705 czołgów, 335 systemów artyleryjskich, 151 samolotów i 136 śmigłowców - ogłosił w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Od 24 lutego do 9 kwietnia Rosja straciła również 1895 pojazdów opancerzonych, 108 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 55 systemów przeciwlotniczych, 1363 samochody, siedem jednostek pływających, 76 cystern z paliwem, 112 bezzałogowych statków powietrznych i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu.

08:48

Moskwa zreorganizowała dowodzenie swoimi wojskami na Ukrainie i powierzyła główne dowództwo generałowi Aleksandrowi Dwornikowowi, który walczył w Syrii - podała BBC. Jego głównym zadaniem ma być poprawa koordynacji działań rosyjskich wojsk.

Rosja zreorganizowała dowództwo swoich sił na Ukrainie i teraz dowodzi nimi generał, który ma duże doświadczenie w operacjach bojowych w Syrii - cytuje BBC zachodniego urzędnika państwowego, zachowującego anonimowość.

Ten dowódca ma duże doświadczenie w rosyjskich operacjach w Syrii. Dlatego oczekuje się, że ogólne dowodzenie rosyjskimi wojskami i kontrola nad nimi ulegną poprawie - podkreśla BBC.

08:35

W wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę zginęło 176 dzieci, a 324 zostało rannych - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Wśród nich jest pięcioro dzieci, zabitych rosyjską Toczką-U w Kramatorsku.

08:26

Rosja wciąż atakuje ludność cywilną na Ukrainie i stara się utworzyć korytarz lądowy pomiędzy okupowanym Krymem a Donbasem, ale ukraiński opór w dalszym ciągu krzyżuje te plany - oceniło ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii.

Rosyjskie wojska w dalszym ciągu uderzają w cywilów, tak jak było w przypadku piątkowego ataku rakietowego na dworzec w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy - napisano w najnowszym komunikacie na Twitterze.

08:24

Kajmany zamroziły aktywa powiązane z Rosją o wartości 7,3 mld dolarów - poinformowała lokalna gazeta "Cayman Compass". Nietypowe działanie raju podatkowego ma związek z sankcjami nałożonymi przez Wielką Brytanię.

08:15

Spodziewamy się, że wkrótce dojdzie do rosyjskiej ofensywy, o Donbas będzie się toczyć potężny bój - powiedział Ukraińskiej Prawdzie Serhij Hajdaj, szef władz obwodu ługańskiego.

Zdajemy sobie sprawę, że do ofensywy dojdzie w najbliższym czasie. Widzimy wielkie nagromadzenie sił, środków (przez Rosjan), wielką ilość sprzętu - powiedział Hajdaj.

"Wielka bitwa" o Donbas rozpocznie się, według jego prognoz, od zmasowanego ostrzału, po którym nastąpi atak czołgów i piechoty.

Myślę, że to będzie coś takiego - o 3-4 rano zacznie się zmasowany ostrzał artyleryjski. Wykorzystane będzie wszystko, co mają - moździerze wielkiego kalibru, artyleria, lotnictwo, wyrzutnie rakietowe, Grady, Smiercze, Uragany, Toczka-U, Toczka-W - prognozował Hajdaj.

07:51

Rosyjskie kanały na Telegramie już w czwartek ostrzegały o możliwym ataku na dworzec kolejowy w Kramatorsku. Zalecano mieszkańcom ewakuującym się z miasta, by nie wyjeżdżali z niego pociągiem.

07:49

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na infrastrukturę w Myrhorodzie w obwodzie połtawskim. Są znaczne zniszczenia, dwie osoby zostały ranne - poinformował gubernator obwodu Dmitrij Łunin.

07:38

Przeciwnik kontynuuje przygotowania do ofensywy na wschodzie Ukrainy w celu przejęcia pełnej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim - informuje sztab ukraińskich sił zbrojnych. Trwa przerzut sił z Białorusi do rosyjskich obwodów biełgorodzkiego i woroneskiego.

W celu przegrupowania wojsk przeciwnik przemieszcza pododdziały 35. Armii Ogólnowojskowej Wschodniego Okręgu Wojskowego i 76. dywizji desantowo-szturmowej wojsko powietrzno-desantowych do obwodów biełgorodzkiego i woroneskiego - podano w komunikacie. Część sił wyprowadzonych wcześniej z Ukrainy pozostaje nadal na Białorusi.

Trwa przegrupowanie i uzupełnianie rosyjskich sił w obwodach briańskim i kurskim w Rosji i przerzucanie części sił na Ukrainę - do obwodów donieckiego i ługańskiego. Chodzi o pododdziały 41. Armii Ogólnowojskowej i 90. Dywizji Pancernej.

07:20

Antywojenny protest w Chabarowsku na wschodzie Rosji.

07:08

Ukraińscy żołnierze strącili w piątek w obwodzie czernihowskim rakietę typu Toczka-U, podobną do tej, jaka uderzyła w dworzec kolejowy w Kramatorsku.

To są pozostałości Toczki-U w obwodzie czernihowskim (...) Została wystrzelona z terytorium Białorusi. Mogła wybuchnąć nad nami. Dziś (w piątek) rakiety poleciały na dworzec w Kramatorsku w obwodzie donieckim. Zabitych zostało 52 cywilów, w tym dzieci, a ponad 100 zostało rannych - napisał na Facebooku Andrej Kudabekow, którego Ukrinform przedstawia jako jednego z obrońców Czernihowa.



06:48

Rosyjskie wojsko przegrupowuje się na wschodzie Ukrainy i planuje ruszyć w kierunku Charkowa - poinformował szef wywiadu wojskowego Kyrył Budanow. Spróbują wykończyć Mariupol i dopiero potem będą mogli rozpocząć przesuwanie się w kierunku Kijowa - mówił.

06:38

Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przygotowała prowokacje z użyciem substancji toksycznych w zakładach chemicznych Chimprom pod Charkowem. Rzekomo mieli zaminować magazyn ze 120 tonami chloru.

Problem polega na tym, że firma została zlikwidowana od 2012 roku. Zakład jest zamknięty, a prowadzące do nich tory kolejowe - rozebrane.

06:30

Francja jest gotowa "pójść dalej" i zakazać importu rosyjskiej ropy - powiedział francuski minister finansów Bruno Le Maire.

Jednocześnie kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że jego kraj będzie mógł wstrzymać import rosyjskiej ropy "w tym roku". Jednak według niego Niemcy będą potrzebować więcej czasu na rezygnację z rosyjskiego gazu.

06:16

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow wezwał w piątek kraje partnerskie Ukrainy do dostarczenia jego krajowi ciężkiej broni dalekiego zasięgu - informuje agencja Ukrinform. Dodał, że same sankcje nie wystarczą.

Dajcie nam narzędzia a my wykonamy resztę. Nie potrzebujemy tylko sankcji, ale także broni. Jeżeli ta spraw zostanie zaniedbana, taka sama sytuacja wydarzy się w Europie - powiedział Reznikow w nagraniu wideo z Hostomla zniszczonego przez rosyjskich najeźdźców.

06:12

Wszelka próba zwłoki w dostarczaniu Ukrainie niezbędnej broni oznacza wsparcie dla Rosji ze strony zagranicznych polityków - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w nocy z piątku na sobotę nagraniu wideo. Wezwał do wprowadzenia zdecydowanych, ostrych sankcji przeciwko Rosji.

Wojna Rosji przeciwko naszemu narodowi może zakończyć się zwycięstwem wolności o wiele szybciej, niż myśli wielu na świecie, jeżeli Ukraina po prostu dostanie broń, której listę dostarczyliśmy - powiedział Zełenski.

Wszelka zwłoka... wszelkie usprawiedliwienia mogą oznaczać tylko jedno: pewni politycy chcą bardziej pomóc rosyjskiemu kierownictwu niż nam, Ukraińcom - dodał.

06:00

Według najnowszych danych liczba ofiar śmiertelnych ataku na dworzec kolejowy w Kramatorsku, w obwodzie donieckim, wzrosła do 52 - poinformowała w nocy z piątku na sobotę agencja Ukrinform powołując się na miejscowe władze.

Podano, że w rezultacie ataku 38 osób zginęło na miejscu, dalsze 14, w tym 5 dzieci, zmarło później w szpitalach. W szpitalach przebywa 109 rannych, w tym wielu ciężko.

W momencie ataku na dworcu i w jego pobliżu przebywało ok. 4 tys. osób oczekujących na ewakuację, zgodnie z zaleceniami władz, przed spodziewaną rosyjską ofensywą w Donbasie. Były to głównie kobiety, dzieci i osoby starsze.