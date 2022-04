Pezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił wieczorem, że Mariupol, "wbrew temu, co mówią okupanci", nadal stawia opór rosyjskim najeźdźcom. Brytyjski premier Boris Johnson po raz pierwszy potwierdził, że ukraińscy żołnierze są szkoleni z obsługi przekazywanego im sprzętu również na terenie Wielkiej Brytanii. Przy okazji powiedział, że szkolenia z obsługi sprzętu przeciwlotniczego odbywają się w Polsce. Wydarzenia związane z 58. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 22.04.2022 r.

Zniszczenia po ostrzale Charkowa / VASILIY ZHLOBSKY / PAP/EPA

05:48

Zniszczony dom w Mariupolu.

05:23

Organizacja Fridays for Future chce zorganizować dziś w wielu krajach europejskich demonstracje na rzecz natychmiastowego zaprzestania dostaw gazu z Rosji. Międzynarodowa organizacja, której liderką jest Greta Thunberg, poinformowała, że dziś w kilku miastach w Polsce, na Węgrzech, w Belgii i Niemczech planowane są marsze protestacyjne i wiece.

W Brukseli w południe aktywiści planują wiec przed ambasadą Niemiec.



Fridays for Future jest międzynarodowym ruchem uczniów i studentów, którzy w czasie zajęć szkolnych protestują przeciw bierności polityków wobec globalnego ocieplenia i wywołanych przez człowieka zmian klimatu. Został zainspirowany strajkami Grety Thunberg w Szwecji w 2018 roku.

05:06

Naszą relację z 58. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- Pezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Mariupol, "wbrew temu, co mówią okupanci", nadal stawia opór rosyjskim najeźdźcom. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił wczoraj rano, że miasto zostało zdobyte. W hucie Azowstal przebywa jednak ponad 2 tysiące ukraińskich i zagranicznych bojowników, którzy do tej pory odmawiają podporządkowania się żądaniom armii rosyjskiej dotyczącym złożenia broni i poddania się. Zełenski dodał, że Rosja kontynuuje przerzucanie wojsk w celu prowadzenia wojny na Ukrainie. Prezydent Ukrainy poinformował też, że Rosja odrzuciła propozycję rozejmu wielkanocnego.

- Brytyjski premier Boris Johnson po raz pierwszy potwierdził, że ukraińscy żołnierze są szkoleni z obsługi przekazywanego im sprzętu również na terenie Wielkiej Brytanii. Przy okazji powiedział, że szkolenia z obsługi sprzętu przeciwlotniczego odbywają się w Polsce. Mogę powiedzieć, że obecnie szkolimy Ukraińców w Polsce w zakresie użycia obrony przeciwlotniczej i w tym kraju (w Wielkiej Brytanii - PAP) w zakresie użycia pojazdów opancerzonych - ujawnił Johnson w czasie pobytu w Indiach.

- USA opracowały nowy typ drona, który odpowiada wymogom ukraińskiego wojska - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. Prace nad dronem, nazwanym "Phoenix Ghost", rozpoczęły się jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. Obecnie chodzi o to, aby jeszcze lepiej dopasować go do wymagań ukraińskiej armii - oświadczył Kirby. Ponad 120 dronów ma zostać dostarczonych na Ukrainę w ramach nowego pakietu pomocy wojskowej rządu USA o wartości 800 milionów dolarów.