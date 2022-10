Miasto Łyman w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zostało w pełni oczyszczone z rosyjskich wojsk przez ukraińskie siły zbrojne - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Trzech cywilów zginęło, a dziewięciu zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. Szef obwodowych władz przekazał, że siły przeciwnika nocą atakowały dwa rejony (powiaty) - nikopolski i krzyworoski, wykorzystując dron kamikadze, wyrzutnie Uragan i Grad oraz ciężką artylerię. Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy opublikował wieczorem nagranie wideo, na którym ukraińscy żołnierze ogłaszają przejęcie kontroli nad kluczowym miastem Łyman w obwodzie donieckim. Niedziela jest 221. dzień wojny w Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie z 02.10.2022 roku.

Pojazd pancerny wojsk ukraińskich / Vladyslav Musiienko / PAP

12:45

Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht przyjechała w sobotę do Odessy na Ukrainie. Podczas pobytu w tym portowym mieście dwukrotnie musiała szukać schronienia z powodu alarmów lotniczych - poinformował portal tygodnika "Spiegel".

Lambrecht powiedziała agencji dpa, że alarm zaskoczył ją podczas snu. Ze względów bezpieczeństwa przed wyjazdem na Ukrainę oddała swój telefon komórkowy, aby uniemożliwić zlokalizowanie. W przeciwnym razie prawdopodobnie nadal by nie spała i czytała (wiadomości) na telefonie - przyznała.

Federalna minister obrony Christine Lambrecht po raz pierwszy od początku wojny udała się na Ukrainę. W Odessie nad Morzem Czarnym została przyjęta przez Reznikowa. Podczas wizyty zadeklarowała szybką dostawę pierwszego z obiecanych niemieckich zestawów obrony powietrznej Iris-T.

12:34

Łyman to ważny węzeł kolejowy, a odbicie miasta pozwala ukraińskim siłom zacząć operację na rzecz wyzwolenia sąsiedniego obwodu ługańskiego.

12:19

Związana z tzw. grupą Wagnera rosyjska neonazistowska bojówka Rusicz walczy na Ukrainie i dopuszcza się okrucieństw; otwarcie nawołuje też do zabijania i torturowania ukraińskich jeńców - zaalrmował brytyjski dziennik "Guardian".



Wiadomość opublikowana 22 września na kanale organizacji Rusicz na Telegramie wzywa do zabijania jeńców "na miejscu". Bojówka wzywa również do "usuwania części ciała" schwytanych ukraińskich żołnierzy - powiadomiono na łamach "Guardiana".

12:00

Szukający schronienia Ukraińcy są rozmieszczeni w Europie zbyt nierównomiernie, co może stać się prawdziwym problemem zimą, jeśli sytuacja na Ukrainie się pogorszy - ocenił ekspert ds. migracji Gerald Knaus. Kraje takie jak Czechy i Polska ponoszą największy ciężar. Przed nami "historyczna zima uchodźców" - dodał.



Badacz migracji Gerald Knaus spodziewa się w najbliższych miesiącach ogromnego wzrostu liczby uchodźców z powodu wojny na Ukrainie.



Potrzebna jest tu większa solidarność europejska. Jest to konieczne nie tylko między państwami, ale także między dużymi miastami i gminami, które muszą zbudować sieć, aby możliwe stało się przyjmowanie uchodźców we Francji czy Włoszech - ocenił Knaus, pełniący funkcję prezesa w think tanku European Stability Initiative.





11:47

Obecność rosyjskich najemników w Afryce Zachodniej negatywnie wpływa na pokój i bezpieczeństwo w tym regionie - oświadczyło MSZ Ukrainy, komentując piątkowy zamach stanu w Burkina Faso.

W piątek wieczorem w telewizji państwowej Burkina Faso odczytano oświadczenie, w którym stwierdzono, że kapitan armii tego kraju Ibrahim Traore odsunął od władzy dotychczasowego przywódcę płk. Paula-Henri Damibę i rozwiązał rząd. Wcześniej budynek telewizji został opanowany przez grupę oficerów.

Był to już drugi zamach stanu w ciągu zaledwie 8 miesięcy w tym niestabilnym kraju w Afryce Zachodniej, borykającym się z coraz większą aktywnością dżihadystów.

11:22

Porażka rosyjskich wojsk wokół Łymanu sugeruje, że prezydentowi Władimirowi Putinowi bardziej zależy na utrzymaniu strategicznych obszarów południowej Ukrainy, niż na zajętych terenach w obwodzie ługańskim - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

11:09

Rosyjscy okupanci, uciekając z Łymana, porzucali torby ze skradzionymi trofeami, w tym damskimi przyborami toaletowymi i skarpetkami.

10:56

10:50

Prezydent Rosji Władimir Putin ma co najmniej trzech sobowtórów - uważa szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow, cytowany przez portal NW.

"Nie jestem ‘putinoznawcą’, tak to ujmijmy. Moim zdaniem istnieją trzy sobowtóry, których osobiście od razu zauważam" - powiedział Budanow. Podkreślił, że w ukraińskim wywiadzie pracują specjaliści zajmujący się tą kwestią.

10:22

Prezydent Rosji Władimir Putin wyraził zgodę na wymianę jeńców, w ramach której zwolniono m.in. dowódców obrony Mariupola i prokremlowskiego oligarchę Wiktora Medwedczuka, mimo stanowczego sprzeciwu Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) - podał dziennik "Washington Post", powołując się na ukraińskie i amerykańskie źródła.

10:04

W rosyjskich ostrzałach obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy zginęły w ciągu minionej doby dwie osoby, a siedem zostało rannych - poinformował w niedzielę szef władz tego regionu Witalij Kim.

Mikołajów został nad ranem ostrzelany z systemów rakietowych S-300, trafiono m.in. w okolice dwóch kilkupiętrowych budynków, które zostały uszkodzone. W jednym z nich wybuchł pożar. Uderzono też w okolicę szpitala. Łącznie rannych zostało siedem osób - przekazał Kim w Telegramie.

09:41

Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły 5 z 7 dronów kamikadze, które zaatakowały obwód mikołajewski.

09:15

Wycofanie się rosyjskich sił z Łymana, w czasie którego poniosły one duże straty, jest ważne z operacyjnego punktu widzenia. To dla Kremla poważny cios polityczny - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

"Łyman jest ważny pod względem operacyjnym, ponieważ zapewnia kontrolę nad kluczowym przejściem drogowym przez rzekę Doniec, za którą Rosja próbuje umocnić swoją obronę" - oznajmił brytyjski resort.

"Wycofanie się doprowadziło do kolejnej fali publicznej krytyki rosyjskiego dowództwa wojskowego przez wysokich urzędników. Dalsze straty terytorium na nielegalnie okupowanych terenach niemal na pewno doprowadzą do nasilenia tej publicznej krytyki i zwiększenia presji na wyższych dowódców" - podkreślono w raporcie.

08:55

Ponad 60 tys. żołnierzy, 2377 czołgów, 4975 wozów bojowych, 227 helikopterów - tak przedstawiają się rosyjskie straty od wybuchu wojny w Ukrainie.

08:44

Kolejnych 76 osieroconych dzieci zostało wywiezionych z obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy do ośrodków dla niepełnoletnich w Rosji - poinformował w niedzielę na Telegramie lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.



Jak przekazał gubernator, dzieci wywieziono do ośrodków w obwodzie moskiewskim.



Ponadto 104 dzieci objętych pieczą instytucji socjalnych w samozwańczej, kontrolowanej przez Kreml Ługańskiej Republice Ludowej ma zostać przekazanych pod opiekę rosyjskim rodzinom - dodał Hajdaj.

08:28

Od 24 lutego, czyli początku inwazji Rosji na sąsiedni kraj, zginęło 916 mieszkańców Donbasu, a 2302 zostało rannych. Statystyka ta nie uwzględnia jednak bilansu ofiar w zniszczonych, okupowanych przez agresora miastach Mariupol i Wołnowacha.



Po zajęciu na początku lipca większości obwodu ługańskiego, rosyjskie siły znacząco wyhamowały tempo ofensywy w Donbasie, a walki na wschodzie Ukrainy przyjęły charakter wojny pozycyjnej. W ocenie większości analityków kolejnym celem najeźdźcy miało być miasto Bachmut w północnej części regionu donieckiego, lecz Kreml nie odnotowywał w ostatnich tygodniach postępów na tym odcinku frontu.

08:20

Trzech cywilów zginęło, a dziewięciu zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko.



Dwie osoby zginęły w Awdijiwce, a jedna w miejscowości Paraskowijiwka - powiadomił Kyryłenko.

08:04

07:56

W samozwańczej "Ługańskiej Republice Ludowej" rozpoczęto kręcenie filmu o wojnie pod tytułem "Uprzejmi ludzie". W filmie można zobaczyć fałszywego Zelenskiego, ukraińskich żołnierzy uzbrojonych w swastykę, a nawet laboratoria biologiczne.

07:33

W nocy z sobotę na niedzielę rosyjskie wojsko zaatakowało dronem kamikadze szkołę w Krzywym Rogu na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował gubernator obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko. Nie ma ofiar.

"Do Krzywego Rogu po północy przyleciał wrogi dron kamikadze" - napisał Rezniczenko w Telegramie. Jak dodał, bezzałogowiec uderzył w szkołę w centrum, niszcząc dwa piętra budynku i powodując pożar. Ogień już ugaszono

07:20

Ukraińska ofensywa w ostatnich 10 dniach.

07:11

Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy opublikował wieczorem nagranie wideo, na którym ukraińscy żołnierze ogłaszają przejęcie kontroli nad kluczowym miastem Łyman w obwodzie donieckim.



"Drodzy Ukraińcy, dziś siły zbrojne Ukrainy (...) wyzwoliły i przejęły kontrolę nad miastem Łyman w obwodzie donieckim" - powiedział jeden z żołnierzy w nagraniu zamieszczonym przez wiceszefa biura prezydenta Ukrainy.